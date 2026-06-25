Líderes políticos de Colombia expresaron solidaridad tras doble terremoto en Venezuela: “Que Dios proteja a las familias afectadas”

Dirigentes políticos de diferentes sectores expresaron su solidaridad con los ciudadanos venezolanos afectados por el terremoto - crédito Fausto Torrealba/Reuters

Varios líderes políticos de Colombia expresaron su solidaridad y ofrecieron apoyo a los ciudadanos de Venezuela luego del fuerte doble terremoto que sacudió el occidente de Caracas en la tarde del 24 de junio de 2026.

Los pronunciamientos de figuras de diferentes corrientes políticas se dieron de manera inmediata tras conocerse las alarmantes imágenes de destrucción en el país vecino, donde se reportaron estructuras colapsadas y familias afectadas.

Las reacciones de la dirigencia colombiana se enfocaron en enviar mensajes de fortaleza y en urgir la activación de canales de ayuda humanitaria para la atención de la emergencia; los políticos coincidieron en dejar de lado las diferencias ideológicas para priorizar el auxilio a los damnificados por esta tragedia natural.

PUBLICIDAD

Las reacciones llegaron pocas horas después de conocerse los primeros reportes de daños en Caracas y otras regiones del país vecino - crédito Gaby Oraa/Reuters

Reacciones de políticos colombianos al fuerte sismo que sacudió Caracas

Entre las primeras en reaccionar estuvo la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, que propuso coordinar de manera inmediata los esfuerzos de los organismos de rescate en la zona de frontera para atender a los heridos.

Por medio de su cuenta en la red social X, la excandidata presidencial sostuvo que: “Nuestra solidaridad con Venezuela. Estoy segura que los organismos de socorro de Colombia y en particular de la frontera acudirán al auxilio. Atenta a las donaciones o aportes que nuestras autoridades organicen para apoyar a nuestros hermanos venezolanos”.

Claudia López pidió articular esfuerzos humanitarios para apoyar a las familias afectadas por la emergencia - crédito @ClaudiaLopez/X

Por su parte, Juan Manuel Galán, líder del Nuevo Liberalismo, destacó la necesidad de mantener la unidad regional en momentos de crisis para mitigar el impacto del desastre natural.

PUBLICIDAD

“Mi solidaridad con el pueblo de Caracas y con todos los venezolanos que hoy enfrentan las consecuencias del terremoto. En momentos como este, la fuerza de una nación se demuestra en la unión, la solidaridad y la esperanza”, escribió Galán.

El hermano del alcalde de Bogotá añadió a su post que: “Acompañamos a las familias afectadas y expresamos nuestro deseo de una pronta recuperación para quienes resultaron heridos. Colombia extiende su mano fraterna al pueblo venezolano”.

Juan Manuel Galán destacó la importancia de la unidad regional para enfrentar las consecuencias del desastre natural - crédito @juanmanuelgalan/X

Asimismo, el exsenador David Luna compartió la total disposición de los colombianos para brindar acompañamiento oportuno a quienes lo requieran en las ciudades afectadas.

“A nuestros familiares, amigos y hermanos venezolanos, los acompañamos y estamos muy atentos a ustedes. Siempre estaremos listos para tender manos de ayuda en lo que requieran”, publicó Luna.

PUBLICIDAD

David Luna aseguró que los colombianos están dispuestos a brindar acompañamiento a los venezolanos que resultaron afectados - crédito @lunadavid/X

Por otro lado, el expresidente Iván Duque (2018-2022) también se sumó a las voces de apoyo, al resaltar el carácter resiliente de la población venezolana frente a los peores desastres de su historia.

“Nuestra solidaridad y oraciones están con el pueblo venezolano ante el devastador terremoto que ha golpeado a Caracas y otras regiones del país”, escribió en la red social X.

Según señaló, Venezuela demostró a lo largo de su historia ser una nación “valiente, trabajadora y resiliente”, capaz de sobreponerse incluso a las circunstancias más complejas.

Duque expresó su respaldo a las familias afectadas y manifestó su confianza en que el país logrará superar esta nueva adversidad: “Al bravo pueblo de Venezuela le expresamos nuestra cercanía, apoyo y confianza en que, una vez más, encontrará la fortaleza para superar esta difícil prueba”.

PUBLICIDAD

Iván Duque envió un mensaje de respaldo y confianza en la capacidad de recuperación del pueblo venezolano - crédito @IvanDuque/X

Desde otros sectores de la política nacional se reportaron mensajes similares de acompañamiento espiritual y monitoreo de la situación fronteriza.

“¡Un abrazo solidario a todo el pueblo de Venezuela! Nuestra oraciones con ustedes !”, escribió el representante a la Cámara David Racero, del Pacto Histórico.

David Racero expresó su solidaridad y aseguró que sus oraciones acompañan a las víctimas del movimiento telúrico - crédito @DavidRacero/X

Por su parte, la exsenadora María Fernanda Cabal lamentó el suceso y llamó la atención sobre los reportes que llegaban desde las terminales de transporte del vecino país.

En X, la excongresista escribió: “Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano que hoy vivió un fuerte movimiento telúrico de 7.1 grados. Estas imágenes del aeropuerto de Maiquetía que sirve a Caracas”.

PUBLICIDAD

María Fernanda Cabal compartió las impactantes imágenes de los daños registrados en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, uno de los puntos más afectados por el fuerte sismo que sacudió la zona central de Venezuela.

En el video se observa cómo vigas y otros elementos estructurales se desprenden mientras decenas de personas buscan refugio en medio del pánico.

María Fernanda Cabal compartió imágenes de los daños registrados en el aeropuerto de Maiquetía tras el sismo - crédito @MariaFdaCabal/X

Detalles del fuerte movimiento telúrico en la capital de Venezuela

De acuerdo con los reportes oficiales del Servicio Geológico de Estados Unidos (Usgs), el primer sismo registrado tuvo una magnitud de 7.2 a unos 160 kilómetros al oeste de Caracas. Menos de un minuto después, la misma zona fue golpeada por una fuerte réplica de magnitud 7.5.

PUBLICIDAD

El epicentro se ubicó en la localidad de Montalbán, cerca de la ciudad de Valencia, con una profundidad superficial de 13 kilómetros.

Los científicos e investigadores del Usgs estimaron de manera preliminar que se producirían numerosas víctimas y extensos daños materiales debido a la violencia del movimiento de las placas tectónicas.