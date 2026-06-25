Mundial 2026 | Colombiano comparó el olor de los hinchas del PSG en el metro de París con el de los latinos en Ciudad de México: “Rico”

Juan David Cortés se mostró alivianado al subirse al metro de Ciudad de México - crédito @juan_dac/IG

Un joven colombiano que pudo disfrutar del debut de la selección Colombia en el Mundial 2026, en Ciudad de México, volvió a ser viral luego de que a final de mayo compartió un video en el que mostró el nivel de “chucha” (como se le dice de manera popular en Colombia al mal olor emanado en las axilas por no usar desodorante) de los hinchas del París Saint-Germain luego de que salieron a celebrar el título de la Liga de Campeones.

Juan David Cortés, como aparece en redes sociales el connacional, padeció los fuertes olores mientras disfrutó de uno de los eventos tenísticos más importantes: Roland Garros. Sin embargo, y a modo de comparativa, en un nuevo video que compartió el 24 de junio, desde uno de los vagones del metro de Ciudad de México, el rostro del hincha colombiano cambió por completo, al demostrar que no se sintieron olores desagradables entre los pasajeros que, en su mayoría, eran connacionales.

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“El que ha viajado al viejo continente entiende la gran diferencia. Aunque yo prefiero tener metro con chucha a no tenerlo. Unas por otras”, mencionó en el primer video desde París.

Cortés hizo la comparación de ambas experiencias, tanto en París como en Ciudad de México, y abrió el debate entre los usuarios en redes sociales - crédito @juan_dac/IG

Mientras que en Ciudad de México el colombiano se atrevió a inhalar profundo, y con este acto demostró lo bien que olía el vagón.

Por supuesto, las redes sociales no demoraron en reaccionar a la grabación, y muchos de los internautas colombianos que compartieron sus experiencias en el mensaje de Cortés.

“Soy colombiana y me tocó el metro después de un partido del Milán y casi me desmayo”; “Me imagino el olor en esos metros del viejo continente” y “Tanta verdad en un solo video! Lo viví y casi muero”, dieron cuenta de que lo que contó el hincha latinoamericano no era mentira.

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Juan David Cortés demostró que los latinos son más aseados que los europeos - crédito @juan_dac/IG

Española explicó varias expresiones colombianas: entre ellas qué es “chucha”

En septiembre de 2024 la ciudadana española Lorena Ronda contó en TikTok que, tras una temporada en Colombia, incorporó a su vocabulario expresiones locales como “chucha”, “¿cómo así?” y “qué hueva”, además de cambiar la pronunciación de “video”.

Ronda explicó que una de las primeras marcas que le dejó su paso por el país fue la forma de decir “video”. En España, señaló, la palabra se acentúa en la “i”, mientras que en Colombia la pronunciación recae en la “e”.

“Cuando hablo muy fluido con alguien sobre algún tema relacionado con un video, ya no me sale ‘vídeo’, ahora es ‘vidéo’”, dijo la creadora, al recordar cómo esa variación se le volvió espontánea después de viajar a Colombia para conocer a la familia de su novio.

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Tras su viaje por Colombia, incluso, cambió la manera en la que pronuncia algunas palabras - crédito @Lorenarondans / TikTok

“Chucha”, “¿cómo así?” y “qué hueva”: las expresiones colombianas que adoptó

Otra palabra que, según relató, “se le pegó” fue “chucha”, término que usa para describir “cuando a alguien le huele mucho la axila o tiene un muy mal olor de sobaco”. Ronda dijo que nunca había escuchado esa expresión en Europa.

En contraste, la ibérica explicó que en España se usan fórmulas como “te canta el ala” o se dice directamente que alguien huele a sudor. En su caso, la expresión colombiana terminó desplazando esas opciones en su habla cotidiana.

La joven española también incorporó “¿cómo así?”, una expresión que emplea cuando alguien le cuenta algo que la sorprende, le parece extraño o le genera dudas.

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En el español de su país, la viajera precisó que ese sentido suele resolverse con frases como “¿Qué me estás contando?” o “¿Qué dices?”.

La última de sus adquisiciones lingüísticas fue “qué hueva”, aunque advirtió que debe usarse con cautela. Según su explicación, ella la utiliza en frases como “estás muy hueva” para describir a alguien “muy apanado o apardalado”, es decir, apático o desganado.

La creadora de contenido trató de debatir en redes su uso - crédito @Camilupss / TikTok

La expresión “de hoy en 8” abrió otro choque idiomático entre hispanohablantes

Al caso de Ronda se sumó el de la ciudadana argentina y residente en Colombia conocida en redes sociales como Camilups, que mostró otra diferencia de uso dentro del español hablado en la región.

La creadora de contenido explicó que en su entorno laboral le dijeron que un asunto se revisaría “de hoy en 8”, y ella entendió que eso significaba el martes siguiente, porque la conversación había ocurrido un lunes.

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Cuando llegó el lunes posterior, descubrió que sus colegas esperaban tratar el tema ese mismo día. “Si es lunes y me dicen ‘de hoy en 8’, yo pensaba que sería el próximo martes”, comentó en un video que compartió a través de redes sociales.

La influencer cuestionó la lógica de la frase con un argumento de conteo.

“Si quieren decir la próxima semana, ¿por qué dicen ‘de hoy en 8’, cuando en realidad no son 8 días? Lo que quieren decir es ‘de hoy en 7’, si es lunes”, expresó la argentina, que también mencionó “de hoy en 15” para referirse a dos semanas y añadió que, matemáticamente, “8 más 8 son 16, no 15”.

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La explicación llegó desde los comentarios de usuarios colombianos, que defendieron que en el conteo local también se incluye el día presente. Por eso, indicaron, la cuenta se formula así: “Hoy lunes (1), martes (2), miércoles (3), jueves (4), viernes (5), sábado (6), domingo (7), próximo lunes (8)”.