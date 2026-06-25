Colombia

Mujer amenazada de muerte por su expareja tuvo que huir de casa con sus hijos: “Dijo que nos va a cortar la cabeza”

Durante dos meses, una familia soportó hostigamientos y agresiones presuntamente cometidas por el excompañero sentimental de la ciudadana, hasta que decidió abandonar su hogar ante el riesgo

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Vista trasera de una persona con cabello largo y chaqueta caminando por una calle. Detrás, una mano sostiene un cuchillo. Edificios urbanos se ven al fondo, con un filtro púrpura y verde.
El criminal hostigó a la familia y amenazó de muerte a todos sus integrantes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El temor por las constantes amenazas de muerte obligó a una familia a dejar su casa en el barrio París, ubicado en el municipio de Bello (Antioquia), y trasladarse a Medellín, tras denunciar hostigamientos y agresiones atribuidos a la expareja de una mujer y no recibir una solución por parte de las autoridades.

La familia denunció que salió de Bello después de dos meses de hostigamientos y agresiones presuntamente cometidos por la expareja de una de sus integrantes. Según su testimonio, ya existían al menos dos denuncias formales y solicitudes de orden de alejamiento, pero el riesgo continuó, por lo que tomaron la determinación de irse para evitar un desenlace fatal.

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De acuerdo con el reporte de Alerta Paisa, el grupo está integrado por una madre, sus tres hijos de 25, 24 y 17 años, uno de sus yernos y una niña de 7 años. Todos, según la denuncia, quedaron expuestos a una situación de riesgo que se prolonga desde hace dos meses: “Mantiene hostigándonos, amenazándonos, mantiene afilando un machete y diciendo que nos va a cortar la cabeza a todos”.

Los afectados le contaron al medio local que el hombre realizó amenazas reiteradas después del fin de la relación sentimental con la víctima. También aseguran que se presentó de forma constante en las inmediaciones de la vivienda, con el fin de conocer todos sus movimientos y horarios.

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Un machete con manchas de sangre reposa en un piso de concreto agrietado, detrás de una cinta amarilla que dice 'NO PASE' en el interior de una vivienda.
El sujeto aseguró que utilizaría un machete en contra de los afectados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La familia aseguró que ya había presentado denuncias previas

Según el reporte del medio local, el señalado agresor llegó hasta el lugar de trabajo de la mujer. Allí, presuntamente la intimidó con un arma blanca y la agredió físicamente.

En ese momento, el hombre fue detenido en flagrancia mientras presuntamente amenazaba y agredía a su expareja en ese sitio. Sin embargo, recuperó la libertad tres días después, aunque, según su versión, habría incumplido una de las órdenes de alejamiento.

La familia afirma que esa decisión de las autoridades locales se sustentó en que el señalado agresor se comprometió a no reincidir en los hostigamientos. Pese a esto, la condición no se cumplió y los buscó en repetidas oportunidades para continuarlos amenazando.

La familia denunció que no recibió respaldo de las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La familia denunció que no recibió respaldo de las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Después de ese episodio, el hombre habría regresado a la vivienda donde residían para causar daños, además de llevarse una pipeta de gas y otras pertenencias.

Según los afectados, el presunto agresor actuó con otras personas que, de acuerdo con sus amenazas, pertenecerían a un grupo ilegal que opera en el sector, generando un ambiente de intimidación contra todo el núcleo.

Días antes de que la familia decidiera huir, se produjo una confrontación entre el implicado y uno de los familiares. Ese hecho dejó al pariente con heridas de consideración, entre ellas mordeduras en distintas partes del cuerpo, lamentablemente, el presunto agresor huyó antes de que llegaran las autoridades.

Los afectados aseguran que la situación terminó por afectar su salud mental por el miedo a que las amenazas se concreten.

Ante el oscuro panorama, la familia pidió a las autoridades competentes revisar el caso y adoptar medidas efectivas de protección. También reclamó que se cumplan las órdenes judiciales vigentes y está a la espera de pronunciamientos de la Administración municipal de Bello y de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia.

Violencia de género en Antioquia

Contorno blanco de un cuerpo humano en el pavimento mojado de un callejón, con una rosa roja y un marcador de evidencia amarillo número 1.
La violencia de género alerta a la región - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso se difundió en medio de un preocupante panorama de violencia de género en el departamento, pues a corte del 22 de junio de 2026, el departamento registraba 61 ataques fatales en contra de las mujeres, lo que demuestra el riesgo que se vive a diario.

Varios de esos hechos son investigados como presuntos feminicidios, por lo que la alerta entre las autoridades y la comunidad continúa encendida. La denuncia de esta familia se suma a otros llamados de atención por riesgos, amenazas y fallas de protección para las mujeres.

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