La Fiscalía ordenó diligencias de policía judicial por presunta agresión sexual en vuelo AV010 de Avianca entre Bogotá y Madrid: así avanza el caso

Pasajeros grabaron el momento en el que oficiales de Policía ingresaron al avión comercial para detener al señalado de cometer actos obscenos - crédito Colombia Oscura / X

La investigación por la presunta agresión sexual en el vuelo AV010 de Avianca, al parecer cometida por César Augusto Rodríguez Muñoz, continúa su curso. Y todo tras conocerse la decisión de la Fiscalía General de la Nación, que ordenó diligencias de policía judicial por la presunta comisión de dos delitos: acto sexual violento y perturbación en servicio de transporte colectivo u oficial, tras lo ocurrido el 10 de mayo en la ruta entre Bogotá y Madrid (España).

La orden apunta a reconstruir tanto la conducta del pasajero investigado como las razones que llevaron a su retiro de la aeronave bajo custodia policial, según el documento oficial al que tuvo acceso Infobae Colombia. A su vez, la medida incorpora entrevistas a los policías que intervinieron en el procedimiento en el Aeropuerto Internacional El Dorado, según reseñó el abogado Mauricio Pava, defensor de la aerolínea.

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En este proceso también continúa en la búsqueda de la pasajera señalada como presunta víctima. Para la parte demandante, en este caso la compañía aérea, este episodio no se considera como un hecho menor de convivencia a bordo de un vuelo de orden internacional, sino como una conducta que compromete la dignidad de los pasajeros, la integridad de la tripulación y, en consecuencia, la seguridad de la operación.

Avianca incurrió en gastos operativos y logísticos derivados de los hechos de violencia que perpetró uno de sus pasajeros, por el orden de loas 40.000 dólares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por tal motivo, Avianca indicó que mantendrá una política de cero tolerancia frente a cualquier forma de violencia, abuso, intimidación o agresión dentro de sus aeronaves, tras un suceso que afectó itinerarios de al menos 276 pasajeros y causó pérdidas para la aerolínea de USD40.000; en relación con el comportamiento del sujeto en cuestión, que presentaba signos de embriaguez al momento de abandonar la aeronave.

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Fiscalía ordenó pruebas sobre el abordaje, el retiro del avión y la presunta víctima

Entre las diligencias dispuestas figura la toma de entrevista al subintendente y el patrullero que participaron en el retiro del pasajero de la aeronave. La instrucción también pide establecer si elaboraron un informe sobre lo ocurrido y dónde reposa ese registro. A su vez, se ordenó que los agentes expliquen las causas por las cuales se efectuó el retiro del pasajero investigado en este caso, Rodríguez Muñoz.

El abogado Mauricio Pava será escuchado por la Fiscalía, en representación de Avianca - crédito @MPaDerechoPenal/X

A su vez, la Fiscalía también dispuso solicitar al consorcio Opaín, que es el encargado de la operación de la terminal aérea de El Dorado, los registros de las cámaras de seguridad correspondientes al abordaje y desembarque del vuelo AV010 del 10 de mayo de 2026. El objetivo expreso de esa diligencia es “evidenciar el estado del pasajero al momento del embarque y retiro de la aeronave bajo custodia policial”.

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La misma orden incluye una solicitud a la Registraduría del Estado Civil para obtener la fotocopia de la cartilla decadactilar asociada al cupo numérico del investigado: en un requerimiento que tendría como objetivo consolidar su identificación dentro del expediente. Asimismo, la Fiscalía ordenó oír en entrevista al abogado Pava Lugo, abogado a cargo de la defensa de Avianca y que es el firmante de la denuncia.

La Fiscalía General de la Nación avanza en el caso de vuelo AV010 de la aerolínea Avianca, que cubría la ruta Bogotá - Madrid y ya ordenó prácticas de policía judicial - crédito suministrada a Infobae

La instrucción también le pide aportar el nombre completo y la dirección de ubicación de la pasajera presuntamente agredida sexualmente, así como los nombres de integrantes de la tripulación y sus lugares de ubicación, con el fin de ser citados. La orden dispone que, una vez sean obtenidos los datos, sea entrevistada y posteriormente remitida a Medicina Legal, para el examen sexológico correspondiente.

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En ese orden de ideas, el equipo jurídico de la aerolínea indicó que continuará impulsando todas las acciones penales y civiles que considere necesarias para que los hechos sean investigados con rigor. Y agregó que propenderá que los pongan en riesgo la seguridad aérea o vulneren los derechos de otros pasajeros respondan ante la justicia por sus actos, ante los perjuicios morales y económicos que causan estas conductas.