Esta es la fecha de pago de la prima de junio de 2026 para los militares pensionados: cuánto reciben

En Colombia se estima que hay cerca de 210.000 veteranos de la Fuerza Pública que pueden recibir pensión - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El pago de la mesada 14 en Colombia tiene toda la atención entre millones de retirados, veteranos y pensionados de la fuerza pública por las fechas de pago que aparecen para mitad de año y por las condiciones legales que definen quiénes pueden recibirla. El beneficio, también llamado prima de mitad de año o prima pensional, no cobija a todos los pensionados del país.

Se debe tener en cuenta que en Colombia hay alrededor de 2,2 millones de pensionados. La mayoría pertenece al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones, mientras el resto está en el Régimen de Ahorro Individual con solidaridad de las administradoras de fondos de pensión (AFP).

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Además, la mesada 14 no debe confundirse con la mesada 13 de diciembre. Esa prestación la reciben todos los pensionados y se paga en los primeros 15 días de diciembre.

El pago se hace por medio de las entidades responsables de las asignaciones de retiro y pensiones del personal militar y policial - crédito Cremil

De acuerdo con la Ley 923 de 2004, reglamentada mediante el Decreto 4433 de 2004, la prima de mitad de año consiste en una mesada adicional del mismo valor de la ordinaria. La misma se reconoce antes de finalizar junio o en el periodo que establezca cada entidad. Como se recordará, el Consejo de Estado ratificó la legalidad del beneficio.

Quiénes tienen derecho a la mesada 14

Entre otras cosas, es necesario tener en cuenta que el pago aplica para:

Personas que se pensionaron antes del 25 de julio de 2005 cuya pensión no supere 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Los que se pensionaron entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011 con una pensión de hasta tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Veteranos de la fuerza pública y a civiles que trabajaron en el sector Defensa. En ese grupo se mencionan más de 89.000 miembros entre soldados profesionales, oficiales, suboficiales y personal civil vinculado.

Para el personal de la fuerza pública hay exigencias adicionales de tiempo de servicio. La norma lo resume así: “Son 20 años de servicio para militares y 25 para policías, si es vinculado al sector Defensa, debe haber prestado sus servicios antes de 1994”.

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La Ley 923 de 2004 estableció el régimen pensional de los militares en Colombia - crédito Función Pública

Fechas de pago y diferencias en el cronograma

Sobre las fechas de pago y el cronograma, se debe tener en cuenta una primera relación de fechas para el pago escalonado según la entidad administradora:

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur): 25 de junio y 7 de julio.

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil): 8 y 15 de julio.

Tienen derecho aquellos que cumplan las condiciones legales de fecha de pensión y tope de ingresos, además de retirados, veteranos y algunos civiles del sector Defensa con los tiempos de servicio exigidos.

Hay una precisión operativa para los beneficiarios. Aunque la fecha corresponda al procesamiento del pago, el dinero puede aparecer en la cuenta durante el día según el convenio de cada banco.

La diferencia no se limita a los días de pago. Una de las piezas incluidas en el material ubica la explicación “para 2026”, aunque otros pasajes presentan la información como un pago de mitad de año sin ese anclaje temporal.

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Qué deben revisar los beneficiarios

La Ley 923 de 2004 insiste en la necesidad de una verificación práctica antes de dar por definitiva cualquier fecha. Los beneficiarios deben consultar el desprendible de pago y revisar los canales de la entidad que administra su prestación para confirmar monto y día exacto de desembolso.

Dicha revisión cobra importancia porque el mismo material contiene más de un cronograma.

La consulta en las plataformas oficiales de Cremil y Casur también sirve para detectar cambios y reducir el riesgo de caer en mensajes falsos o cadenas con información incorrecta.