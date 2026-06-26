Colombia

Crimen de Juan Felipe Rincón: fue liberada una mujer vinculada al asesinato del hijo del director de la Policía Nacional

Los otros cuatro procesados seguirán privados de la libertad por sospechas de cometer el delito de obstrucción a la justicia

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La familia de la víctima recibe con esperanza la decisión judicial que rechaza el cierre del caso - crédito X
El abogado de Solanyi Trujillo Devia sostuvo que las pruebas para retener a su clienta no eran solidas - crédito Colprensa

Una juez de conocimiento dejó en libertad a Solanyi Trujillo Devia y mantuvo presos a otros cuatro procesados por el crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, en una decisión que se apoyó en el riesgo que, según la investigación, representarían para los testigos y el avance del caso.

La misma determinación cobijó con medida de aseguramiento preventiva a Juan Sebastián Ávila Ochoa, Camilo Sotelo, Katherine Sotelo y Yeimi Vega. Según informes del caso a los que accedió Semana, la justicia consideró que existen indicios serios sobre los delitos atribuidos y un posible intento de obstrucción derivado del presunto soborno ofrecido a una menor de edad que pasó a ser testigo del proceso.

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Ese es el punto central de la decisión judicial: Trujillo Devia seguirá vinculada al expediente, pero en libertad, mientras los otros cuatro continuarán privados de ella por el peligro que, a juicio de la togada, implicaría su excarcelación para quienes deben declarar y para la recolección de pruebas.

La sesión se retomará el lunes 14 de julio a las 2 p. m. - crédito Fiscalía
Los otros cuatro procesados mantendrán privados de la libertad por sospechas de cometer el delito de obstrucción a la justicia - crédito Fiscalía

Tras la decisión, Guillermo Ortiz, abogado de Trujillo, defendió la decisión de las autoridades, alegando que se dieron como válidas pruebas carentes de fiabilidad y consistencia.

“La juez de segunda instancia realizó un examen con precisión de lo exhibido por la Fiscalía y los errores en que incurrió la juez al momento de tomar la decisión de enviar a mi clienta a detención intramural, sobrevalorando el material y dando por sentado argumentos sin la solidez probatoria exigida por la ley”, resaltó el togado.

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Conforme a información conocida por el medio citado, la juez también valoró que los procesados habrían participado en el ocultamiento del celular de la víctima. Para el despacho, ese elemento podía afectar el curso de la investigación si los acusados recuperaban la libertad.

Frente a la nueva valoración, el abogado de los imputados sostuvo que los delitos que planteó la Fiscalía General de la Nación son desproporcionados: “Consideramos que fue una exageración. No todas las conductas se consolidan jurídicamente. Por ejemplo, tipificar esto como tortura resulta excesivo”.

La investigación cambió de una pelea callejera a un presunto engaño para robar un celular

La joven que lo acompañó el día su muerte contó que hizo parte de la banda de extorsionistas. Sin embargo, admitió que no conocía el verdadero propósito de los presuntos delincuentes - crédito Instagram/X
La joven que lo acompañó el día su muerte contó que hizo parte de la banda de extorsionistas. Sin embargo, admitió que no conocía el verdadero propósito de los presuntos delincuentes - crédito Fiscalía

El asesinato de Juan Felipe Rincón ocurrió en noviembre de 2025 en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá. En un primer momento, el caso fue presentado por las autoridades como una supuesta confrontación con varios habitantes del sector, en medio de versiones según las cuales el joven habría estado hablando con una menor de edad.

Dentro de esa hipótesis inicial, Camilo Sotelo fue señalado como presunto autor del homicidio. Esa versión, sin embargo, no ha podido ser comprobada porque, según los informes del CTI, el arma que portaba era traumática y no podía ser accionada.

La Fiscalía General de la Nación avanzó entonces en otra línea de investigación. Esa nueva ruta planteó que Rincón habría sido engañado a través de perfiles falsos en redes sociales y llevado hasta ese sector mediante maniobras en las que, presuntamente, fue utilizada una adolescente.

Según la publicación, ese hallazgo cambió el sentido del expediente: la supuesta confrontación pasó a ser leída como un posible entrampamiento contra el hijo del director de la Policía Nacional. La hipótesis que ahora guía el caso sostiene que todo habría hecho parte de un plan para robarle el teléfono celular.

El hallazgo de una segunda arma y dudas sobre la escena del crimen

El general William Rincón, padre del joven asesinado, a través del abogado defensor Juan Felipe Criollo, planteó que la muerte de su hijo constituía un acto de tortura - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
El general William Rincón, padre del joven asesinado, a través del abogado defensor Juan Felipe Criollo, planteó que la muerte de su hijo constituía un acto de tortura - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Investigadores privados contratados por la familia Rincón hallaron en el lugar de los hechos seis vainillas, una de ellas —marca L84— que no corresponde al arma asignada al escolta Sergio Rico Rueda. Este dato indica la intervención de al menos una segunda arma de fuego.

Según el expediente al que accedió Caracol Radio, los videos obtenidos de cámaras de seguridad y grabaciones de vecinos confirmarían que se escucharon al menos ocho disparos durante el ataque. El arma del escolta disponía de solo seis cartuchos, lo que sugiere manipulación o alteración de la escena.

El ente acusador presentó como prueba una camiseta con orificio de bala, pero informes forenses aseguran que Juan Felipe Rincón no vestía esa prenda en el momento de la agresión. Este hecho genera dudas sobre la cadena de custodia y la autenticidad del material probatorio.

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