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Jhon Lucumí está listo para “hacerle daño” a Portugal con la Selección Colombia: “Tenemos un fútbol extraordinario”

El defensor central habló sobre el partido del sábado 27 de junio, enfrentar a Cristiano Ronaldo, el manejo de la amonestación y el rumor sobre la Juventus

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El defensor central afirmó que conoce de antemano al rival, su juego y jugadores, pero la Tricolor apelará a su mejor versión para ganar - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Hay mucha expectativa por el compromiso del sábado 27 de junio en el estadio de Miami, donde la Selección Colombia afrontará su principal reto en el Mundial 2026 al enfrentar a Portugal, debido a que es el favorito de los aficionados a sumar los tres puntos y pelear por el título.

Para Jhon Lucumí, la Tricolor está más que preparada para hacerle juego a los lusos, pues destacó el trabajo de sus compañeros y el técnico Néstor Lorenzo, la unidad en el equipo y el apoyo de la afición en los dos partidos anteriores, sumado a que se daría un lleno total con mayoría cafetera.

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El defensor central también habló sobre la opción de firmar contrato con la Juventus para la próxima temporada, después de su participación en el Mundial 2026, ya que sería la oportunidad de dar el salto a una escuadra histórica de Italia y despedirse de Bologna después de cuatro años.

“La idea es seguir manteniendo nuestro nivel”

En rueda de prensa en Miami, el defensor central dejó claro que la Tricolor no renunciará a su esquema táctico para frenar a los portugueses, sino que apelará al mismo partido que le hizo a Uzbekistán y la República Democrática del Congo, para manejar la pelota y dar salidas rápidas por la banda de Luis Díaz y Daniel Muñoz.

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La idea es seguir manteniendo nuestro nivel, lo cual es muy importante porque nosotros queremos seguir confirmando nuestro juego, sabemos la selección que es Portugal, la clase de jugadores que tiene, se trata de usar lo que el cuerpo técnico nos diga y minimizar los errores. Después de eso también tenemos un fútbol extraordinario, con futbolistas de muy buen pie para poder hacerles daño y ganar el partido”, mencionó.

Jhon Lucumí se ha convertido en un defensor clave para la Selección Colombia en los últimos años - crédito Daniel Becerril/REUTERS
Jhon Lucumí se ha convertido en un defensor clave para la Selección Colombia en los últimos años - crédito Daniel Becerril/REUTERS

Lucumí explicó que “se trata de tener buen funcionamiento, estar compactos, juntos, tener el respaldo siempre cerca, eso va a ser importante para que ellos no puedan progresar tanto y nosotros tener esa solidez defensiva que pudimos demostrar contra RD Congo y Uzbekistán”.

El defensor de la Selección Colombia también elogió a Cristiano Ronaldo, al que calificó como “una leyenda y sabemos lo que representa para el fútbol mundial, pero Portugal también es peligroso como selección por sus jugadores, su entrenador, con muchísimo talento y muy top”.

Jhon Lucumí quiere ser el hombre que frene a Cristiano Ronaldo en Miami, para darle el triunfo a Colombia - crédito Raquel Cunha/REUTERS
Jhon Lucumí quiere ser el hombre que frene a Cristiano Ronaldo en Miami, para darle el triunfo a Colombia - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Finalmente, Jhon Lucumí no tiene problema con respecto a su amonestación y el riesgo de perderse los dieciseisavos de final: “Estamos en la selección nacional, somos 26 jugadores que quieren dar lo mejor y en este caso no podemos minimizar absolutamente nada ni pensar en una tarjeta amarilla. Debemos entregar el máximo. El objetivo es terminar primero del grupo y esperemos poderlo lograr”.

Lucumí no piensa en la Juventus

Infobae Colombia le preguntó a Jhon Lucumí sobre el rumor de la Juventus, el cual ganó fuerza en los últimos días, el central aseguró que, por ahora, solo se enfoca en la Selección Colombia y el Mundial 2026, pero no desmintió esas versiones de la prensa italiana.

“No, estoy pensando en la selección, estoy contento en el mundial, quiero hacer un papel excelente con ellos. No estoy pensando ahora en eso. Cuando llegue su momento, se hablará y sabremos qué hacer”, mencionó el defensor del Bologna, con el que juega desde 2022.

Jhon Lucumí
Jhon Lucumí es seguido por la Juventus, pero los valores para el Bologna siguen sin alcanzar lo esperado - crédito @DiMarzio/X

Lucumí también destacó celebrar su cumpleaños en la Copa del Mundo: “Es un sueño para mí. Estoy muy agradecido con Dios. Creo que es importante siempre nos demostramos cariño y afecto adentro. Estoy viviendo un día muy especial y esperemos que el mejor regalo sea la victoria”.

Finalmente, el jugador de la Selección Colombia agradeció a los aficionados: “Son impresionantes. Los colombianos tenemos un corazón enorme por la Selección, nos llena de orgullo y a ellos agradecerles porque nos muestran todo el apoyo y esperamos retribuir toda la fuerza que nos dan”.

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