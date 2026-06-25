Jhonny Rivera reaccionó a las acciones que tomó Andrea Valdiri con un seguidor que la insultó por redes sociales: “Uno está acostumbrado”

El cantante Jhonny Rivera respalda a Andrea Valdiri tras confrontar al usuario que insultó a sus hijas - crédito @rastreandofamosos/IG

La polémica protagonizada por la influenciadora barranquillera Andrea Valdiri continúa generando reacciones en el mundo digital.

Esta vez fue el cantante de música popular Jhonny Rivera el que decidió pronunciarse sobre el caso durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, donde uno de sus seguidores le pidió su opinión acerca de la decisión que tomó la creadora de contenido al buscar personalmente a un internauta que la había insultado a ella y a sus hijas.

El artista pereirano no ocultó su postura frente a la controversia y aseguró que comprende la reacción de la empresaria, especialmente porque los ataques no estuvieron dirigidos únicamente contra ella, sino también contra sus menores de edad.

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“Ay, Dios mío. Las redes sociales se han vuelto muy complicadas. Cualquier persona le dice a uno lo que se le dé la gana porque creen que están escondidos detrás de una pantalla. Y eso no está bien. Uno puede ubicar a cualquier persona que lo insulte. Existe la manera", empezó diciendo el artista.

Jhonny Rivera sale en defensa de Andrea Valdiri y aplaude su reacción por los insultos a sus hijas - crédito @jhonnyrivera/Instagram

“Y... que yo me vaya hasta la casa de alguien, no lo haré, porque son personalidades. Pero cuando ella dice: ‘Es que le dijeron: perra, malparida’, a unas niñas... Eso duele en el alma. No, es que se le meten con la familia. Es más doloroso que si el insulto viene para uno”, agregó Rivera.

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Las declaraciones del intérprete rápidamente llamaron la atención de sus seguidores, quienes han estado atentos al debate que se abrió en redes sociales desde que Valdiri decidió confrontar al usuario que publicó los comentarios ofensivos.

Para Rivera, los personajes públicos suelen acostumbrarse a recibir críticas constantes debido a su exposición mediática. Sin embargo, considera que la situación cambia cuando las agresiones involucran a los hijos o a otros miembros del círculo familiar.

“Yo estoy seguro que si le hubieran dicho a ella, desliza y sigue, porque uno está tan acostumbrado a que lo insulten. Pero yo aplaudo de pie a lo que hizo ella, porque uno por los hijos ¿qué no hace?”, agregó el cantante, dejando claro que respalda la actuación de la barranquillera.

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Andrea Valdiri publicó el insulto que recibió de un seguidor en redes sociales y luego lo buscó en su casa para confrontarlo - crédito @andreavaldirisos/IG

¿Qué fue lo que pasó con Andrea Valdiri?

La controversia comenzó cuando Valdiri publicó en sus redes sociales una imagen relacionada con el abogado Abelardo de la Espriella, pues la publicación generó diversas reacciones entre los usuarios, pero uno de los comentarios terminó desatando toda una tormenta mediática.

Según relató la influenciadora, un hombre identificado como Johan no solo la insultó a ella, también incluyó mensajes ofensivos contra sus hijas y la situación provocó que la creadora de contenido decidiera localizarlo y acudir personalmente hasta su vivienda para confrontarlo.

Antes de llegar al lugar, Valdiri explicó a sus seguidores las razones detrás de su decisión: “Él me dijo que me iba a decir algo en mi cara, entonces vamos a ver si me lo dice”, afirmó en ese momento.

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El encuentro quedó registrado en video y se viralizó rápidamente. Una vez frente al señalado, la empresaria leyó el mensaje ofensivo y pidió explicaciones, pero el hombre terminó ofreciendo disculpas por lo sucedido.

La creadora de contenido dio con el paradero del hombre que se identificó como Johan y le dijo que interpondría una denuncia - crédito @andreavaldirisos/IG

Por su parte, Valdiri insistió durante la conversación en que no pretendía intimidarlo ni amenazarlo: “Yo no vine aquí a amenazar ni nada. O sea, yo vengo en buena onda. Si él me tiene que decir algo, que me lo diga”, manifestó.

Aunque muchos pensaron que la historia terminaría allí, la situación tomó un nuevo rumbo días después, pues la barranquillera aseguró que inicialmente quería cerrar el capítulo tras la disculpa presencial, pero cambió de opinión cuando, según ella, el joven ofreció declaraciones falsas a medios de comunicación.

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“El tema del muchacho, yo lo que quería dejar hasta aquí, yo dije: ‘yo voy, le doy mi cátedra de educación, el chico aprende, se levanta una persona nueva’, pero no, yo no puedo arreglar el mundo de esa manera. Aunque supuestamente pidió disculpas, el tipo hizo una cosa diferente y hoy llamó a un medio de comunicación a dar unas declaraciones falsas y a esto toca meterle un tatequieto y esto tiene que terminar por la vía legal”, explicó.

La creadora de contenido también cuestionó a quienes, tras la viralización del caso, salieron públicamente a respaldar al usuario involucrado. Según dijo, muchas personas opinaron sin conocer todos los detalles de lo ocurrido y minimizaron el hecho de que los comentarios estuvieran dirigidos contra sus hijas.

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