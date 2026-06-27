Capturado en Ecuador ciudadano británico señalado del feminicidio de Natalia Villalba: “La agredió hasta la muerte”

El caso se reportó en Bogotá pasado el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 - créditos Google Maps | archivo Colprensa / Mariano Vimos

Luego de que se conocieran declaraciones del ciudadano británico señalado por el feminicidio de la modelo cucuteña de 36 años, Natalia Villalba Angarita, la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura del extranjero Foster Martinson en el Aeropuerto Internacional de Quito, a manos de uniformados de la Policía Nacional de Ecuador.

La detención se logró tras la activación de una notificación roja de Interpol y una orden de captura emitida por un fiscal de la Seccional Bogotá.

Según la información suministrada desde el ente investigador, Martinson es señalado como presunto responsable de la muerte de la ciudadana colombiana de 36 años, ocurrida el jueves 18 de junio de 2026, en un apartamento del edificio Morph, en el barrio Chicó, norte de Bogotá.

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La Fiscalía confirmó la captura del señalado de asesinar a Natalia Villalba Angarita - crédito Fiscalía General de la Nación

De acuerdo con los resultados de la investigación liderada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Martinson habría ingresado al inmueble donde se hallaba la víctima sola, la agredió físicamente hasta causarle la muerte y posteriormente manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta.

El comunicado oficial de la Fiscalía señaló que el sospechoso ejecutó maniobras para ocultar el crimen, alterar la escena y luego huyó del lugar.

Adicionalmente, se conoció que la Fiscalía ya inició los trámites para lograr la judicialización del extranjero en Colombia y su posterior extradición por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

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La ubicación y captura de Martinson fue un trabajo articulado entre la Fiscalía, Migración Colombia, la Secretaría de Seguridad de Bogotá, Interpol Colombia y las autoridades ecuatorianas.

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