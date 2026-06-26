El Tren Valencia se refirió al mejor jugador en la historia de la Selección Colombia: “James no es mejor que el Pibe”

Adolfo "El Tren" Valencia aseguró que Colombia no tiene un mejor jugador en su historia, sino que cada época tiene el futbolista más representativo - crédito Diego Suárez/Infobae/Colprensa

Para uno de los jugadores más recordados de la década de los 90 en la Selección Colombia, Adolfo “Tren” Valencia, no existe un mejor jugador histórico en la Tricolor. Según él, cada época ha tenido un jugador que se destaca por encima de los demás, es por eso que ni James Rodríguez es mejor que Carlos “El Pibe” Valderrama, ni viceversa. Cada uno de ellos se destacó en su época, pero uno no fue mejor que otro. Es el mismo caso de Luis Díaz, de quien aseguró se siente orgulloso por lo que está haciendo en el club donde él, Valencia, fue el primer colombiano en jugar: el Bayern Múnich.

Y es que hablar del “Tren” Valencia es referirse a un mundialista con la Selección Colombia, jugó en Estados Unidos 1994, en el que anotó dos goles; y en Francia 1998, donde no logró vencer la valla. El exfutbolista colombiano explicó que tanto James Rodríguez como Carlos Valderrama tuvieron roles diferentes dentro del campo.

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“Son épocas muy diferentes. El “Pibe” tenía su sistema de juego y James tiene su sistema de juego. El “Pibe” era creativo, James es mediapunta. Los dos han sido buenos”.

Adolfo El Tren Valencia halagó a Luis Díaz, resaltó sus ganas de jugar al fútbol y cómo lo han acogido en el Bayern Múnich - crédito Diego Suárez/Infobae/Colprensa

La opinión del Tren Valencia sobre Luis Díaz

Para Valencia, comparar directamente a los dos referentes no sería justo, porque cada uno marcó una etapa distinta del fútbol colombiano. “Yo no puedo generalizar de que uno era mejor que otro. Cada uno aportó. Los dos jugadores son buenos y los dos le han dado mucho a Colombia”, aseguró.

Sobre Luis Díaz, otro de los grandes nombres de la Selección Colombia actual, destacó el respaldo que ha recibido dentro del equipo y la importancia de su mentalidad para seguir creciendo. “Luis Díaz está muy bien, lo han apoyado, lo han atendido muy bien. Tiene ocho jugadores de la selección alemana, está bien acobijado”, comentó.

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El exdelantero resaltó que más allá del talento, la actitud y las ganas son determinantes para alcanzar el máximo nivel. “Lo importante son sus ganas. Él nació para jugar fútbol. Cuando uno tiene ganas, uno siempre quiere rendir. Todo el sacrificio es importante”, afirmó.

Luis Díaz (7) celebra tras anotar el segundo gol de Colombia en la victoria 3-1 ante Uzbekistán por el Grupo F del Mundial, el miércoles 17 de junio de 2026, en la Ciudad de México - crédito Ashtin Barker/AP Foto

¿Luis Díaz puede ser el mejor futbolista en la historia de Colombia?

Además, Valencia valoró la evolución de Díaz como futbolista y consideró que su crecimiento todavía puede llevarlo a ocupar un lugar histórico dentro del fútbol colombiano. “Él ha aprendido, ha madurado y así como va, va a ser uno de los mejores jugadores del país”, señaló.

Incluso ante la posibilidad de que algunos aficionados ya lo consideren el mejor futbolista colombiano de la actualidad, Valencia aseguró que es una opinión válida: “Si para algunos es el mejor, para mí está bien, porque está por encima de los otros”.

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Sin embargo, dejó claro que no cree necesario establecer una competencia entre generaciones. “Yo no veo un jugador por encima de los otros. Todos aportaron lo que podían aportar en su tiempo. Cada quien hizo lo que pudo. Todos aportamos cuando nos pusimos la camiseta y todos le dimos gloria a este país”, concluyó.

A la derecha, Carlos "El Pibe" Valderrama, a la izquierda, James Rodríguez. Ambos con la camiseta de la Selección Colombia - crédito All Sports/EFE

Comparación de las estadísticas de Luis Díaz, James Rodríguez y Carlos Valderrama con la Selección Colombia

Carlos “El Pibe” Valderrama

El eterno ’10′ es el máximo referente de la generación de los 90 y el cerebro del mediocampo colombiano.

Partidos jugados: 111

Goles: 11

Asistencias: 41

Copas del Mundo: 3 (Italia 1990, EE. UU. 1994, Francia 1998)

James Rodríguez

El máximo asistidor histórico de la Tricolor y Bota de Oro del Mundial de Brasil 2014.

Partidos jugados: 122

Goles: 31

Asistencias: 41 (Superando el récord histórico con la selección)

Copas del Mundo: 3 (Brasil 2014, Rusia 2018, Norteamérica 2026)

Distinciones destacadas: Máximo goleador en la Copa del Mundo 2014 (6 goles) y ganador del Premio Puskás.

Luis Díaz

El extremo guajiro es la principal arma de desequilibrio y letalidad en el ataque actual.

Partidos jugados: 70

Goles: 21

Asistencias: Registra múltiples pases gol y es inamovible en el esquema táctico.

Copas del Mundo: 1 (Norteamérica 2026)

Distinciones destacadas: Bota de Oro de la Copa América 2021 (4 goles) y nominado constantemente como uno de los mejores extremos del mundo.