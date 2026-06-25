Mauricio Gaona envió cinco recomendaciones al Gobierno de Abelardo de la Espriella para proteger el orden constitucional: “Están a salvo, por ahora”

El jurista afirmó que "la Constitución y la República están a salvo, por ahora", al sostener que la propuesta de una asamblea nacional constituyente quedó atrás - crédito @JMauricioGaona/X y Luisa Gonzalez/REUTERS

El reconocido abogado constitucionalista Mauricio Gaona publicó un mensaje dirigido al presidente y vicepresidente electos de Colombia, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, en el que sostuvo que “la Constitución y la República están a salvo, por ahora”, al tiempo que afirmó que el país entra en una nueva etapa tras el proceso electoral y exhortó a las nuevas autoridades a ejercer su mandato dentro de los límites establecidos por la Constitución.

En el documento, Gaona se refirió a la polémica propuesta de una constituyente impulsada por el Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro y manifestó que: “En su hora más lamentable, el aspirante a dictador ha abdicado su aspiración y, en su hora más notable, su sucesor ha reconocido el triunfo de la democracia. La Asamblea Nacional Constituyente es historia: La Constitución está a salvo”. A partir de esa afirmación, dirigió un mensaje a los mandatarios electos para que orienten sus decisiones bajo el marco del orden constitucional.

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Cinco recomendaciones para el nuevo gobierno

Entre sus recomendaciones, instó al nuevo Gobierno a no olvidar a los casi 17 millones de personas en condición de pobreza y a promover cambios en las prácticas de gobierno - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Colprensa

En su pronunciamiento, el jurista expresó: “Señores Presidente y Vicepresidente electos, la República está en sus manos. Cuídenla, protéjanla, desarróllenla. Mi defensa de la democracia no obedeció a una persona, a una campaña o una ideología, sino a la convicción imbatible de proteger un bien superior que nos antecede y sin el cual fenece la libertad: el orden constitucional”.

Posteriormente, indicó que, “con el mérito del deber cumplido”, encomendaba a los nuevos gobernantes observar cinco principios que calificó como “axiomas inalterables”.

El primero de ellos estuvo relacionado con la situación social del país. En ese apartado escribió: “No olviden a los casi 17 millones de pobres que tiene Colombia. Más allá de la polarización, el odio o la victoria, el voto -en contra y a favor- es la forma más democrática de pedir ayuda. No permitan que los ‘nunca’ terminen haciendo lo de siempre. Después de todo, no se trata de un simple cambio de gobierno; los colombianos esperan un cambio de prácticas, de costumbres y de personajes que disfrazaron nuestra historia para justificar un presente inmerecido e impedir un futuro diferente”.

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El abogado también solicitó respetar el papel de la oposición y de la prensa, al considerar que ambos son pilares fundamentales para la preservación del sistema democrático - crédito @JMauricioGaona/X

Como segundo punto, pidió que las actuaciones del nuevo Ejecutivo permanezcan sujetas al texto constitucional. En ese sentido afirmó: “Dejen que sus acciones, sus reacciones, sus emociones y sus impulsos se limiten por las normas de la Constitución que están a punto de jurar defender y por la lección incontestable de las democracias que perduran: que el suyo sea un gobierno de leyes, no de hombres”.

En el mismo apartado añadió que el próximo Gobierno deberá enfrentar desafíos relacionados con el orden, la justicia y la libertad, así como prepararse frente a los cambios tecnológicos. Según escribió, “Gobiernen para el siglo XXI. Recuperar el orden, la justicia y la libertad son los retos indefectibles de su mandato, pero proteger a millones de colombianos ante el tsunami tecnológico que se avecina es una responsabilidad moral. No lo olviden”.

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Llamado al respeto por la oposición y la prensa

Gaona aseguró que concluye esta etapa con la convicción de haber cumplido su misión y expresó sus mejores deseos para el nuevo Gobierno y para el pueblo colombiano - crédito @mauriciomatri / X

Otro de los planteamientos de Gaona estuvo dirigido al funcionamiento de la democracia y al papel de la oposición y de los medios de comunicación. En ese punto expresó: “Respeten el sistema inmunológico de la democracia: la oposición y la prensa. La primera, es el precio que se paga por tenerla; la segunda, la última voz que se escucha antes de perderla”.

También agregó: “El más democrático de los líderes no es aquel a quien más adulan sus seguidores, sino aquel que protege tanto a sus críticos como a sus contradictores; la disidencia, no la difamación, es un derecho constitucional”.

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Además del mensaje dirigido a los nuevos gobernantes, el jurista aprovechó la publicación para agradecer a distintas instituciones, altas cortes, universidades, organizaciones del sector empresarial y gremial y a los medios de comunicación que, según indicó, lo invitaron a participar en espacios académicos y de discusión sobre democracia y respeto al orden constitucional.

Mauricio Gaona exhortó al Gobierno de Abelardo de la Espriella a proteger el orden constitucional como garantía de la democracia y las libertades en Colombia - crédito Montaje Infobae/Corte Constitucional de Colombia

Sobre su obra La Constitución Soy Yo, sostuvo que: “Más que un libro, La Constitución Soy Yo es un ejercicio cívico para aprender a reconocer los disfraces de la historia y elegir mejor nuestro futuro” y agregó que el mensaje central de la publicación está dirigido a las nuevas generaciones: “Al final, la lección perenne de sus letras es para los jóvenes: si quieren cambiar sus líderes, empiecen por cambiar los votantes”.

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Finalmente, concluyó el documento afirmando: “Me despido con la tranquilidad de saber cumplida mi misión: no habrá, por el momento, dictadura constitucional en Colombia. Mis mejores deseos para el gobierno y el pueblo colombiano”.