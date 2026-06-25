Marbelle arremetió contra Diana Ángel y le recordó sus arengas en campaña: “Está ronquita”

Las artistas Diana Ángel y Marbelle han protagonizado varios encontronazos en redes sociales por sus diferencias políticas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Marbelle es una cantante y figura pública colombiana conocida tanto por su carrera musical como por su presencia activa en redes sociales y su participación en debates públicos.

A lo largo de los últimos años, la intérprete de temas como Collar de perlas ha manifestado abiertamente su respaldo a sectores de la derecha política en Colombia por figuras como el expresidente Álvaro Uribe Vélez y, más recientemente, ha celebrado y defendido el triunfo de Abelardo de la Espriella en la presidencia.

Su apoyo se ha hecho evidente a través de mensajes directos y comentarios en plataformas digitales, donde no ha dudado en responder a críticos de la derecha ni en mostrar entusiasmo por los resultados electorales favorables a sus afinidades políticas.

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Marbelle respondió a seguidor que cuestionó la fama de Diana Ángel tras su apoyo a Iván Cepeda - crédito @Marbelle30/X

Asimismo, la cantante ha sido una de las figuras más activas en la crítica a la izquierda política en Colombia, especialmente hacia el presidente Gustavo Petro.

Sus cuestionamientos en redes sociales no solo han estado dirigidos al mandatario, sino también a reconocidas personalidades del entretenimiento que respaldan sus ideas. Marbelle ha respondido en forma directa cuando figuras como Adriana Lucía han manifestado su apoyo a proyectos progresistas, defendiendo abiertamente posturas contrarias y acusando a sus detractores de promover un ambiente hostil.

El más reciente ataque contra Diana Ángel

Estos mensajes en contra de artistas que respaldaron al progresismo son constantes, como ocurrió recientemente en contra de la actriz Diana Ángel con motivo de los constantes mensajes que replicaba la exparticipante de La casa de los famosos Colombia con los que elevaba el discurso político afirmando que la derecha “no pasará”.

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Marbelle le recordó a Diana Ángel los gritos que lanzaba en la sede de campaña de Cepeda en primera vuelta - crédito @Marbelle30/X

La “reina de la tecnocarrilera” escribió en su cuenta de X un mensaje: “Todavía está ronquita de gritar ‘no pasarán’”, haciendo referencia a la participación de la actriz en la primera vuelta en la sede de campaña del entonces candidato Cepeda con la arenga a la que hace referencia la artista.

Cuál ha sido la estrategia de Marbelle

La estrategia de Marbelle ha consistido en desacreditar los argumentos de la izquierda y de los artistas que la apoyan, presentando sus celebraciones como auténticas y acusando a sus críticos de resentimiento.

Estas confrontaciones han convertido a la cantante en un referente para sectores conservadores que rechazan las propuestas del actual gobierno y desconfían de la influencia de figuras públicas dentro del debate político.

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Además de enfrentar a artistas como Adriana Lucía, Marbelle ha dirigido su discurso contra otros exponentes de la farándula nacional que han mostrado respaldo a proyectos alternativos, como Margarita Rosa de Francisco.

Tras el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella, la cantante Adriana Lucía cuestionó la reacción de los simpatizantes y Marbelle respondió de forma contundente, avivando la conversación digital - crédito @Marbelle30/ X

Cada intervención de Marbelle refuerza la percepción de una profunda división en la opinión pública, donde el arte y el espectáculo se han transformado en espacios de disputa ideológica tan visibles como el propio escenario político.

Reacciones de Marbelle al triunfo de la derecha en Colombia

Luego del triunfo de Abelardo de la Espriella, Marbelle se enfrentó públicamente a Adriana Lucía, quien había criticado la efusividad de los seguidores de la derecha. En ese contexto, la cantante reafirmó su oposición a las voces artísticas alineadas con el progresismo, utilizando expresiones contundentes para marcar distancia con quienes celebran o defienden las políticas de Petro y su círculo cercano.

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La respuesta de Marbelle sintetizó el clima de polarización al afirmar: “Estamos con piquiña en el culo de la FELICIDÁ!!!”, mensaje que fue replicado ampliamente y generó nuevas discusiones en redes.

Y es que cada publicación de la cantante y jurado de programas de canto es más ruda que la otra, por lo que muchos de sus seguidores están atentos a cada intervención para defenderla y respaldarla, mientras que otros se han dedicado a atacarla por su cercanía con el uribismo.