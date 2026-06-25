Colombia

Jhonny Rivera reaccionó a las acciones que tomó Andrea Valdiri con un seguidor que la insultó por redes sociales: “Uno está acostumbrado”

El cantante de música popular respaldó a la influenciadora barranquillera y aseguró que la situación cambia por completo cuando las ofensas no se quedan en lo personal, sino que alcanzan a la familia

Guardar
Google icon

El cantante Jhonny Rivera respalda a Andrea Valdiri tras confrontar al usuario que insultó a sus hijas - crédito @rastreandofamosos/IG

La polémica protagonizada por la influenciadora barranquillera Andrea Valdiri continúa generando reacciones en el mundo digital.

Esta vez fue el cantante de música popular Jhonny Rivera el que decidió pronunciarse sobre el caso durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, donde uno de sus seguidores le pidió su opinión acerca de la decisión que tomó la creadora de contenido al buscar personalmente a un internauta que la había insultado a ella y a sus hijas.

El artista pereirano no ocultó su postura frente a la controversia y aseguró que comprende la reacción de la empresaria, especialmente porque los ataques no estuvieron dirigidos únicamente contra ella, sino también contra sus menores de edad.

PUBLICIDAD

“Ay, Dios mío. Las redes sociales se han vuelto muy complicadas. Cualquier persona le dice a uno lo que se le dé la gana porque creen que están escondidos detrás de una pantalla. Y eso no está bien. Uno puede ubicar a cualquier persona que lo insulte. Existe la manera", empezó diciendo el artista.

Jhonny Rivera dejó a más de un seguidor viendo un chispero con oferta laboral que prometió para todos
Jhonny Rivera sale en defensa de Andrea Valdiri y aplaude su reacción por los insultos a sus hijas - crédito @jhonnyrivera/Instagram

“Y... que yo me vaya hasta la casa de alguien, no lo haré, porque son personalidades. Pero cuando ella dice: ‘Es que le dijeron: perra, malparida’, a unas niñas... Eso duele en el alma. No, es que se le meten con la familia. Es más doloroso que si el insulto viene para uno”, agregó Rivera.

PUBLICIDAD

Las declaraciones del intérprete rápidamente llamaron la atención de sus seguidores, quienes han estado atentos al debate que se abrió en redes sociales desde que Valdiri decidió confrontar al usuario que publicó los comentarios ofensivos.

Para Rivera, los personajes públicos suelen acostumbrarse a recibir críticas constantes debido a su exposición mediática. Sin embargo, considera que la situación cambia cuando las agresiones involucran a los hijos o a otros miembros del círculo familiar.

Yo estoy seguro que si le hubieran dicho a ella, desliza y sigue, porque uno está tan acostumbrado a que lo insulten. Pero yo aplaudo de pie a lo que hizo ella, porque uno por los hijos ¿qué no hace?”, agregó el cantante, dejando claro que respalda la actuación de la barranquillera.

---
Andrea Valdiri publicó el insulto que recibió de un seguidor en redes sociales y luego lo buscó en su casa para confrontarlo - crédito @andreavaldirisos/IG

¿Qué fue lo que pasó con Andrea Valdiri?

La controversia comenzó cuando Valdiri publicó en sus redes sociales una imagen relacionada con el abogado Abelardo de la Espriella, pues la publicación generó diversas reacciones entre los usuarios, pero uno de los comentarios terminó desatando toda una tormenta mediática.

Según relató la influenciadora, un hombre identificado como Johan no solo la insultó a ella, también incluyó mensajes ofensivos contra sus hijas y la situación provocó que la creadora de contenido decidiera localizarlo y acudir personalmente hasta su vivienda para confrontarlo.

Antes de llegar al lugar, Valdiri explicó a sus seguidores las razones detrás de su decisión: “Él me dijo que me iba a decir algo en mi cara, entonces vamos a ver si me lo dice”, afirmó en ese momento.

El encuentro quedó registrado en video y se viralizó rápidamente. Una vez frente al señalado, la empresaria leyó el mensaje ofensivo y pidió explicaciones, pero el hombre terminó ofreciendo disculpas por lo sucedido.

La creadora de contenido dio con el paradero del hombre que se identificó como Johan y le dijo que interpondría una denuncia - crédito @andreavaldirisos/IG

Por su parte, Valdiri insistió durante la conversación en que no pretendía intimidarlo ni amenazarlo: “Yo no vine aquí a amenazar ni nada. O sea, yo vengo en buena onda. Si él me tiene que decir algo, que me lo diga”, manifestó.

Aunque muchos pensaron que la historia terminaría allí, la situación tomó un nuevo rumbo días después, pues la barranquillera aseguró que inicialmente quería cerrar el capítulo tras la disculpa presencial, pero cambió de opinión cuando, según ella, el joven ofreció declaraciones falsas a medios de comunicación.

“El tema del muchacho, yo lo que quería dejar hasta aquí, yo dije: ‘yo voy, le doy mi cátedra de educación, el chico aprende, se levanta una persona nueva’, pero no, yo no puedo arreglar el mundo de esa manera. Aunque supuestamente pidió disculpas, el tipo hizo una cosa diferente y hoy llamó a un medio de comunicación a dar unas declaraciones falsas y a esto toca meterle un tatequieto y esto tiene que terminar por la vía legal”, explicó.

La creadora de contenido también cuestionó a quienes, tras la viralización del caso, salieron públicamente a respaldar al usuario involucrado. Según dijo, muchas personas opinaron sin conocer todos los detalles de lo ocurrido y minimizaron el hecho de que los comentarios estuvieran dirigidos contra sus hijas.

Temas Relacionados

Jhonny RiveraAndrea ValdiriHijas Andrea ValdiriSeguidor insultó a Andrea ValdiriColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La restructuración de la UNP con la llegada de Abelardo de la Espriella: esto es lo que piden los sindicatos al nuevo Gobierno

En diálogo con Infobae Colombia, Giovanni Gallo, presidente de Analtraseg, expuso los problemas que tiene la entidad en la actualidad

La restructuración de la UNP con la llegada de Abelardo de la Espriella: esto es lo que piden los sindicatos al nuevo Gobierno

Mundial 2026 | Colombiano comparó el olor de los hinchas del PSG en el metro de París con el de los latinos en Ciudad de México: “Rico”

Juan David Cortés mostró en dos videos cómo cambió la expresión de su rostro por cuenta de los olores corporales de los presentes en cada uno de los vagones

Mundial 2026 | Colombiano comparó el olor de los hinchas del PSG en el metro de París con el de los latinos en Ciudad de México: “Rico”

Elecciones Colombia 2026, EN VIVO: tras recibir su credencial, Abelardo de la Espriella le dio plazo de un mes a los grupos armados para someterse a la justicia

El futuro mandatario obtuvo su distinción luego de que se culminaran los escrutinios que ratificaron su victoria en las elecciones del 21 de junio

Elecciones Colombia 2026, EN VIVO: tras recibir su credencial, Abelardo de la Espriella le dio plazo de un mes a los grupos armados para someterse a la justicia

El Ejército estaría preparando una reestructuración total del área de inteligencia: pretende corregir un debilitamiento militar desde 2016

La reforma trasladaría equipos especializados a zonas estratégicas, además de reducir jerarquías y buscar mayor impacto táctico sobre el terreno

El Ejército estaría preparando una reestructuración total del área de inteligencia: pretende corregir un debilitamiento militar desde 2016

Marbelle arremetió contra Diana Ángel y le recordó sus arengas en campaña: “Está ronquita”

Las críticas de Marbelle a la izquierda colombiana han vuelto a encender el debate público, luego de que la cantante arremetiera contra su colega por su respaldo a Iván Cepeda

Marbelle arremetió contra Diana Ángel y le recordó sus arengas en campaña: “Está ronquita”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

ENTRETENIMIENTO

Marbelle arremetió contra Diana Ángel y le recordó sus arengas en campaña: “Está ronquita”

Marbelle arremetió contra Diana Ángel y le recordó sus arengas en campaña: “Está ronquita”

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, despidió a un familiar con un mensaje de duelo: “Les pido una oración por mi familia”

Shakira, Westcol, Chabe, Mariam Obregón y otros famosos se movilizan por Venezuela: esto se puede hacer para colaborar con afectados por terremotos

Isabella Santiago relató el terror que vivió durante los recientes terremotos en Venezuela: “Nos iba a caer la casa encima”

La comediante Johana Velandia rompió en llanto tras ser rechazada en Costa Rica por Migración: “Se siente como algo ilegal”

Deportes

Mundial 2026 | La escuela de formación de Daniel Muñoz lo homenajeó tras quedar como la figura de Colombia vs. RD Congo: “Si lo sueñas, lo logras”

Mundial 2026 | La escuela de formación de Daniel Muñoz lo homenajeó tras quedar como la figura de Colombia vs. RD Congo: “Si lo sueñas, lo logras”

Figura de la selección de Portugal habló sobre si en el partido ante la Tricolor habrá más colombianos apoyando a su equipo: “Podremos tener más gente”

James Rodríguez se refirió al juego entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026: “Será lindo”

Noruega vs. Francia: hora y dónde ver en Colombia el partido entre Kylian Mbappé y Erling Haaland en el Mundial 2026

La prensa croata se mostró optimista de cara al partido ante Ghana en el Mundial 2026: “Cuando más lo necesitamos”