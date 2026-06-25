Colombia

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, despidió a un familiar con un mensaje de duelo: “Les pido una oración por mi familia”

La cantante compartió un sentido mensaje y una emotiva foto de su boda para despedir a uno de los pilares más importantes de su vida familiar

Guardar
Google icon
Jhonny Rivera reveló detalles de su intimidad con Jenny López - crédito @jhonnyrivera/IG
Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, atraviesa un duelo familiar tras la partida de su abuelo, a quien consideraba un pilar fundamental en su vida - crédito @jhonnyrivera/IG

La cantante Jenny López, esposa del reconocido intérprete de música popular Jhonny Rivera, atraviesa un momento de profundo dolor tras la reciente pérdida de su abuelo, una figura fundamental en su vida familiar.

López, quien se ha consolidado en la escena artística y mantiene una relación muy mediática con Rivera, hizo público el difícil momento a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje lleno de nostalgia y afecto.

Acompañando la noticia con una emotiva fotografía tomada el día de su boda, donde aparece abrazando a su abuelo, la artista expresó el vacío que deja su partida. “Adiós abuelito de mi alma. Gracias Dios por permitirme haber disfrutado de un ser tan maravilloso”, escribió, recordando la importancia que tuvo este ser querido en cada etapa de su vida, en especial en fechas significativas como su matrimonio.

PUBLICIDAD

En el mismo mensaje, Jenny López pidió a sus seguidores una oración por su familia, dejando en claro que atraviesan uno de los momentos más difíciles. “Les pido una oración por mi familia, estamos pasando por un momento realmente doloroso”, añadió, dejando ver la unión y el cariño que caracteriza a su entorno más cercano.

La artista pidió una oración a sus seguidores y recibió mensajes de apoyo y solidaridad tras anunciar la partida de su abuelo, a quien recordó con gratitud - crédito @jennylopez_oficial / Instagram
La artista pidió una oración a sus seguidores y recibió mensajes de apoyo y solidaridad tras anunciar la partida de su abuelo, a quien recordó con gratitud - crédito @jennylopez_oficial / Instagram

La noticia generó una ola de mensajes de apoyo por parte de amigos, colegas y seguidores. Muchos de ellos compartieron palabras de consuelo y fortaleza, reconociendo el valor de los abuelos en la vida familiar y la dificultad de asumir su ausencia. “Abrazo de fortaleza en este momento para uds 🙏🙏🙏🙏. Ahora desde el cielo, los acompañará eternamente", “Lo siento mucho 🥺 Dios les de fortaleza", “paz en su tumba”, “Ánimo y mucha fortaleza! 🙌🏻🤍“, ”Mi Jenny hermosa te envío un abrazo enorme desde la distancia te quiero mucho", (Sic), dicen los comentarios.

PUBLICIDAD

El recuerdo de su abuelo como uno de los invitados más especiales en su boda fue un gesto que conmovió a la audiencia, quienes destacaron la importancia de conservar esos momentos y la huella que dejan los seres queridos.

El matrimonio de Jenny López y Jhonny Rivera se celebró recientemente en una ceremonia cargada de emotividad y simbolismo familiar en Arabia, corregimiento de Pereira, Risaralda. El evento, realizado el 22 de febrero, reunió a cerca de 350 invitados, entre familiares, amigos y figuras del mundo musical y digital, quienes acompañaron a la pareja en uno de los días más significativos de su vida.

La pareja tuvo una boda soñada tras varios años de relación - crédito Jhonny Rivera / Instagram
La pareja tuvo una boda soñada tras varios años de relación - crédito Jhonny Rivera / Instagram

La boda tuvo lugar en la capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en una zona rural rodeada de naturaleza. Rivera llegó al lugar en un tradicional jeep, en homenaje a las costumbres del Eje Cafetero, mientras que López arribó en un automóvil antiguo conducido por su padre. La iglesia, decorada con flores blancas, acogió una ceremonia íntima y solemne que fue seguida de cerca por vecinos y fanáticos del cantante, quienes se congregaron a las afueras para celebrar el enlace.

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada fue la presencia del abuelo de Jenny López. La joven artista compartió en sus redes sociales fotografías capturadas durante la boda, donde aparece abrazando a su abuelo con una expresión de ternura y gratitud. Este gesto adquirió especial relevancia tras el reciente fallecimiento del familiar, al que la cantante definió como uno de los pilares más importantes de su vida. La imagen, convertida ahora en un recuerdo invaluable, refleja la cercanía y el cariño que marcaron la relación entre ambos.

La presencia del abuelo de Jenny López en la boda, registrada en fotografías difundidas por la cantante, refleja la cercanía familiar y el significado que tuvo para ella compartir ese momento junto a él - crédito @jennylopez_oficial/ Instagram
La presencia del abuelo de Jenny López en la boda, registrada en fotografías difundidas por la cantante, refleja la cercanía familiar y el significado que tuvo para ella compartir ese momento junto a él - crédito @jennylopez_oficial/ Instagram

El matrimonio no solo fue un acontecimiento personal, sino también un evento de gran repercusión pública, seguido por miles de admiradores y medios de comunicación, y que ahora adquiere un significado aún más profundo para Jenny López, quien conserva el recuerdo de su abuelo como uno de los grandes tesoros de ese día especial.

Temas Relacionados

Jenny LópezJhonny Riveraabuelo Jenny LópezColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mundial 2026 | Colombiano comparó el olor de los hinchas del PSG en el metro de París con el de los latinos en Ciudad de México: “Rico”

Juan David Cortés mostró en dos videos cómo cambió la expresión de su rostro por cuenta de los olores corporales de los presentes en cada uno de los vagones

Mundial 2026 | Colombiano comparó el olor de los hinchas del PSG en el metro de París con el de los latinos en Ciudad de México: “Rico”

Elecciones Colombia 2026, EN VIVO: tras recibir su credencial, Abelardo de la Espriella le dio plazo de un mes a los grupos armados para someterse a la justicia

El futuro mandatario obtuvo su distinción luego de que se culminaran los escrutinios que ratificaron su victoria en las elecciones del 21 de junio

Elecciones Colombia 2026, EN VIVO: tras recibir su credencial, Abelardo de la Espriella le dio plazo de un mes a los grupos armados para someterse a la justicia

El Ejército estaría preparando una reestructuración total del área de inteligencia: pretende corregir un debilitamiento militar desde 2016

La reforma trasladaría equipos especializados a zonas estratégicas, además de reducir jerarquías y buscar mayor impacto táctico sobre el terreno

El Ejército estaría preparando una reestructuración total del área de inteligencia: pretende corregir un debilitamiento militar desde 2016

Jhonny Rivera reaccionó a las acciones que tomó Andrea Valdiri con un seguidor que la insultó por redes sociales: “Uno está acostumbrado”

El cantante de música popular respaldó a la influenciadora barranquillera y aseguró que la situación cambia por completo cuando las ofensas no se quedan en lo personal, sino que alcanzan a la familia

Jhonny Rivera reaccionó a las acciones que tomó Andrea Valdiri con un seguidor que la insultó por redes sociales: “Uno está acostumbrado”

Marbelle arremetió contra Diana Ángel y le recordó sus arengas en campaña: “Está ronquita”

Las críticas de Marbelle a la izquierda colombiana han vuelto a encender el debate público, luego de que la cantante arremetiera contra su colega por su respaldo a Iván Cepeda

Marbelle arremetió contra Diana Ángel y le recordó sus arengas en campaña: “Está ronquita”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera reaccionó a las acciones que tomó Andrea Valdiri con un seguidor que la insultó por redes sociales: “Uno está acostumbrado”

Jhonny Rivera reaccionó a las acciones que tomó Andrea Valdiri con un seguidor que la insultó por redes sociales: “Uno está acostumbrado”

Marbelle arremetió contra Diana Ángel y le recordó sus arengas en campaña: “Está ronquita”

Shakira, Westcol, Chabe, Mariam Obregón y otros famosos se movilizan por Venezuela: esto se puede hacer para colaborar con afectados por terremotos

Isabella Santiago relató el terror que vivió durante los recientes terremotos en Venezuela: “Nos iba a caer la casa encima”

La comediante Johana Velandia rompió en llanto tras ser rechazada en Costa Rica por Migración: “Se siente como algo ilegal”

Deportes

Mundial 2026 | La escuela de formación de Daniel Muñoz lo homenajeó tras quedar como la figura de Colombia vs. RD Congo: “Si lo sueñas, lo logras”

Mundial 2026 | La escuela de formación de Daniel Muñoz lo homenajeó tras quedar como la figura de Colombia vs. RD Congo: “Si lo sueñas, lo logras”

Figura de la selección de Portugal habló sobre si en el partido ante la Tricolor habrá más colombianos apoyando a su equipo: “Podremos tener más gente”

James Rodríguez se refirió al juego entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026: “Será lindo”

Noruega vs. Francia: hora y dónde ver en Colombia el partido entre Kylian Mbappé y Erling Haaland en el Mundial 2026

La prensa croata se mostró optimista de cara al partido ante Ghana en el Mundial 2026: “Cuando más lo necesitamos”