Ricardo Roa volverá a su cargo de presidente de Ecopetrol después de terminar la licencia y las vacaciones que pidió: esta es la fecha

Ricardo Roa asumió la Presidencia de Ecopetrol el 24 de abril de 2023 - crédito Luisa González/Reuters

Ricardo Roa regresará a la Presidencia de Ecopetrol una vez termine la licencia no remunerada que pidió desde mayo de 2026 y después de agotar sus vacaciones. El eventual retorno se produce en medio de imputaciones judiciales y a pocos días de la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Roa retomará funciones el 27 de julio, después de concluir dicha licencia y sus vacaciones, luego de que el propio presidente Gustavo Petro le pidiera volver. Podría mantenerse en el cargo durante los primeros meses del nuevo gobierno mientras avanza el proceso de selección de su reemplazo.

Como se recordará, Roa salió de Bogotá para concentrarse en las investigaciones por la compra y adecuación de su apartamento en el norte de la capital de la República y por la financiación irregular de la campaña presidencial de Petro, de la que fue gerente. En ambos casos, quedó imputado por la Fiscalía.

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Ecopetrol es la empresa más grande del Estado colombiano - crédito Luisa González/Reuters

Mientras Petro y su gabinete dejarán el poder el 7 de agosto, el presidente de Ecopetrol puede seguir por un tiempo adicional porque su reemplazo depende de un proceso de selección. La próxima asamblea ordinaria de la compañía será en marzo de 2027.

Cuestionamientos que rodean el regreso de Ricardo Roa

Hay varios cuestionamientos ante el eventual regreso de Roa. El Consejo Nacional Electoral sancionó a los directivos de la campaña presidencial de Petro de 2022 por presuntas irregularidades en la financiación. Esa actuación incluyó una multa de más de $5.300 millones.

La publicación también sostuvo que el regreso de Roa ya genera reacciones en el escenario político. El directivo fue cuestionado por varias personas mientras hacía fila en un centro comercial de Bogotá.

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Críticas de la oposición

El representante a la Cámara Juan Espinal, senador electo del Centro Democrático, reaccionó al regreso previsto de Roa con un mensaje difundido en X. “Ojo, que no se nos olvide que la licencia de Ricardo Roa vence el 27 de julio. Serán 11 días entre su regreso y la posesión del gobierno de Abelardo de la Espriella”, escribió.

Juan Espinal, representante a la Cámara, dice que Colombia no puede permitir el regreso de Ricardo Roa a Ecopetrol - crédito @Juan_EspinalR/X

Añadió: “¿Va a intentar regresar a Ecopetrol en esos días para tomar decisiones, blindar contratos o a qué? Colombia no puede permitir que un presidente de Ecopetrol con doble imputación penal vuelva así sea un solo día al cargo. Reitero a la Junta Directiva actúe ahora y pida la renuncia de Ricardo Roa".

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Además, el nombre de Roa tampoco tuvo acogida en el excandidato presidencial Iván Cepeda, que anunció en campaña que el ejecutivo sería una de las primeras personas apartadas del cargo.

Disputa interna por el control de la Junta Directiva de Ecopetrol

Desde hacía cuatro semanas circulaba en Ecopetrol la versión de que el Ministerio de Hacienda pediría convocar con urgencia una asamblea extraordinaria. La propuesta buscaba modificar la composición de la Junta Directiva.

De acuerdo con un documento de circulación reservada conocido por El Tiempo, uno de los puntos planteaba eliminar uno de los cupos de los accionistas minoritarios en el órgano, en particular el del representante elegido por los fondos de pensiones. Un segundo punto proponía cambiar las reglas para designar al representante de los trabajadores, de modo que su renovación no dependiera de una nueva elección de los empleados de Ecopetrol.

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La Junta Directiva de Ecopetrol sufrió cambios en los últimos meses. Sus miembros aseguraron no estar de acuerdo en varias políticas de la entidad - crédito Guillermo Legaria/EFE

Fuentes señalaron al medio que la oficialización de esa asamblea se demoró porque el Gobierno esperaba el resultado de la segunda vuelta presidencial. La propuesta contemplaba hacerla hacia el 17 de junio y después nombrar reemplazos para Juan Gonzalo Castaño y Luis Felipe Henao.

Por supuesto, los planes perdieron fuerza tras la derrota de Cepeda. Asimismo, con base en fuentes internas, que Henao, Castaño y Ricardo Rodríguez Yee se opusieron a que Roa siguiera al frente de la petrolera tras las imputaciones penales por tráfico de influencias y violación de topes electorales.

Una de esas fuentes dijo a El Tiempo que “Henao fue el más tajante en los argumentos contra el doctor Roa. Y lo querían sacar bajo la sombrilla de una supuesta democratización de la junta”. La misma persona agregó que el documento también contemplaba mover a Rodríguez Yee.

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