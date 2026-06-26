Entrenador de Costa de Marfil respondió a los comentarios de Bastian Schweinsteiger: “Me decepcionó como persona”

Emerse Faé respondió a la polémica desatada por los comentarios de Bastian Schweinsteiger y habló de su relación con Nicolas Pépé, el héroe de la clasificación de Costa de Marfil a los dieciseisavos de final - crédito Peter Cziborra/REUTERS

Antes del segundo partido del grupo E que Alemania ganó por 2-1 ante Costa de Marfil, el exjugador germano Bastian Schweinsteiger afirmó, en su papel de comentarista de la cadena pública alemana ARD, que los marfileños practicaban un “fútbol africano”, que describió como “a veces un poco ortodoxo, un poco salvaje, no tan táctico”.

Estas palabras generaron polémica durante la semana, debido a que fueron calificadas como estereotipos racistas por distintos círculos, tanto en redes sociales como en publicaciones especializadas.

En una columna publicada por Der Spiegel, el periodista y escritor afroalemán Philipp Awounou escribió que detrás de atribuciones como “salvaje” e “impredecible” hay estereotipos con raíces racistas y coloniales que reducen a las personas negras a supuestos atributos físicos. “Si tuviera que decidir, diría que el equipo más ‘salvaje’ en ese partido fue el alemán”, ironizó Awounou.

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Ahora, tras la victoria de Costa de Marfil sobre Curazao por 2-0, que le dio la primera clasificación a segunda ronda al seleccionado africano por primera vez en su historia, la rueda de prensa abordó nuevamente los comentarios de Schweinsteiger.

Las palabras de Schweinsteiger generaron acusaciones de racismo en la prensa alemana y en las redes sociales, por el modo de referirse al fútbol africano que fue considerado despectivo - crédito Caean Couto/Imagn Images

Cuando le pidieron su opinión sobre el tema al seleccionador Emerse Faé, este no se anduvo con rodeos y expresó su decepción. “Cuando conoces el fútbol como él lo conoce, es bastante extraño tener ese tipo de declaraciones que, sin rodeos, podríamos calificar de racistas”, dijo Faé en rueda de prensa tras el partido, disputado en Filadelfia a primera hora del jueves 25 de junio.

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Faé, quien confesó haber admirado profundamente a Schweinsteiger como jugador —hasta el punto de que un amigo de su época de formación lo apodaba “Bastian”—, reconoció la decepción que le generaron esas palabras. “Cuando escuché esos comentarios, estaba decepcionado del hombre”, afirmó.

Aun así, el técnico marfileño descartó la posibilidad de cambiar la postura del alemán y puso el foco en la cancha: “Lo único que podemos hacer es demostrar sobre el terreno que África no es solo físico, sino también mucha técnica y mucha táctica”.

Faé también dejó abierta una lectura más benevolente sobre las palabras del campeón del mundo en 2014: “Espero que esos comentarios hayan sido torpes, que no fueran exactamente lo que tenía en la cabeza”. Y añadió que muchos exjugadores reconvertidos en comentaristas buscan visibilidad a través de la polémica. “Ha sido una estrella mundial. Hoy, un poco en el anonimato, intenta llamar la atención de otra manera”, señaló.

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Las impresiones de Faé tras la clasificación de Costa de Marfil

Un doblete de Nicolas Pépé selló la clasificación de Costa de Marfil a la segunda ronda del Mundial 2026, siendo la primera vez que consigue este hito - crédito Pilar Olivares/REUTERS

Más allá de la polémica con el exmediocampista bávaro, la rueda de prensa del seleccionador estuvo marcada por la euforia de la clasificación a los dieciseisavos de final.

El gran protagonista del partido fue Nicolas Pépé, autor de un doblete —en el minuto 7 y en el 64— que selló el triunfo. La actuación del extremo del Villarreal cobró un significado especial dado su historial reciente con la selección: Faé lo había excluido de la convocatoria para la Copa Africana de Naciones (CAN) 2025, celebrada en Marruecos, algo que generó debate en Costa de Marfil y llevó al propio jugador a expresar su malestar en redes sociales.

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Faé explicó en la conferencia que ambos mantuvieron conversaciones francas durante ese período. “Siempre fuimos claros con él, siempre le dimos las razones, siempre le dijimos lo que esperábamos de él”, afirmó el entrenador, quien celebró que Pépé haya dado “un salto” en su madurez dentro del grupo.

El próximo rival de Costa de Marfil saldrá del enfrentamiento entre Francia y Noruega, el próximo viernes 26 de junio - crédito Pilar Olivares/REUTERS

La reinserción de Pépé en el equipo se produjo de forma gradual. En marzo de 2026, fue convocado como reemplazante de último momento del lesionado Yan Diomandé para los amistosos ante Corea del Sur y Escocia. Su regreso al once titular en el Mundial confirmó la reconciliación deportiva entre el jugador y el cuerpo técnico. “Nunca tuvimos dudas de que podía aportarnos y nos iba a aportar. Estamos muy contentos de aprovechar su forma actual”, sostuvo Faé.

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Otro punto abordado en la conferencia fue la salida al descanso de Amad Diallo, que generó inquietud entre los periodistas. Faé aclaró que no se trató de ninguna lesión: “Fue una decisión táctica. Teníamos dificultades en el mediocampo, sobre todo en los segundos balones, y quisimos añadir un jugador en esa zona”. Para ello, el técnico optó por retirar a uno de los cuatro delanteros, y la elección recayó en el extremo del Manchester United.

En cuanto al próximo rival, Faé aguardaba conocer el resultado del partido entre Francia y Noruega, programado para el 26 de junio en Boston, que definiría al ganador del Grupo I. Costa de Marfil medirá fuerzas con el segundo de ese grupo el 30 de junio en Dallas.

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El entrenador reconoció que el cuerpo técnico presenció en persona el partido entre Noruega y Senegal, y también el de Francia contra Irak, como parte de la preparación anticipada. Aun así, prefirió no adelantarse a los acontecimientos: “Queremos ir etapa por etapa. Una vez que sepamos quién es nuestro adversario, prepararemos el partido como lo hemos hecho hasta hoy”, apuntó.