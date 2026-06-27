Colombia

Andrés ‘Gury’ Rodríguez y ‘Lalis’ se enfrascaron en una discusión luego de que el concejal sugiriera hacer bombardeos: ‘A mí no me va a callar’

El funcionario aseguró que el Gobierno entrante debería atacar las zonas en donde el excandidato presidencial Iván Cepeda obtuvo una amplia votación. Advirtió que se pudo haber presentado constreñimiento electoral

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El concejal de Medellín Andrés “Gury” Rodríguez generó indignación en el país político colombiano debido a declaraciones que dio luego de que se confirmaran los resultados de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026, en las que el abogado Abelardo de la Espriella (derecha) venció al senador Iván Cepeda (izquierda).

El funcionario sugirió al mandatario electo que ordene la ejecución de bombardeos en zonas en donde la votación a favor del excandidato Cepeda fue muy alta. El concejal advirtió que ese respaldo electoral obedecería a un presunto constreñimiento de los electores por parte de las estructuras criminales.

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“Doy un consejo al próximo presidente (Abelardo de la Espriella) de este país y también le doy un consejo al alcalde de esta ciudad (Federico Gutiérrez) y al gobernador (Andrés Julián Rendón). Si ya sabemos exactamente en qué mesas de votación hubo irregularidades, en donde porcentajes superiores al 80%, fueron votos dirigidos a Iván Cepeda, pues entonces los próximos ataques, bombardeos y demás tienen que ser dirigidos hacia esas zonas, porque en esas zonas están los bandidos de este país”, dijo.

Crítica de ‘Lalis’ por mensaje de Andrés ‘Gury’ Rodríguez

Este video es una declaración en la que Beltrán anuncia su rol de oposición, centrándose en la defensa de las víctimas, los derechos humanos y la protesta social - crédito Lalis

La representante electa a la Cámara Laura Beltrán, conocida como “Lalis”, criticó las declaraciones de Rodríguez. Aseguró que es inaceptable el hecho de que un líder político proponga bombardear ciertos territorios del país. Indicó que este tipo de sugerencias deja en evidencia que se legitima el uso desmedido de la fuerza por parte del Estado colombiano.

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Una de mis banderas más importantes es la reforma a la policía y proteger a la gente que tiene derecho a movilizarse en este país. Y eso no le puede costar a los pelados ni los ojos, ni la vida, ni a las mamás sus hijos, que dejan de aparecer solo por pensar diferente. Así que esta curul está puesta absolutamente para los jóvenes de este país”, señaló la congresista electa en un video publicado en redes sociales.

Andrés Gury Rodríguez aseguró que Lalis podría perder su curul en el Congreso - crédito @AndresGuryRod/X y @smilelalis/X
Andrés Gury Rodríguez aseguró que Lalis podría perder su curul en el Congreso - crédito @AndresGuryRod/X y @smilelalis/X

El concejal de Medellín respondió a la crítica que hizo “Lalis” con respecto a sus declaraciones en una publicación en X en la que, lejos de dar explicaciones sobre sus declaraciones, se enfocó en informar que denunció el nombramiento de la también comunicadora social. Según indicó, la congresista electa podría no poder ocupar el escaño que ganó en el Legislativo por votación ciudadana.

Mi despreciada @smilelalis No se te olvide que yo, te denuncié el nombramiento como candidata porque estás inhabilitada y por doble militancia; y esto te llevará seguramente a la pérdida de tu curul. Entiendo tu rabia, supérame”, señaló el concejal.

El concejal Andrés Gury Rodríguez informó que denunció el nombrmiento de 'Lalis' como candidata al Congreso por doble militancia - crédito @AndresGuryRod/X
El concejal Andrés Gury Rodríguez informó que denunció el nombrmiento de 'Lalis' como candidata al Congreso por doble militancia - crédito @AndresGuryRod/X

La representante electa continuó con la discusión en redes y acusó al servidor público de recurrir de manera constante al “acoso judicial” para enfrentar a quienes lo critican. Recordó, además, que en una ocasión, el funcionario presentó una acción de tutela en su contra para presuntamente afectar su derecho a la libertad de expresión, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de 1991.

@AndresGuryRod Ya sabemos que el acoso judicial es una de sus prácticas recurrentes, o ¿Está olvidando cuando me puso una tutela limitando mi libertad de expresión por decirle las verdades en la cara y la PERDIÓ?”, señaló la congresista electa.

De acuerdo con un documento que compartió, fechado el 19 de febrero de 2026, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Oralidad de Medellín negó la tutela presentada por Rodríguez por improcedente.

La congresista electa 'Lalis' señaló a Andrés "Gury" Rodríguez de recurrir al acoso judicial - crédito @smilelalis/X
La congresista electa 'Lalis' señaló a Andrés "Gury" Rodríguez de recurrir al acoso judicial - crédito @smilelalis/X

Así las cosas, “Lalis” advirtió que no cederá ante las acciones legales que interponga el concejal en el futuro. “Seguiré denunciándolo, porque usted es un violento. A mí no me va a callar a punta de demandas, cuando en el pasado ya ha perdido por dar un debate tan pobre hasta en los estrados”, aseveró.

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