Colombia

Aida Quilcué rechazó amenazas contra campesinos beneficiarios de la Reforma Agraria: “No son hechos aislados”

En Meta y Antioquia se han reportado casos de intimidaciones dirigidas a campesinos. Una familia denunció agresiones físicas y la destrucción de sus pertenencias

Guardar
Google icon
- crédito Aida Quilcué/Facebook
Aida Quilcué solicitó a las autoridades competentes tomar medidas para proteger a las comunidades campesinas - crédito Aida Quilcué/Facebook

El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, puso la lupa en denuncias sobre amenazas de las cuales están siendo víctimas los campesinos que son beneficiarios de la Reforma Agraria. Grupos armados están amedrentando a los ciudadanos e, incluso, están exigiendo que desalojen las tierras que adquirieron.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo, estos hechos se están presentando en municipios como Puerto López (Meta) y Campamento (Antioquia), “en medio de un ambiente de creciente estigmatización que pone en riesgo la integridad y la vida de la población campesina”.

El caso registrado en Puerto López involucró a una familia campesina beneficiaria de los programas de acceso a tierras. Hombres armados irrumpieron en su vivienda, agredieron físicamente a los ocupantes, quemaron sus pertenencias y destruyeron sus medios de subsistencia, según informó la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

PUBLICIDAD

8 hectáreas que formaban parte del Ubérrimo fueron entregadas a campesinos en Córdoba. (Agencia Nacional de Tierras)
Grupos armados están amenazando a población beneficiaria de la Reforma Agraria en Meta y Antioquia - crédito Agencia Nacional de Tierras

La entidad también denunció que en la hacienda La Palmira, de Córdoba, campesinos beneficiarios también fueron amenazados de muerte y que en Tuluá, integrantes del consejo comunitario Zabaletas fueron intimidados y un contratista de la ANT recibió amenazas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Hay una oposición violenta de particulares que pretenden mantener el control ilegal en predios del Estado”, precisó la ANT en un comunicado.

La congresista y excandidata vicepresidencial Aida Quilcué, que fue coequipera del exaspirante a la Presidencia Iván Cepeda Castro, se pronunció al respecto a través de su cuenta de X. En su publicación, rechazó los hechos de violencia denunciados y aseguró que hacen parte de una “estrategia sistemática” que se ha ido incrementando con el paso de los días posteriores a las elecciones presidenciales (21 de junio).

PUBLICIDAD

Según la senadora, los ataques y amenazas que están recibiendo los campesinos no pueden ser considerados como “meras expresiones de intolerancia”.

La excandidata vicepresidencial Aida Quilcué rechzó ataques e intimidaciones contra campesinos beneficiarios de la Reforma Agraria - crédito @aida_quilcue/X
La excandidata vicepresidencial Aida Quilcué rechzó ataques e intimidaciones contra campesinos beneficiarios de la Reforma Agraria - crédito @aida_quilcue/X

“Hago un llamado a todas las entidades competentes a realizar acciones inmediatas y efectivas para la protección de la vida de las comunidades rurales que han recibido tierras a través de los programas de este gobierno. El miedo y el despojo no pueden regresar a los campos de Colombia”, indicó la excandidata vicepresidencial.

El Ministerio de Agricultura informó que el Gobierno nacional ha tomado todas las medidas para garantizar que las decisiones tomadas por la autoridad agraria “estén jurídicamente blindadas”, lo que incluye la entrega de actos administrativos y demás documentos jurídicos que sirven para respaldar la tenencia de tierras.

Ante estos hechos, se convocarán Consejos de Seguridad con el fin de poner en marcha las acciones necesarias para garantizar la protección de la población campesina beneficiaria de la Reforma Agraria. Además, de acuerdo con la cartera, se reforzará el acompañamiento de las autoridades en las zonas en donde se presente este tipo de situaciones.

Martha Carvajalino es la ministra de Agricultura - crédito Ministerio de Agricultura
Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, rechazó acciones violentas cometidas contra la población campesina - crédito Ministerio de Agricultura

El ministerio solicitó a las autoridades judiciales y administrativas, así como al Ministerio Público, que tomaran todas las medidas requeridas para brindar seguridad a los ciudadanos vinculados a programas de entrega de tierras. De igual manera, pidió a la sociedad civil, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a la comunidad internacional y a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas que acompañen a las comunidades rurales.

“Con el miedo intentaron desocupar el campo colombiano (…). El acto más importante de protección es la concurrencia de todos los beneficiarios del movimiento agrario a proteger a quienes están siendo objeto de estos actos violentos. No puede ser la voz del miedo ni de la ilegalidad ni de quienes se ocultan detrás de los procesos violentos, que no ampara el régimen jurídico, quienes terminen ganando”, afirmó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, citada en la comunicación oficial de la cartera.

La Sociedad de Activos Especiales rechazó hechos de violencia perpetrados contra la población campesina - crédito @activosSAE/X
La Sociedad de Activos Especiales rechazó hechos de violencia perpetrados contra la población campesina - crédito @activosSAE/X

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) emitió un comunicado en el que también rechazó los hechos de violencia denunciados. Recordó que la entrega de tierras tiene como fin dignificar la vida de cientos de familias. Esos predios estaban en manos de organizaciones criminales y ahora son el foco de una transformación guiada hacia los proyectos productivos.

“No podemos permitir que la violencia y el desplazamiento vuelvan a instalarse en los campos colombianos. La Reforma Agraria representa el compromiso del Estado con la justicia social y con la recuperación de tierras para quienes históricamente fueron excluidos. Atacar a las familias campesinas es atacar ese propósito y desconocer el derecho de las comunidades a vivir y producir en paz”, indicó la presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra.

Temas Relacionados

Aida QuilcuéCampesinosReforma AgrariaAmenazasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Portugal EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo

El cuadro “Cafetero” buscará cerrar como líder del grupo K, mientras que los dirigidos por Cristiano Ronaldo tendrán la obligación de ganar en el estadio de Miami

Colombia vs. Portugal EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Shakira confirmó a Lele Pons que sigue soltera y rechazó rumores de un romance con Manuel García-Rulfo

Durante su paso por el pódcast de la venezolana, la cantante afirmó que la falta de tiempo es lo que le ha llevado a no darse una nueva oportunidad desde su ruptura con Gerard Piqué

Shakira confirmó a Lele Pons que sigue soltera y rechazó rumores de un romance con Manuel García-Rulfo

Cancillería reportó 24 colombianos muertos tras los terremotos en Venezuela: así avanza la misión de rescate en La Guaira

El Gobierno colombiano anunció que mantiene desplegado equipos en la zona más afectada por los eventos telúricos, adelanta vuelos humanitarios para la repatriación de connacionales y habilitó canales de atención consular

Cancillería reportó 24 colombianos muertos tras los terremotos en Venezuela: así avanza la misión de rescate en La Guaira

Dayro Moreno mostró su tristeza por no jugar con la Selección Colombia una Copa del Mundial: “Esa ilusión ya se fue”

El delantero de Once Caldas se quedó con las ganas de disputar su primer certamen porque, pese a ser parte de la prelista de 55 jugadores, no fue convocado por Néstor Lorenzo

Dayro Moreno mostró su tristeza por no jugar con la Selección Colombia una Copa del Mundial: “Esa ilusión ya se fue”

José Manuel Restrepo pidió suspender nombramientos diplomáticos hasta la posesión del nuevo Gobierno: “Pretenden dejar amarrado el Estado”

Como coordinador del proceso de empalme, el vicepresidente electo envió una carta a la Cancillería y pidió un informe detallado sobre los nombramientos que actualmente se encuentran en trámite y las razones jurídicas que los sustentan

José Manuel Restrepo pidió suspender nombramientos diplomáticos hasta la posesión del nuevo Gobierno: “Pretenden dejar amarrado el Estado”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

Shakira confirmó a Lele Pons que sigue soltera y rechazó rumores de un romance con Manuel García-Rulfo

Shakira confirmó a Lele Pons que sigue soltera y rechazó rumores de un romance con Manuel García-Rulfo

Estiwar G denunció uso de publicaciones sin autorización en redes sociales apoyando a Abelardo de la Espriella y señaló a José Manuel Restrepo

El Día del Orgullo también cuenta la historia de Colombia: del matrimonio igualitario a la primera marcha en Bogotá

El presentador Santiago Vargas se despidió oficialmente de su trabajo en el Canal RCN: estas fueron las declaraciones que dio

Historiadora explicó por qué es importante revisar las conexiones entre Colombia y África, tras la polémica de Cristina Hurtado y Lumumba Vea

Deportes

Colombia vs. Portugal EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Colombia vs. Portugal EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Dayro Moreno mostró su tristeza por no jugar con la Selección Colombia una Copa del Mundial: “Esa ilusión ya se fue”

Atlético Nacional anunció la llegada de Lucas González a la dirección técnico del equipo

Este sería el 11 inicial de Portugal ante Colombia en el Mundial 2026: Roberto Martínez tomaría precaución con Luis Díaz

Sebastián Montoya rozó su primera victoria en la sprint de Fórmula 2 en Austria, pero fue superado en la última vuelta y terminó segundo