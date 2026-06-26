Colombia

Alcalde de Cali arremetió contra el Gobierno Petro por escándalo sobre negociaciones con el Clan del Golfo: “Las bombas seguían estallando”

Alejandro Éder aseguró que la violencia no cesaba en la capital del Valle del Cauca, mientras la administración, al parecer, pactaba el cese de operaciones militares contra la estructura criminal

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Alejandro Éder señaló al Gobierno Petro de debilitar a la fuerza pública - crédito Alcaldía de Cali
Alejandro Éder señaló al Gobierno Petro de debilitar a la fuerza pública - crédito Alcaldía de Cali

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, nuevamente, se encuentra en el foco de la opinión pública debido a revelaciones que hizo la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, en relación con irregularidades en las negociaciones de paz que inició la administración en 2022 con el Clan del Golfo. En el entramado, estarían involucrados el ex consejero comisionado para la Paz Iván Danilo Rueda Rodríguez, el exministro de Defensa Iván Velásquez Gómez, el exdirector general de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Jorge Lemus y el exsubdirector de Inteligencia Ricardo Rey Rosanía.

De acuerdo con la investigación periodística, el excomisionado Danilo Rueda pactó beneficios con Luis Armando Pérez, alias Jerónimo, uno de los comandantes de la estructura armada. Grabaciones que el medio de comunicación puso al descubierto dejan en evidencia que el exfuncionario acordó el cese de operaciones militares en contra del grupo criminal y una “limpieza” en la Inteligencia de la Policía Nacional:

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Alias Jerónimo: Si la organización dice de que hay un cese al fuego y está desde el 7 de agosto, de acciones ofensivas, entonces que también haya un gesto de parte del Gobierno sacando los operativos y los grupos de infiltramiento que hay en el área.

Danilo Rueda: Estamos de acuerdo, pero entonces yo les doy dos cosas, dos mensajes: Uno, cese de bombardeos. Dos, decisión de limpieza en la inteligencia policial. Digamos, insisto, es que esto no es fácil porque es que la depuración es compleja, pero se está haciendo. Hay toda, hay toda la voluntad y ya hay muestras públicas.

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En nombre del Gobierno, el excomisionado de Paz Danilo Rueda habría ofrecido beneficios al Clan del Golfo - crédito Defensoría del Pueblo

La revelación de este escándalo, por el cual la Procuraduría General de la Nación ya inició una investigación preliminar, desató una ola de indignación en el país. Algunos mandatarios locales criticaron al Gobierno del presidente Petro por los beneficios que se habrían ofrecido al Clan del Golfo, a escondidas de la ciudadanía.

Entre las personas que se pronunciaron al respecto está el alcalde de Cali, Alejandro Éder, que recordó que, mientras el Gobierno nacional adelantaba las negociaciones con la organización armada y, presuntamente, se gestaban pactos irregulares, en la capital del Valle del Cauca no cesaban los ataques violentos contra la población civil y la fuerza pública.

A juicio de Éder, el escándalo que sacude a la administración Petro, que está a pocos días de culminar, demuestra que hubo un debilitamiento de la autoridad ante las acciones criminales de los grupos armados.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, criticó al Gobierno Petro por escándalo sobre las negociaciones con el Clan del Golfo - crédito @alejoeder/X
El alcalde de Cali, Alejandro Éder, criticó al Gobierno Petro por escándalo sobre las negociaciones con el Clan del Golfo - crédito @alejoeder/X

Mientras se hablaba de frenar operaciones contra organizaciones criminales, en Cali las bombas seguían estallando. Esa es la diferencia entre debilitar la autoridad y ejercerla. Nosotros siempre estaremos del lado de las víctimas y de la Fuerza Pública”, precisó el mandatario local en su cuenta de X.

Al igual que el alcalde de Cali, el mandatario de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expuso una crítica por las acciones que habrían cometido exfuncionarios del Gobierno Petro en medio de las negociaciones con el Clan del Golfo. En su pronunciamiento, el alcalde cuestionó el hecho de que las autoridades ocupen sus esfuerzos y capacidades para detener a los criminales, mientras el Gobierno toma decisiones que terminan beneficiando a dichos delincuentes.

“Les entregaron a grupos criminales la cabeza de oficiales de las fuerzas armadas. ¿De qué sirve capturar y capturar criminales en las ciudades si el Gobierno Nacional los premia con beneficios y debilita la Policía y el Ejército? Lo hemos dicho antes: estamos pedaleando sobre una bicicleta estática", precisó.

El alcalde de Bogotá, Carlos F. Galán, criticó al Gobierno Petro debido a irregularidades en las negociaciones que hizo con el Clan del Golfo - crédito @CarlosFGalan/X
El alcalde de Bogotá, Carlos F. Galán, criticó al Gobierno Petro debido a irregularidades en las negociaciones que hizo con el Clan del Golfo - crédito @CarlosFGalan/X

Galán calificó las revelaciones de Noticias Caracol como “gravísimas” y aseguró que, contrario a lo que habría hecho la administración Petro, la institucionalidad debe perseguir a los criminales y ponerlos ante la justicia. Además, indicó que bajo ninguna circunstancia se debería pactar el debilitamiento de la fuerza pública.

El Gobierno Petro debe responder ante la justicia por estas denuncias”, concluyó.

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