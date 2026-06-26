Cayó ‘El Gato’, uno de los criminales más buscados de Santa Marta: fue abatido por un uniformado de civil al que intentó robar

El 2 de julio de 2024 estuvo en el partido entre Brasil y Colombia en la Copa América - crédito PolicíaNacional/RedesSociales

El 25 de junio, las autoridades en Santa Marta informaron que un uniformado que estaba en labores de inteligencia fue víctima de un intento de asalto en el que logró reaccionar y, antes de que el criminal pudiera herirlo con un arma de fuego, le disparó con su arma de dotación.

El individuo abatido fue identificado como Jesús David Saumeth, conocido como “El Gato”, uno de los criminales más buscados de la región, con antecedentes por hurto calificado, porte ilegal de armas y otros delitos asociados a robos en la ciudad.

Las autoridades lo relacionan con múltiples hechos delictivos y lo señalaban como miembro de estructuras criminales dedicadas al hurto violento. Su historial incluía varios procesos judiciales abiertos y reiteradas detenciones, aunque en todas las ocasiones logró recuperar la libertad.

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Jesús David Saumeth Montes era uno de los criminales más buscados en Santa Marta - crédito Policía Nacional

“El Gato” había llamado la atención en las redes sociales por la publicación de imágenes en las que se le ve en partidos de la Selección Colombia en Estados Unidos durante la Copa América 2024.

Durante los hechos, el uniformado recibió una agresión y tras asistir a un centro médico, se confirmó que no tenía lesiones de gravedad.

En el informe que expusieron las autoridades en la región se recordó que “El Gato” fue vinculado con el asesinato del profesor Hugues González Peñalver, registrado tras un atraco en el sector de Villa Franca. A pesar del material probatorio que presentó la Fiscalía, Saumeth quedó libre.

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‘El Gato’ había sido capturado en más de una ocasión

La última detención se registró tras ser deportado de Estados Unidos - crédito Policía Nacional

“El Gato” fue capturado en 2021 por su participación en un atraco al Banco Caja Social en Santa Marta, un intento de robo en El Rodadero y su relación con múltiples homicidios registrados en diciembre de 2020; sin embargo, meses más tarde fue dejado en libertad por vencimiento de términos.

“Había estado durante año y medio preso en una estación de policía. Nunca lo pudieron trasladar a una cárcel por el hacinamiento, y la fiscalía dejó vencer los términos de su investigación”, informó el familiar de una de las víctimas a El Tiempo tras la liberación de Saumeth.

Meses más tarde, fue tendencia en la región por las fotos que se hicieron virales en el torneo de naciones de Conmebol, “El Gato” fue visto en el Levi’s Stadium de San Francisco durante el empate 1-1 entre Colombia y Brasil.

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El 29 de octubre de 2024, las autoridades informaron que registraron la llegada a Colombia de Jesús David Saumeth Montes, luego de ser capturado en Estados Unidos y deportado al país, en donde debería afrontar un proceso legal por los delitos de homicidio agravado, tráfico de armas de fuego y hurto.

'El Gato' fue deportado a Colombia tras ser identificado en un partido de la Tricolor en San Francisco - crédito AP

Las fotografías expuestas durante la Copa América pusieron en alerta a las autoridades en Colombia y Estados Unidos, y debido a la ubicación en la que se encontraba en ese momento, se realizó un operativo de búsqueda de “El Gato”, que finalizó con su captura.

Saumeth habría sido ubicado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, que emitieron una orden de captura con circular azul por parte de la Interpol y de esta forma se registró su traslado a Colombia, puesto que no tenía cargos en su contra en la nación norteamericana.

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Tras su regreso a Colombia, volvió a ser imputado por el asesinato del docente Hugues González Peñalver, pero volvió a ser dejado en libertad luego de que el proceso fue retrasado tras varias solicitudes de la defensa.

A pesar de las denuncias que hicieron familiares del profesor asesinado durante el asalto, “El Gato” recobró la libertad por vencimiento de términos y desde esa ocasión se desconocía su paradero.