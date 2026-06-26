Un hombre hirió con machete a su hijo y agredió a su pareja durante una pelea en su casa

El señalado agresor quedó en manos de las autoridades - crédito Colprensa

Un nuevo caso de violencia intrafamiliar en el municipio de Magangué (Bolívar) terminó con la captura de un hombre que fue señalado de herir con un machete a uno de sus hijos y de agredir a su pareja durante una discusión en una vivienda del barrio Maracaná.

La Policía lo dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y ahora está a la espera de las audiencias en las que se presentará todo el material probatorio, incluidos los testimonios de las víctimas, para que el juez determine su sentencia.

Según el reporte difundido el 25 de junio de 2026 por el diario local El Universal, el caso ocurrió en la casa que compartía la familia, donde una discusión familiar derivó en una presunta agresión con un arma cortopunzante tipo machete contra uno de los hijos del señalado agresor.

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Ante el ataque, la compañera sentimental del hombre habría reaccionado, por lo que también resultó afectada durante el episodio. Después del aviso a la Policía Nacional, los agentes se encargaron de su traslado a la Estación de Policía del municipio antes de dejarlo a disposición del ente judicial.

Versiones preliminares indican que el hijo del agresor sufrió una lesión en un brazo en medio del brutal ataque.

La comunidad pide máxima sentencia para el sujeto señalado de atacar a miembros de su familia - crédito Colprensa

Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada en la que se denunció un posible caso de violencia intrafamiliar dentro de una vivienda del sector. En el momento en el que los agentes se encontraban en el sector, uno de los familiares de las víctimas se acercó a ellos y les dijo que su padre agredía a su madre y a uno de sus hermanos.

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“Los uniformados fueron abordados por un adolescente de 17 años, quien, visiblemente alterado, les manifestó que su padre estaba agrediendo a su madre y a uno de sus hermanos dentro del inmueble”, señaló el reporte oficial citado por El Universal.

Cuando los agentes llegaron a la residencia, encontraron a una mujer y a dos jóvenes que estaban saliendo rápidamente de la casa, al parecer, para acudir a un centro asistencial, pues uno de ellos tenía una lesión en un brazo que, según las primeras informaciones de las autoridades, habría sido causada por su propio padre, que tomó un machete durante la discusión.

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Frente a la vivienda estaba el presunto agresor en estado de exaltación. De acuerdo con el reporte policial, les dijo a los uniformados de forma espontánea que había lesionado a su hijo en medio del altercado con su pareja.

El ataque fue propinado con un machete que el agresor tenía en casa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Avanza el proceso judicial en contra del sujeto que agredió a su familia

Los policías redujeron al hombre y lo llevaron a la Estación de Policía de Magangué. Al mismo tiempo, las autoridades verificaron el estado de salud de las víctimas que fueron atendidas en el Hospital La Divina Misericordia.

Tras confirmar las lesiones del joven y reunir los elementos materiales probatorios, la Policía Nacional materializó la captura del señalado agresor por violencia intrafamiliar y lo dejó a disposición de la Fiscalía, que ahora se encargará de adelantar el proceso en su contra mientras que las víctimas siguen recuperándose física y emocionalmente del ataque.

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Las autoridades piden denuncias oportunas para actuar a tiempo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante la gravedad de los hechos se pronunció el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía de Bolívar, que rechazó lo ocurrido y reiteró el compromiso institucional con la protección de las familias.

El oficial también pidió a la ciudadanía denunciar de forma oportuna los casos de agresión dentro del entorno familiar para evitar que los criminales terminen acabando con la vida de sus esposas y sus hijos. Por esta razón, la institución aseguró que mantendrá su actuación para proteger a las víctimas y llevar ante la justicia a los responsables.