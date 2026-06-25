Programación del fútbol profesional colombiano: día y hora oficial de las 19 fechas del Todos Contra Todos

El fútbol profesional colombiano ya conoce su programación completa para la Liga BetPlay 2026-II. La División Mayor del Fútbol Colombiano DIMAYOR la dio a conocer en la tarde este 24 de junio, confirmando el formato: primera fase de Todos Contra Todos, cuadrangulares con los ocho mejores de la clasificación y una serie final con partido ida y vuelta. Sin jornada de clásicos y con 19 fechas en total, así se desarrollará el torneo:
Fecha 1
Viernes 24 de julio
- Bello Horizonte – 6:10 p.m.Llaneros vs. Deportivo Pasto
- Deportivo Cali – 8:15 p.m.Deportivo Cali vs. Jaguares de Córdoba
Sábado 25 de julio
- Manuel Murillo Toro – 8:15 p. m. Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla
- La Independencia – 2:00 p. m. Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional
- Metropolitano de Itagüí – 4:05 p. m. Independiente Medellín vs. Deportivo Pereira
- El Campín – 6:10 p. m. Millonarios vs. Atlético Bucaramanga
Domingo 26 de julio
- El Campín – 2:00 p.m. Internacional de Bogotá vs. América de Cali
- Cincuentenario – 4:05 p.m. Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe
- Armando Maestre Pavajeau – 6:10 p.m. Alianza FC vs. Fortaleza CEIF
- Palogrande – 8:15 p.m. Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo
Fecha 4
Sábado 8 de agosto
- Metropolitano de Techo – 4:20 p. m. Fortaleza CEIF vs. Cúcuta Deportivo
- Manuel Murillo Toro – 6:25 p. m. Deportes Tolima vs. Internacional de Bogotá
- Pascual Guerrero – 8:30 p. m. América de Cali vs. Atlético Nacional
Domingo 9 de agosto
- Jaraguay – 6:10 p. m. Jaguares de Córdoba vs. Once Caldas
- Departamental Libertad – 8:15 p. m. Deportivo Pereira vs. Deportivo Cali
- El Campín – 2:00 p.m. Independiente Santa Fe vs. Boyacá Chicó
- Cincuentenario – 4:05 p. m. Águilas Doradas vs. Llaneros
Lunes 10 de agosto
- Armando Maestre Pavajeau – 6:00 p. m. Alianza FC vs. Atlético Bucaramanga
- Romelio Martínez – 8:05 p. m. Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pasto
Martes 11 de agosto
- Atanasio Girardot – 8:00 p. m. Independiente Medellín vs. Millonarios
Fecha 10
Viernes 11 de septiembre
- Jaraguay – 6:15 p. m. Jaguares de Córdoba vs. Fortaleza CEIF
- Armando Maestre Pavajeau – 8:20 p. m. Alianza FC vs. Junior de Barranquilla
Sábado 12 de septiembre
- Pascual Guerrero – 8:15 p. m. América de Cali vs. Deportivo Pereira
- Hernán Ramírez Villegas – 2:00 p. m. Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga
- Metropolitano de Techo – 4:05 p. m. Internacional de Bogotá vs. Llaneros
- La Independencia – 6:10 p. m. Boyacá Chicó vs. Independiente Medellín
Domingo 13 de septiembre
- El Campín – 2:00 p. m. Independiente Santa Fe vs. Deportes Tolima
- Atanasio Girardot – 4:05 p. m. Atlético Nacional vs. Águilas Doradas
- Palogrande – 6:10 p. m. Once Caldas vs. Deportivo Cali
- General Santander – 8:15 p. m. Cúcuta Deportivo vs. Millonarios
Fecha 16
Miércoles 2 de septiembre
- El Campín – 8:25 p. m. Independiente Santa Fe vs. Millonarios
Viernes 23 de octubre
- Pascual Guerrero – 8:00 p. m. América de Cali vs. Cúcuta Deportivo
Sábado 24 de octubre
- Palogrande – 8:15 p. m. Once Caldas vs. Deportivo Pasto
- La Independencia – 2:00 p. m. Boyacá Chicó vs. Atlético Bucaramanga
- Armando Maestre Pavajeau – 4:05 p. m. Alianza FC vs. Internacional de Bogotá
- Romelio Martínez – 6:10 p. m. Junior de Barranquilla vs. Águilas Doradas
Domingo 25 de octubre
- Metropolitano de Techo – 2:00 p. m. Fortaleza CEIF vs. Deportivo Cali
- Jaraguay – 4:05 p. m. Jaguares de Córdoba vs. Llaneros
- Atanasio Girardot – 6:10 p. m. Atlético Nacional vs. Independiente Medellín
- Manuel Murillo Toro – 8:15 p. m. Deportes Tolima vs. Deportivo Pereira
Fecha 19
Domingo 8 de noviembre
- Por definir – 3:30 p. m. Millonarios vs. Alianza FC
- Bello Horizonte – 3:30 p. m. Llaneros vs. Boyacá Chicó
- Hernán Ramírez Villegas – 3:30 p. m. Deportivo Pasto vs. América de Cali
- Cincuentenario – 3:30 p. m. Águilas Doradas vs. Independiente Medellín
- Deportivo Cali – 3:30 p. m. Deportivo Cali vs. Deportes Tolima
- Américo Montanini – 3:30 p. m. Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza CEIF
- Departamental Libertad – 3:30 p. m. Deportivo Pereira vs. Junior de Barranquilla
- Metropolitano de Techo – 3:30 p. m. Internacional de Bogotá vs. Independiente Santa Fe
- General Santander – 3:30 p. m. Cúcuta Deportivo vs. Jaguares de Córdoba
- Atanasio Girardot – 3:30 p. m. Atlético Nacional vs. Once Caldas
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