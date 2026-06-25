Comic Con Colombia 2026: lo que no puede perderse en Corferias del 26 al 29 de junio

La boletería de la Comic Con Colombia 2026 tiene entradas desde $33.000 y ofrece ingreso gratis para niños de cero a siete años - crédito Corferias

La Comic Con Colombia 2026 abre sus puertas en Bogotá, convocando a miles de seguidores de cómics, anime, manga, cine y televisión desde el viernes 26 hasta el lunes 29 de junio en el recinto de Corferias.

La decimoséptima edición, organizada por Planet Comics y Corferias, promete cuatro jornadas llenas de actividades, invitados internacionales, experiencias para todas las edades y nuevos espacios temáticos que consolidan a este evento como el epicentro de la cultura geek en el país.

“Esta versión de Comic Con Colombia está diseñada para ser el hogar de todas las aficiones; queremos que los asistentes vivan una experiencia inmersiva donde el talento internacional y la creatividad local se unen para celebrar el orgullo de ser geek”, afirmó Alejandro Caballero, director de Comic Con Colombia.

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Fechas, horarios y boletería: claves para asistir

La cita se extiende del 26 al 29 de junio con los siguientes horarios: viernes de 10:00 a. m. a 9:00 p. m., sábado de 10:00 a. m. a 10:00 p. m., domingo y lunes de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.. Las entradas están disponibles en la página oficial (Comic Con Colombia - Boletería), con valores de $33.000 el viernes y $53.000 el resto del fin de semana. Los niños de cero a siete años ingresan gratis.

El valor de la credencial adicional es de $51.000, mientras que las invitaciones oscilan entre $30.000 y $50.000. El parqueadero tiene un costo de $105.000 por bono, con tarifas diferenciadas por minuto y por día para automóviles y motos.

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Los horarios de Comic Con Colombia 2026 en Corferias varían entre las 10:00 a. m. y las 10:00 p. m. según el día - crédito Xataca

Para quienes asistan en vehículo, los parqueaderos oficiales están ubicados en la calle 25 33-60 (Parqueadero Verde) y en la carrera 40.

Durante la Comic Con Colombia 2026, los asistentes encontrarán una agenda diversa que incluye charlas, talleres, concursos de cosplay, exposiciones artísticas y la presencia de figuras reconocidas del mundo del entretenimiento.

El evento está pensado tanto para fanáticos de larga trayectoria como para quienes se acercan por primera vez a este universo. Esta edición busca consolidar el encuentro más grande de la cultura pop y geek nacional, con espacios para todas las edades y perfiles.

Zonas principales y experiencia inmersiva

El recinto ferial de Corferias estará distribuido en áreas estratégicas que facilitan la experiencia de los visitantes. El Stage será el escenario central para presentaciones, lanzamientos y concursos de cosplay. La Fan Zone permitirá la interacción directa con invitados y la obtención de autógrafos y fotografías. El Artist Alley destacará el talento local en ilustración, diseño y literatura fantástica, mientras que la Zona GameOn estará dedicada a torneos y lanzamientos del mundo gamer.

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La decimoséptima edición de Comic Con Colombia reúne a seguidores de cómics, anime, manga, cine y televisión en Bogotá - crédito Comic Con Colombia

La Hero Academy ofrecerá talleres y actividades para profundizar en conocimientos del ámbito geek y fortalecer la cultura freaky entre los asistentes. Los pabellones comerciales brindarán una amplia oferta de coleccionables, cómics, anime y manga. La organización busca que los visitantes puedan desplazarse con facilidad y vivir una experiencia completa, sumando espacios de encuentro para la comunidad y el intercambio con los profesionales de la industria.

Para quienes planean asistir a la Comic Con Colombia 2026, es clave conocer el mapa de la feria y la ubicación de las zonas temáticas para optimizar el recorrido y aprovechar al máximo cada jornada. La organización dispondrá de señalización y personal de apoyo para orientar a los visitantes dentro del recinto.

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Programación destacada y talleres para todos los públicos

Las principales sorpresas de la Comic Con Colombia 2026, realizada en Corferias, Bogotá, estarán marcadas por la presencia de invitados internacionales y espectáculos en vivo que destacarán en la convención.

El actor estadounidense Tyler Hoechlin, conocido por interpretar a Clark Kent/Superman en el Arrowverse y por su papel en Teen Wolf, es una de las grandes estrellas del evento. La banda japonesa FLOW, reconocida por sus temas en animes como Naruto y Code Geass, ofrecerá un concierto exclusivo que sorprendió al público.

Tyler Hoechlin visitará Bogotá el 29 de junio para participar en la Fan Zone con fotografías, autógrafos, videos personalizados y una presentación en el escenario principal - crédito Comic Con Colombia

Además, la convención reunió a leyendas del doblaje latinoamericano, tale como: Patricia Acevedo, la voz de Serena en Sailor Moon, Lisa Simpson y Milk en Dragon Ball Z; y Carlos Segundo, recordado por ser la voz de Piccolo en Dragon Ball Z, Woody en Toy Story, Severus Snape en Harry Potter y Goofy de Disney.

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Durante los cuatro días, los asistentes podrán participar en talleres prácticos, encuentros con expertos nacionales e internacionales, y vivir experiencias interactivas como torneos gamer, concursos de cosplay y presentaciones de bandas sonoras en vivo. La programación completa está disponible en la web oficial y en los puntos de información del evento.