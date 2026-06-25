Colombia

Más de la mitad de los trabajadores en Colombia no podrían acceder a una pensión: el Dane confirmó cifras para hombres y mujeres

Las áreas rurales presentan la mayor cantidad de trabajadores sin cobertura de protección social. Según la entidad, las nuevas normativas aumentan las dificultades para las micro y pequeñas empresas

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La informalidad ataca tanto a trabajadores en las zonas urbanas como en las zonas rurales - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
La informalidad ataca tanto a trabajadores en las zonas urbanas como en las zonas rurales - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló el Boletín Técnico Ocupación informal Trimestre móvil febrero - abril de 2026, en el que mostró que más de la mitad de los trabajadores del país siguen excluidos del sistema formal, es decir, que no pagan seguridad social y no tienen garantizada una pensión.

Esto, en medio de la polémica que sigue en Colombia debido a que el Gobierno de Gustavo Petro decretó un aumento del 23,7% para el salario mínimo en Colombia, bajo el concepto de “salario vital”, lo que llevó la remuneración a $2.000.000 mensuales, suspendido por el Consejo de Estado de manera provisional por no haber justificado la medida.

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De acuerdo con el mismo, para el total nacional, en el trimestre móvil febrero - abril 2026 la proporción de personas ocupadas informales fue 55,1%, lo que representó una disminución de 1,7 puntos porcentuales (pp) respecto al mismo trimestre de 2025 (56,8%). Mientras tanto, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas esta proporción fue 41,2%, lo que significó una disminución de 1,4 puntos porcentuales frente al trimestre móvil febrero - abril 2025 (42,5%).

La informalidad laboral afecta a más de la mitad de la población trabajadora - crédito Dane
La informalidad laboral afecta a más de la mitad de la población trabajadora - crédito Dane

Por su parte, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas la proporción de población ocupada informal fue 42,4%, lo que representó una disminución de 1,6 pp respecto al mismo periodo del año anterior (43,9%). Para los centros poblados y rural disperso la proporción de población ocupada informal fue 83,0% en el trimestre móvil febrero - abril 2026.

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Informalidad según sexo en el total nacional

Para el total nacional, la proporción de hombres ocupados informales en el trimestre móvil febrero - abril 2026 fue 57,6%, una disminución de 1,4 puntos porcentuales (pp) frente al 59,0% de 2025.

Mientras que para las mujeres ocupadas informales se ubicó en 51,6%, una diferencia de 6,0 pp frente al 53,7% del año anterior.

La informalidad laboral afecta tanto a hombres como a mujeres - crédito Dane
La informalidad laboral afecta tanto a hombres como a mujeres - crédito Dane

Informalidad según sexo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas

Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, en el trimestre móvil febrero - abril 2026, la proporción de mujeres informales fue 39,6%, es decir, una disminución de 2,4 pp respecto al trimestre móvil febrero - abril 2025 (42,0%).

Por su parte, la proporción de hombres informales fue 42,5%, una subida de 0,5 pp frente al 43,0% del periodo anterior.

Informalidad por ciudades

Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, aquellas que presentaron mayor proporción de informalidad fueron:

  • Sincelejo: 66,8%.
  • Cúcuta A.M.: 62,6%.
  • Riohacha: 61,2%.

Mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron:

  • Bogotá D.C.: 34,3%.
  • Tunja: 34,8%.
  • Manizales A.M.: 35,0%.
Sincelejo es la ciudad de mayor informalidad laboral en Colombia. Mientras que Bogotá es la de menor índice - crédito Dane
Sincelejo es la ciudad de mayor informalidad laboral en Colombia. Mientras que Bogotá es la de menor índice - crédito Dane

En comparación, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, aquellas que presentaron mayor proporción de informalidad entre enero y marzo de 2025 fueron:

  • Sincelejo: 68,9%.
  • Riohacha: 64,8%.
  • Valledupar: 64,4%.

Mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron:

  • Manizales A.M.: 35,1%.
  • Pereira A.M.: 38,1%.
  • Bogotá D.C.: 38,2%.

Medición del empleo informal según tamaño de empresa

En el total nacional, para el trimestre móvil febrero - abril 2026 el 84,6% de la población ocupada que trabajaba en microempresas era informal, mientras que la población ocupada informal en empresas pequeñas fue 21,3%.

Por su parte, en empresas medianas y grandes la proporción de población ocupada informal fue 4,6% y 2,2%, respectivamente.

Las microempresas son las que mayor empleo informal generan en Colombia - crédito Dane
Las microempresas son las que mayor empleo informal generan en Colombia - crédito Dane

Efectos de la Reforma Laboral en la informalidad

El informe se da a conocer también en medio de la ejecución de la Reforma Laboral. De acuerdo con el gerente de Servicios Legales y Tributarios de Crowe Co, Andrés Monroy Fonseca, autor de un estudio económico y financiero sobre la nueva ley, si bien es difícil estimar en qué porcentaje podría disminuirse la generación de nuevos empleos en el país, “es claro que cuando la regulación pasa a ser muy estricta, el empresario corre el riesgo de la informalidad”.

Sin embargo, el experto mencionó algunas cifras de distintas fuentes económicas proyectadas por el impacto que tendría este proyecto de ley en la creación de nuevas plazas de trabajo:

  • Banco de la República: estima que se perderían hasta 450.000 empleos, en especial por los cambios en la jornada nocturna y el pago de horas extra.
  • Fenalco: luego de hacer una encuesta empresarial, confirmó que el 31% de los empleadores, en caso de que se incrementen los costos laborales como resultado de la iniciativa, reducirían su planta de personal o evitarían contratar más trabajadores.
  • Observatorio de Gremios: prevé que los costos operacionales de las MiPymes aumentarían entre un 17 y un 34%, lo que elevaría el desempleo entre un 1,7 y un 3,4%, y reduciría la formalidad de un 7 a un 14%.

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