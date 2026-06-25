Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, despidió a un familiar con un mensaje de duelo: “Les pido una oración por mi familia”

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, atraviesa un duelo familiar tras la partida de su abuelo, a quien consideraba un pilar fundamental en su vida - crédito @jhonnyrivera/IG

La cantante Jenny López, esposa del reconocido intérprete de música popular Jhonny Rivera, atraviesa un momento de profundo dolor tras la reciente pérdida de su abuelo, una figura fundamental en su vida familiar.

López, quien se ha consolidado en la escena artística y mantiene una relación muy mediática con Rivera, hizo público el difícil momento a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje lleno de nostalgia y afecto.

Acompañando la noticia con una emotiva fotografía tomada el día de su boda, donde aparece abrazando a su abuelo, la artista expresó el vacío que deja su partida. “Adiós abuelito de mi alma. Gracias Dios por permitirme haber disfrutado de un ser tan maravilloso”, escribió, recordando la importancia que tuvo este ser querido en cada etapa de su vida, en especial en fechas significativas como su matrimonio.

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En el mismo mensaje, Jenny López pidió a sus seguidores una oración por su familia, dejando en claro que atraviesan uno de los momentos más difíciles. “Les pido una oración por mi familia, estamos pasando por un momento realmente doloroso”, añadió, dejando ver la unión y el cariño que caracteriza a su entorno más cercano.

La artista pidió una oración a sus seguidores y recibió mensajes de apoyo y solidaridad tras anunciar la partida de su abuelo, a quien recordó con gratitud - crédito @jennylopez_oficial / Instagram

La noticia generó una ola de mensajes de apoyo por parte de amigos, colegas y seguidores. Muchos de ellos compartieron palabras de consuelo y fortaleza, reconociendo el valor de los abuelos en la vida familiar y la dificultad de asumir su ausencia. “Abrazo de fortaleza en este momento para uds 🙏🙏🙏🙏. Ahora desde el cielo, los acompañará eternamente", “Lo siento mucho 🥺 Dios les de fortaleza", “paz en su tumba”, “Ánimo y mucha fortaleza! 🙌🏻🤍“, ”Mi Jenny hermosa te envío un abrazo enorme desde la distancia te quiero mucho", (Sic), dicen los comentarios.

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El recuerdo de su abuelo como uno de los invitados más especiales en su boda fue un gesto que conmovió a la audiencia, quienes destacaron la importancia de conservar esos momentos y la huella que dejan los seres queridos.

El matrimonio de Jenny López y Jhonny Rivera se celebró recientemente en una ceremonia cargada de emotividad y simbolismo familiar en Arabia, corregimiento de Pereira, Risaralda. El evento, realizado el 22 de febrero, reunió a cerca de 350 invitados, entre familiares, amigos y figuras del mundo musical y digital, quienes acompañaron a la pareja en uno de los días más significativos de su vida.

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La pareja tuvo una boda soñada tras varios años de relación - crédito Jhonny Rivera / Instagram

La boda tuvo lugar en la capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en una zona rural rodeada de naturaleza. Rivera llegó al lugar en un tradicional jeep, en homenaje a las costumbres del Eje Cafetero, mientras que López arribó en un automóvil antiguo conducido por su padre. La iglesia, decorada con flores blancas, acogió una ceremonia íntima y solemne que fue seguida de cerca por vecinos y fanáticos del cantante, quienes se congregaron a las afueras para celebrar el enlace.

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada fue la presencia del abuelo de Jenny López. La joven artista compartió en sus redes sociales fotografías capturadas durante la boda, donde aparece abrazando a su abuelo con una expresión de ternura y gratitud. Este gesto adquirió especial relevancia tras el reciente fallecimiento del familiar, al que la cantante definió como uno de los pilares más importantes de su vida. La imagen, convertida ahora en un recuerdo invaluable, refleja la cercanía y el cariño que marcaron la relación entre ambos.

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La presencia del abuelo de Jenny López en la boda, registrada en fotografías difundidas por la cantante, refleja la cercanía familiar y el significado que tuvo para ella compartir ese momento junto a él - crédito @jennylopez_oficial/ Instagram

El matrimonio no solo fue un acontecimiento personal, sino también un evento de gran repercusión pública, seguido por miles de admiradores y medios de comunicación, y que ahora adquiere un significado aún más profundo para Jenny López, quien conserva el recuerdo de su abuelo como uno de los grandes tesoros de ese día especial.