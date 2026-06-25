Deportes

Programación del fútbol profesional colombiano: día y hora oficial de las 19 fechas del Todos Contra Todos

La División Mayor del Fútbol Colombiano dio a conocer cómo se desarrollará la primera fase de la Liga BetPlay 2026-II, en la que Junior de Barranquilla buscará defender su título

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Teófilo Gutiérrez se convirtió en el jugador de campo con más títulos del Junior de Barranquilla al alcanzar los siete títulos - crédito @teogutierrez_/Instagram
Teófilo Gutiérrez es el capitán de Junior de Barranquilla, equipo que defenderá el título de liga obtenido en el primer semestre - crédito @teogutierrez_/Instagram

El fútbol profesional colombiano ya conoce su programación completa para la Liga BetPlay 2026-II. La División Mayor del Fútbol Colombiano DIMAYOR la dio a conocer en la tarde este 24 de junio, confirmando el formato: primera fase de Todos Contra Todos, cuadrangulares con los ocho mejores de la clasificación y una serie final con partido ida y vuelta. Sin jornada de clásicos y con 19 fechas en total, así se desarrollará el torneo:

Fecha 1

Viernes 24 de julio

  • Bello Horizonte – 6:10 p.m.Llaneros vs. Deportivo Pasto
  • Deportivo Cali – 8:15 p.m.Deportivo Cali vs. Jaguares de Córdoba

Sábado 25 de julio

  • Manuel Murillo Toro – 8:15 p. m. Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla
  • La Independencia – 2:00 p. m. Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional
  • Metropolitano de Itagüí – 4:05 p. m. Independiente Medellín vs. Deportivo Pereira
  • El Campín – 6:10 p. m. Millonarios vs. Atlético Bucaramanga

Domingo 26 de julio

  • El Campín – 2:00 p.m. Internacional de Bogotá vs. América de Cali
  • Cincuentenario – 4:05 p.m. Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe
  • Armando Maestre Pavajeau – 6:10 p.m. Alianza FC vs. Fortaleza CEIF
  • Palogrande – 8:15 p.m. Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo
Esta es la programación oficial para las fechas 2 y 3 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Dimayor
Esta es la programación oficial para las fechas 2 y 3 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Dimayor

Fecha 4

Sábado 8 de agosto

  • Metropolitano de Techo – 4:20 p. m. Fortaleza CEIF vs. Cúcuta Deportivo
  • Manuel Murillo Toro – 6:25 p. m. Deportes Tolima vs. Internacional de Bogotá
  • Pascual Guerrero – 8:30 p. m. América de Cali vs. Atlético Nacional

Domingo 9 de agosto

  • Jaraguay – 6:10 p. m. Jaguares de Córdoba vs. Once Caldas
  • Departamental Libertad – 8:15 p. m. Deportivo Pereira vs. Deportivo Cali
  • El Campín – 2:00 p.m. Independiente Santa Fe vs. Boyacá Chicó
  • Cincuentenario – 4:05 p. m. Águilas Doradas vs. Llaneros

Lunes 10 de agosto

  • Armando Maestre Pavajeau – 6:00 p. m. Alianza FC vs. Atlético Bucaramanga
  • Romelio Martínez – 8:05 p. m. Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pasto

Martes 11 de agosto

  • Atanasio Girardot – 8:00 p. m. Independiente Medellín vs. Millonarios
Esta es la programación oficial para las fechas 5, 6, 7, 8 y 9 del fútbol profesional colombiano - crédito Dimayor
Esta es la programación oficial para las fechas 5, 6, 7, 8 y 9 del fútbol profesional colombiano - crédito Dimayor

Fecha 10

Viernes 11 de septiembre

  • Jaraguay – 6:15 p. m. Jaguares de Córdoba vs. Fortaleza CEIF
  • Armando Maestre Pavajeau – 8:20 p. m. Alianza FC vs. Junior de Barranquilla

Sábado 12 de septiembre

  • Pascual Guerrero – 8:15 p. m. América de Cali vs. Deportivo Pereira
  • Hernán Ramírez Villegas – 2:00 p. m. Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga
  • Metropolitano de Techo – 4:05 p. m. Internacional de Bogotá vs. Llaneros
  • La Independencia – 6:10 p. m. Boyacá Chicó vs. Independiente Medellín

Domingo 13 de septiembre

  • El Campín – 2:00 p. m. Independiente Santa Fe vs. Deportes Tolima
  • Atanasio Girardot – 4:05 p. m. Atlético Nacional vs. Águilas Doradas
  • Palogrande – 6:10 p. m. Once Caldas vs. Deportivo Cali
  • General Santander – 8:15 p. m. Cúcuta Deportivo vs. Millonarios
Así se jugará la fecha 11, 12, 13, 14 y 15 del fútbol colombiano en el segundo semestre de 2026 - crédito Dimayor
Así se jugará la fecha 11, 12, 13, 14 y 15 del fútbol colombiano en el segundo semestre de 2026 - crédito Dimayor

Fecha 16

Miércoles 2 de septiembre

  • El Campín – 8:25 p. m. Independiente Santa Fe vs. Millonarios

Viernes 23 de octubre

  • Pascual Guerrero – 8:00 p. m. América de Cali vs. Cúcuta Deportivo

Sábado 24 de octubre

  • Palogrande – 8:15 p. m. Once Caldas vs. Deportivo Pasto
  • La Independencia – 2:00 p. m. Boyacá Chicó vs. Atlético Bucaramanga
  • Armando Maestre Pavajeau – 4:05 p. m. Alianza FC vs. Internacional de Bogotá
  • Romelio Martínez – 6:10 p. m. Junior de Barranquilla vs. Águilas Doradas

Domingo 25 de octubre

  • Metropolitano de Techo – 2:00 p. m. Fortaleza CEIF vs. Deportivo Cali
  • Jaraguay – 4:05 p. m. Jaguares de Córdoba vs. Llaneros
  • Atanasio Girardot – 6:10 p. m. Atlético Nacional vs. Independiente Medellín
  • Manuel Murillo Toro – 8:15 p. m. Deportes Tolima vs. Deportivo Pereira
Programación de las fechas 17 y 18 del fútbol colombiano - crédito Dimayor
Programación de las fechas 17 y 18 del fútbol colombiano - crédito Dimayor

Fecha 19

Domingo 8 de noviembre

  • Por definir – 3:30 p. m. Millonarios vs. Alianza FC
  • Bello Horizonte – 3:30 p. m. Llaneros vs. Boyacá Chicó
  • Hernán Ramírez Villegas – 3:30 p. m. Deportivo Pasto vs. América de Cali
  • Cincuentenario – 3:30 p. m. Águilas Doradas vs. Independiente Medellín
  • Deportivo Cali – 3:30 p. m. Deportivo Cali vs. Deportes Tolima
  • Américo Montanini – 3:30 p. m. Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza CEIF
  • Departamental Libertad – 3:30 p. m. Deportivo Pereira vs. Junior de Barranquilla
  • Metropolitano de Techo – 3:30 p. m. Internacional de Bogotá vs. Independiente Santa Fe
  • General Santander – 3:30 p. m. Cúcuta Deportivo vs. Jaguares de Córdoba
  • Atanasio Girardot – 3:30 p. m. Atlético Nacional vs. Once Caldas

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