RD Congo vs. Uzbekistán: hora y dónde ver el duelo clave para definir el tercer puesto del grupo K

RD Congo y Uzbekistán cerrarán la fase de grupos con un partido que promete emociones en el Mundial 2026 - crédito Reuters

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha tenido grandes partidos en la fase de grupos, algunos de ellos entre conjuntos de poca historia, figuras y de los que nadie esperaba que llegaran lejos, pero dejaron un buen espectáculo para los aficionados en Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de esos juegos que promete emociones será entre la República Democrática del Congo y Uzbekistán, los dos seleccionados que no saben lo que es ganar en el grupo K, pero contarán con la chance de terminar la ronda con una sonrisa para sus simpatizantes en las tribunas.

Sumado a eso, los africanos quieren hacer historia como Sudáfrica y Costa de Marfil, al obtener el pase a los dieciseisavos de final y aparece una oportunidad más que histórica en este duelo, pues solo una victoria los separa de ese sueño, además de otros resultados que los beneficien.

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Hora y dónde ver RD Congo vs. Uzbekistán

El compromiso llama la atención por las buenas presentaciones de los africanos contra Portugal, con el empate 1-1, y la derrota por la mínima diferencia frente a Colombia, a la que puso a trabajar el doble para romper el esquema defensivo, el cual les funcionó hasta el minuto 76.

La República Democrática del Congo y Uzbekistán se verán las caras el sábado 27 de junio, a partir de las 6:30 p. m., hora colombiana, y quienes deseen verlo por televisión, podrán seguirlo en la pantalla del canal deportivo Directv Sports, para América Latina, y en la plataforma DGO.

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Los equipos jugarán en el estadio de Atlanta, conocido como el Mercedes-Benz Stadium, uno de los escenarios más modernos en Estados Unidos por su techo retráctil y capacidad para 71.000 personas, es casa del Atlanta United de la MLS y acogió la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes 2025.

RD Congo necesita la victoria para avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros, pues actualmente suma un punto y, con el triunfo sobre los asiáticos, pueden aspirar a uno de esos tiquetes con cuatro unidades, al igual que algunas escuadras.

Por los lados de los uzbekos, solo les queda terminar su primera participación en una Copa del Mundo con una sonrisa porque perdieron sus dos compromisos anteriores, sumaron ocho anotaciones en contra y una a favor, y el técnico Fabio Cannavaro le apunta a un resultado digno en Atlanta.

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A cerrar de buena manera

El técnico de los congoleños, Sebastien Desabre, rechazó que la ilusión congoleña se haya apagado tras la derrota por la mínima frente a Colombia, sufrida pocos días después del 1-1 del debut ante Portugal. Según relató en su comparecencia ante periodistas previa al encuentro, su equipo compitió de igual a igual y por momentos puso contra las cuerdas a sus dos primeros adversarios.

El francés sostuvo esa idea con una evaluación sobre el rendimiento de sus jugadores. Dijo que la selección africana “plantó cara y por momentos puso contra la pared a sus dos primeros rivales”, una lectura con la que defendió las opciones de sus dirigidos antes del cruce del sábado.

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El entrenador de la República Democrática del Congo, Sebastien Desabre, confía en que su equipo saque su mejor versión - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

La campaña uzbeka agrandó la presión sobre Cannavaro, contratado el 6 de octubre de 2025 como parte de un proyecto ambicioso. Su llegada estuvo respaldada por su trayectoria como capitán y referente defensivo de la Italia que ganó el Mundial de Alemania 2006.

Ese plan, sin embargo, chocó con un equipo sin equilibrio entre líneas y con una defensa vulnerable desde el inicio del torneo. El entrenador italiano dijo el jueves 25 de junio, ante periodistas, que mantiene la confianza y recordó que el fútbol suele ofrecer sorpresas.