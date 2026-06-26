Colombia

Abelardo de la Espriella recibió fuerte advertencia de su padre: “Sus colaboradores pueden meter las patas, pero no las manos”

La declaración se produjo en medio del acto de acreditación del nuevo mandatario de los colombianos y llamó la atención de los seguidores y críticos del presidente electo

Guardar
Google icon
El padre del nuevo presidente de Colombia sorprendió con sus palabras en contra de la corrupción - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El padre del nuevo presidente de Colombia sorprendió con sus palabras en contra de la corrupción - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En medio del evento en el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le entregó la credencial a Abelardo De la Espriella como presidente electo de Colombia, su padre, Abelardo de la Espriella Juris, indicó que considera que hay una prioridad que debe tener en cuenta el nuevo Gobierno que será liderado por su hijo. Se trata de la transparencia de los funcionarios y la prohibición absoluta de la corrupción, incluso por encima de la formación académica de quienes lleguen al poder.

El mensaje incluyó una advertencia sobre la responsabilidad compartida dentro del Ejecutivo. Para el padre del mandatario electo, no basta con que el jefe de Estado sea honrado, debido a que también incurre en deshonestidad quien permite que otros le roben al Estado.

PUBLICIDAD

De acuerdo con sus palabras ante los medios que cubrieron el evento: “El gobernante no se puede amparar en que él es honrado. Debe también rodearse de gente honrada, porque es tan deshonesto el que le roba al Estado como el que deja robar”.

Del mismo modo, De la Espriella Juris resumió su pensamiento con una frase contundente: “Los funcionarios públicos, desde el presidente hasta el empleado más humilde, podrán meter las patas, pero las manos está prohibido”.

El padre del presidente electo de Colombia consideró que el control ético debe alcanzar a todo el Gobierno - crédito Iván Valencia/AP
El padre del presidente electo de Colombia consideró que el control ético debe alcanzar a todo el Gobierno - crédito Iván Valencia/AP

El padre del presidente electo pidió priorizar la honradez sobre los títulos

La declaración del padre del abogado llamó la atención de los seguidores de su hijo y aquellos que lo critican, pues respondió a preguntas sobre los consejos que le dio a su hijo después de la victoria electoral.

PUBLICIDAD

Inicialmente, aseguró que espera que el gabinete esté conformado por personas con principios, teniendo en cuenta que una de las banderas de la campaña de Abelardo de la Espriella fue acabar con la corrupción: “Lo determinante en esto es nombrar a personas no solo con conocimiento y con muchos cartones, sino con inmensa honradez”.

Así, demostró que considera que el conocimiento técnico puede ser valioso, pero pierde sentido si no está acompañado por integridad en el ejercicio del cargo público.

De la Espriella Juris también cuestionó la tendencia a valorar a los funcionarios por sus hojas de vida y por sus estudios en universidades de élite y mencionó de forma expresa a Harvard y Cambridge como ejemplos de ese prestigio académico que, según sostuvo, suele desviar la atención del criterio moral.

“Se obnubila la gente pensando en los egresados de Harvard, de Cambridge y de las grandes universidades del país, pero se olvidan de que el funcionario público debe ser un hombre totalmente transparente”, afirmó.

El país entero está atento a las decisiones del nuevo mandatario - crédito Sergio Acero/REUTERS
El país entero está atento a las decisiones del nuevo mandatario - crédito Sergio Acero/REUTERS

El mensaje estuvo dirigido al equipo que rodeará al nuevo mandatario

El padre del presidente electo extendió esa exigencia ética a todo el entorno del próximo Gobierno que empezará a regir desde el 7 de agosto de 2026. Su advertencia no se limitó a la conducta individual del abogado Abelardo de la Espriella en su nuevo cargo, sino que incluyó a ministros, colaboradores y empleados de todos los niveles.

La declaración fue interpretada como un mensaje dirigido al equipo de empalme y a aquellos que puedan integrar el futuro gabinete. Así, reiteró que considera que la evaluación sobre la nueva administración no debe recaer solo sobre Abelardo de la Espriella, sino en la conducta de cada uno de sus colaboradores.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, recibieron sus credenciales - crédito Sergio Acero/REUTERS
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, recibieron sus credenciales - crédito Sergio Acero/REUTERS

Por su parte, el presidente electo, en medio de su discurso, fue enfático en afirmar que su gabinete estará conformado por “gente intachable” y no dudó en criticar la gestión de Gustavo Petro: “Después de padecer el desgobierno, los abusos y la desgobernanza, Colombia supo reponerse. Lo digo en tono elevado: la democracia se ha salvado gracias a Dios y al fervor democrático”.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaPapá de Abelardo de la EspriellaAbelardo de la Espriella JurisPresidente de ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cayó ‘El Gato’, uno de los criminales más buscados de Santa Marta: fue abatido por un uniformado de civil al que intentó robar

Jesús David Saumeth Montes fue fotografiado en varios compromisos de la Tricolor en la Copa América de 2024

Cayó ‘El Gato’, uno de los criminales más buscados de Santa Marta: fue abatido por un uniformado de civil al que intentó robar

Corte Suprema absolvió al congresista Carlos Cuenca por compra de votos: estas fueron las razones del fallo en segunda instancia

La Sala de Casación Penal dejó sin efectos la pena de prisión, la multa y las demás consecuencias impuestas en primera instancia, al absolverlo por duda

Corte Suprema absolvió al congresista Carlos Cuenca por compra de votos: estas fueron las razones del fallo en segunda instancia

Roy Barreras se desahogó y así culpó a Iván Cepeda por su derrota: “Las campañas cerradas y sectarias pierden porque se encierran en sí mismas”

Para el exembajador y excandidato presidencial es clara la falta de autocrítica y la tendencia a cerrar filas en torno a una moral exclusiva limitaron tanto la estrategia como la capacidad de diálogo de la izquierda y alejaron a sectores clave en la contienda

Roy Barreras se desahogó y así culpó a Iván Cepeda por su derrota: “Las campañas cerradas y sectarias pierden porque se encierran en sí mismas”

Esta es la fecha de pago de la prima de junio de 2026 para los militares pensionados: cuánto reciben

Verificar cada desprendible y consultar los canales de Casur y Cremil ayuda a evitar confusiones por los distintos cronogramas oficiales

Esta es la fecha de pago de la prima de junio de 2026 para los militares pensionados: cuánto reciben

Entrenador de Costa de Marfil respondió a los comentarios de Bastian Schweinsteiger: “Me decepcionó como persona”

Emerse Faé no dejó pasar los comentarios del exfutbolista alemán en referencia al estilo de juego predominante en África, que fueron tachados de racistas

Entrenador de Costa de Marfil respondió a los comentarios de Bastian Schweinsteiger: “Me decepcionó como persona”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

ENTRETENIMIENTO

Shakira felicitó a Neymar y a Brasil luego de su victoria ante Escocia y reveló sorpresa para sus fans

Shakira felicitó a Neymar y a Brasil luego de su victoria ante Escocia y reveló sorpresa para sus fans

Jhonny Rivera reaccionó a las acciones que tomó Andrea Valdiri con un seguidor que la insultó por redes sociales: “Uno está acostumbrado”

Marbelle arremetió contra Diana Ángel y le recordó sus arengas en campaña: “Está ronquita”

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, despidió a un familiar con un mensaje de duelo: “Les pido una oración por mi familia”

Shakira, Westcol, Chabe, Mariam Obregón y otros famosos se movilizan por Venezuela: esto se puede hacer para colaborar con afectados por terremotos

Deportes

Psicólogo que pasó por América de Cali aseguró que la mejor forma de enfrentar a Cristiano Ronaldo es no centrarse en él

Psicólogo que pasó por América de Cali aseguró que la mejor forma de enfrentar a Cristiano Ronaldo es no centrarse en él

El Tren Valencia se refirió al mejor jugador en la historia de la Selección Colombia: “James no es mejor que el Pibe”

Entrenador de Costa de Marfil respondió a los comentarios de Bastian Schweinsteiger: “Me decepcionó como persona”

Portugal tiene dudas para armar la nómina contra la Selección Colombia: dejaría por fuera a reconocida figura

Costa de Marfil, otra selección que hace historia en el Mundial 2026: primera vez que pasa de ronda