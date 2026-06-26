Abelardo de la Espriella se encontrará con una difícil realidad para los negocios más pequeños de Colombia: le propusieron soluciones

Las mipymes son el motor social de Colombia. Representan cerca del 99% del tejido empresarial del país y generan aproximadamente el 80% del empleo total, además de aportar cerca del 40% del PIB nacional, según Anif - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

En la antesala del Día Mundial de las Microempresas que se celebra el 27 de junio, se conocieron resultados del Índice de Salud Financiera de los microempresarios en Colombia. El mismo mostró que gran parte de los encuestados tiene un nivel financiero saludable y una solvencia estable para sus familias. La medición analiza la capacidad de los trabajadores independientes para generar ingresos regulares, cubrir sus gastos diarios y planificar a largo plazo sin comprometer su bienestar.

El informe señaló que “únicamente el 33% de los microempresarios encuestados cuenta con un nivel financiero saludable y de solvencia estable para sus familias”. El resto de la muestra se distribuyó entre un 19% en estado crítico, 21% en estado expuesto y 27% en condiciones de supervivencia.

PUBLICIDAD

Además, el grupo en estado crítico registra serias dificultades para sostener su operación diaria. El segmento expuesto resuelve su cotidianidad con ahorros mínimos, mientras que el que está en supervivencia cubre el día a día, pero carece por completo de activos.

Las empresas se quejan de la carga impositiva con la que deben lidiar - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Brechas de género, territorio y capacidad de ahorro

Se identificaron diferencias por género y territorio en la estabilidad económica. Las mayores probabilidades de alcanzar un estado saludable se concentraron en los hombres (42%) y en los emprendedores de cascos urbanos (36%).

Por su parte, persisten rezagos estructurales en las zonas rurales. El documento también estableció una relación directa entre la escolaridad y el éxito administrativo: a mayor nivel educativo, mejor organización interna para generar excedentes y fondos de reserva.

PUBLICIDAD

Al evaluar la administración ordinaria de los recursos, el 57% de los hogares encuestados reportó dificultades iguales o superiores para cubrir sus gastos básicos. Otro 24% manifestó convivir con ingresos inestables o altamente fluctuantes.

En cuanto a la preparación ante choques económicos, 55% de los microempresarios dispone de algún instrumento de ahorro, formal o informal. Sin embargo, el informe sostuvo que “solo una cuarta parte de la muestra analizada tendría la capacidad de sostenerse exclusivamente de sus fondos guardados ante un cese de actividades”.

Mientras que las MiPymes generan el 79% del empleo total, su participación se concentra en la absorción de mano de obra en el sector formal, donde representan más del 50% de la fuerza labora - crédito Colprensa

Crédito, microseguros y educación financiera como respuesta

Frente al escenario, los expertos del sector señalaron que la inclusión financiera por medio del crédito es insuficiente sin el desarrollo de destrezas operativas. Bancamía indicó que el acompañamiento a las unidades productivas vulnerables debe articular el microcrédito, la oferta de microseguros ante riesgos climáticos o de salud y programas de educación financiera.

PUBLICIDAD

La entidad, que lideró la recolección de los datos, precisó que el 57% de sus clientes son mujeres y que el 72% experimenta vulnerabilidad económica. También planteó que ese apoyo debe orientarse a la toma de decisiones prácticas en el terreno.

La agenda de las microempresas para el periodo 2026-2030

En paralelo a los resultados del índice, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) respaldó la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia y afirmó que “las mipymes no pueden seguir siendo consideradas un asunto secundario dentro de las políticas públicas”. También remarcó que “su fortalecimiento debe convertirse en una política de Estado”.

PUBLICIDAD

María Elena Ospina, presidenta de Acopi Nacional, considera fundamental que el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas ocupe un lugar prioritario dentro de la agenda gubernamental - crédito Acopi Nacional

Para el gremio, la agenda prioritaria para 2026-2030 comienza con una reforma tributaria diferencial para las micro, pequeñas y medianas empresas. Acopi propuso una tributación más equitativa, el fortalecimiento del Régimen Simple de Tributación, esquemas sancionatorios diferenciados y la eliminación de sobrecostos que afectan la generación de empleo formal.

Otros frentes son:

Formalización y empleo: el gremio pidió mecanismos modernos de contratación, cotización proporcional por horas, agilidad en el reconocimiento de incapacidades e incentivos permanentes para contratar a jóvenes, mujeres y personas mayores de 50 años.

Simplificar la tributación territorial mediante un Estatuto Tributario Territorial unificado: según Acopi, la multiplicidad de tributos locales reduce la competitividad y eleva trámites, costos y cargas administrativas.

Seguridad y estabilidad empresarial: la organización reclamó una estrategia nacional de protección frente a la extorsión, el hurto y la inseguridad en zonas productivas para resguardar la inversión y el crecimiento económico.

Acceso al crédito y el fortalecimiento financiero: allí incluyó mejores condiciones de financiamiento, ampliación de líneas de crédito, fortalecimiento de la banca de desarrollo y programas de educación financiera para elevar la sostenibilidad y la capacidad de crecimiento.

Los tres puntos finales apuntan a:

Reindustrialización y participación de las mipymes manufactureras en compras públicas.

Desarrollo agroindustrial con mayor acceso a tecnología, maquinaria, financiamiento y simplificación regulatoria.

Política energética confiable que asegure abastecimiento, estabilidad en los costos de producción y una transición responsable hacia fuentes renovables.