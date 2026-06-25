Colombia

Revelaron el historial delictivo del británico implicado en el crimen de Natalia Villalba en Chapinero, Bogotá: el hombre habría escapado a Ecuador

Matthew Ashley Foster-Smith, de 46 años, llegó a Bogotá a comienzos de junio de 2026 tras evadir a las autoridades británicas

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La familia de la joven pide justicia en este caso que aún continúa en investigación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La familia de la mujer pide justicia en este caso que aún continúa en investigación - crédito @ColombiaOscura/X/Canva

Las autoridades de Colombia y Reino Unido intentan establecer cómo el ciudadano Matthew Ashley Foster-Smith llegó a Bogotá a comienzos de junio de 2026 tras evadir a las autoridades británicas. El hombre, de 46 años, es una de las principales pistas en el caso por el crimen de la cucuteña Natalia Villalba, hallada sin vida al interior de una maleta en un apartamento en Bogotá.

El CTI no ha emitido orden de captura contra Foster-Smith, por lo que tampoco se ha tramitado una circular de Interpol para ubicarlo, según El Tiempo. De acuerdo con esa indagación, el extranjero habría salido de Colombia por la frontera con Ecuador el 21 de junio.

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El cuerpo de Villalba, de 36 años, fue hallado en el apartamento 702 del edificio Morph, en el barrio El Chicó, en Bogotá, el 21 de junio de 2026. Estaba metido en una maleta gris y debajo de la ducha, cuyo grifo fue dejado abierto durante al menos cinco días.

El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero - crédito @ColombiaOscura/X
El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero - crédito @ColombiaOscura/X

Basado en las pruebas que encontraron las autoridades en el inmueble y las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio, el principal sospechoso sería el ciudadano británico Matthew Foster.

Según el expediente, Foster figura como propietario de un apartamento en Londres. El hombre buscado también quedó vinculado a un proceso por acoso.

La condena de dos años por acoso<b> </b>

Matthew Ashley Foster-Smith, de 46 años, llegó a Bogotá a comienzos de junio de 2026 tras evadir a las autoridades británicas - crédito Polícia de Dorset
Matthew Ashley Foster-Smith, de 46 años, llegó a Bogotá a comienzos de junio de 2026 tras evadir a las autoridades británicas - crédito Polícia de Dorset

Matthew Ashley Foster-Smith fue condenado a dos años y dos meses en 2023 por acechar a su exnovia tras seguirla al gimnasio y publicar fotos íntimas luego de la ruptura. En el mismo expediente se señala que es médico y que debía presentarse periódicamente ante la Policía por orden judicial.

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El Tribunal de Magistrados de Poole dictó una orden de alejamiento indefinida por acoso contra Foster-Smith. La medida se adoptó tras una solicitud de la Unidad de Delitos Graves de la Policía de Dorset, reportó BBC.

La orden obligaba al británico a mantener contacto regular con la Policía, incluido informar su domicilio y los datos de su vehículo. También le prohíbe cualquier comunicación con la víctima y limita el uso de dispositivos de comunicación electrónica.

Según la Policía de Dorset, su Unidad de Alto Riesgo, creada en 2023 y dedicada a vigilar a los 15 delincuentes con mayor riesgo de violencia contra mujeres y niñas en el condado, registró una caída del 59% en los delitos de las personas bajo supervisión en los últimos seis meses y del 40% en el último año.

El inspector Marcus McCorkell dijo que parte central del trabajo fue “gestionar a los delincuentes que representan el mayor riesgo y abordar las conductas delictivas”. Añadió: “La Unidad de Delitos Graves ha visto cómo un recurso especializado ha logrado resultados reales en esta área y seguiremos haciendo todo lo posible para prevenir la reincidencia, así como para responder con rapidez para proteger y apoyar a las víctimas si se producen delitos”.

Las últimas horas con vida de Natalia Villalba

La mujer sería presuntamente Natalia Villalba y aparecería como la persona que arrendó el apartamento donde ocurrió el hallazgo - crédito @ColombiaOscura/X
La mujer sería presuntamente Natalia Villalba y aparecería como la persona que arrendó el apartamento donde ocurrió el hallazgo - crédito @ColombiaOscura/X

Mientras avanzan las diligencias judiciales para capturar al ciudadano británico, la familia de Natalia Villalba continúa entregando detalles sobre los últimos contactos que tuvieron con ella.

En declaraciones recogidas por Blu Radio, Claudia Villalba, madre de la víctima, relató que habló por última vez con su hija el martes previo a su desaparición. Durante esa conversación, Natalia le comentó que tenía previsto viajar a Cúcuta durante el fin de semana para participar en las elecciones.

Conforme a sus declaraciones, ella le recomendó permanecer en Bogotá y evitar el desplazamiento, sugerencia que, aparentemente, la joven aceptó en ese momento.

No obstante, una amiga cercana de Natalia entregó una versión distinta a la familia. En su relato dijo que habló con la víctima hacia las 11:00 a. m. del jueves 18 de junio de 2026 y en esa conversación Natalia le manifestó que aún contemplaba realizar el viaje. También le pidió que no fuera al apartamento arrendado porque se encontraba ocupada.

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