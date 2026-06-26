Abelardo de la Espriella recibió fuerte advertencia de su padre: “Sus colaboradores pueden meter las patas, pero no las manos”

El padre del nuevo presidente de Colombia sorprendió con sus palabras en contra de la corrupción - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En medio del evento en el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le entregó la credencial a Abelardo De la Espriella como presidente electo de Colombia, su padre, Abelardo de la Espriella Juris, indicó que considera que hay una prioridad que debe tener en cuenta el nuevo Gobierno que será liderado por su hijo. Se trata de la transparencia de los funcionarios y la prohibición absoluta de la corrupción, incluso por encima de la formación académica de quienes lleguen al poder.

El mensaje incluyó una advertencia sobre la responsabilidad compartida dentro del Ejecutivo. Para el padre del mandatario electo, no basta con que el jefe de Estado sea honrado, debido a que también incurre en deshonestidad quien permite que otros le roben al Estado.

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De acuerdo con sus palabras ante los medios que cubrieron el evento: “El gobernante no se puede amparar en que él es honrado. Debe también rodearse de gente honrada, porque es tan deshonesto el que le roba al Estado como el que deja robar”.

Del mismo modo, De la Espriella Juris resumió su pensamiento con una frase contundente: “Los funcionarios públicos, desde el presidente hasta el empleado más humilde, podrán meter las patas, pero las manos está prohibido”.

El padre del presidente electo de Colombia consideró que el control ético debe alcanzar a todo el Gobierno - crédito Iván Valencia/AP

El padre del presidente electo pidió priorizar la honradez sobre los títulos

La declaración del padre del abogado llamó la atención de los seguidores de su hijo y aquellos que lo critican, pues respondió a preguntas sobre los consejos que le dio a su hijo después de la victoria electoral.

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Inicialmente, aseguró que espera que el gabinete esté conformado por personas con principios, teniendo en cuenta que una de las banderas de la campaña de Abelardo de la Espriella fue acabar con la corrupción: “Lo determinante en esto es nombrar a personas no solo con conocimiento y con muchos cartones, sino con inmensa honradez”.

Así, demostró que considera que el conocimiento técnico puede ser valioso, pero pierde sentido si no está acompañado por integridad en el ejercicio del cargo público.

De la Espriella Juris también cuestionó la tendencia a valorar a los funcionarios por sus hojas de vida y por sus estudios en universidades de élite y mencionó de forma expresa a Harvard y Cambridge como ejemplos de ese prestigio académico que, según sostuvo, suele desviar la atención del criterio moral.

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“Se obnubila la gente pensando en los egresados de Harvard, de Cambridge y de las grandes universidades del país, pero se olvidan de que el funcionario público debe ser un hombre totalmente transparente”, afirmó.

El país entero está atento a las decisiones del nuevo mandatario - crédito Sergio Acero/REUTERS

El mensaje estuvo dirigido al equipo que rodeará al nuevo mandatario

El padre del presidente electo extendió esa exigencia ética a todo el entorno del próximo Gobierno que empezará a regir desde el 7 de agosto de 2026. Su advertencia no se limitó a la conducta individual del abogado Abelardo de la Espriella en su nuevo cargo, sino que incluyó a ministros, colaboradores y empleados de todos los niveles.

La declaración fue interpretada como un mensaje dirigido al equipo de empalme y a aquellos que puedan integrar el futuro gabinete. Así, reiteró que considera que la evaluación sobre la nueva administración no debe recaer solo sobre Abelardo de la Espriella, sino en la conducta de cada uno de sus colaboradores.

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, recibieron sus credenciales - crédito Sergio Acero/REUTERS

Por su parte, el presidente electo, en medio de su discurso, fue enfático en afirmar que su gabinete estará conformado por “gente intachable” y no dudó en criticar la gestión de Gustavo Petro: “Después de padecer el desgobierno, los abusos y la desgobernanza, Colombia supo reponerse. Lo digo en tono elevado: la democracia se ha salvado gracias a Dios y al fervor democrático”.