Colombia

Abelardo de la Espriella toma fuerza en el Congreso: dos representantes del partido Creemos harán parte de la bancada de Gobierno

La colectividad informó que Luis Guillermo Patiño y Simón Molina se integrarán al oficialismo en la Cámara para acompañar los proyectos que presente el presidente electo de Colombia

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Abelardo de la Espriella ganó las elecciones con casi 13 millones de votos - crédito Luisa González/Reuters
Abelardo de la Espriella ganó las elecciones con casi 13 millones de votos - crédito Luisa González/Reuters

El partido Creemos anunció que sus dos representantes en la Cámara se declararán bancada de Gobierno ante la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia. El abogado fue elegido como nuevo mandatario en las elecciones presidenciales (segunda vuelta) que se llevaron a cabo el 21 de junio de 2026.

De acuerdo con los escrutinios adelantados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por medio de los cuales se verificaron los resultados del preconteo de los votos, De la Espriella logró 12.959.542 respaldos en las urnas, mientras que el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda obtuvo 12.708.312 votos a su favor.

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De esta manera, Abelardo de la Espriella se convirtió en el presidente electo que sucederá a Gustavo Petro en el poder. Esto implica un cambio radical en la postura oficialista y la manera de administrar el país, teniendo en cuenta que la posición ideológica del abogado es de derecha y la del actual jefe de Estado es de izquierda.

|En la foto, el senador de la República, Iván Cepeda Castro. FOTO: Colprensa
El excandidato presidencial Iván Cepeda Castro alcanzó más de 12 millones de votos en las elecciones. Perdió ante Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

Los congresistas que apoyarán a De la Espriella en el Legislativo

El movimiento Creemos está alineado completamente con esa línea política que encarna De la Espriella y se opone tajantemente a la de Petro. “Desde el 28 de enero de 2026, decidimos acompañar la candidatura a la Presidencia de Colombia del doctor Abelardo de la Espriella. Lo hicimos convencidos de que nuestro país necesitaba un nuevo líder que lo recuperara del nefasto Gobierno de Gustavo Petro, más no fue una decisión de coyuntura”, detalló.

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Según explicó, su respaldo al nuevo mandatario surgió porque encontraron coincidencias en la forma de pensar y de ver el país. Para la colectividad, el abogado prioriza la seguridad, el fortalecimiento de las instituciones, el crecimiento económico, el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y la generación de oportunidades, lo cual considera acertado.

Por eso, explicó que, en el Congreso, el Gobierno entrante contará con el apoyo de los congresistas Luis Patiño y Simón Molina. “Desde la Cámara de Representantes, con Luis Guillermo Patiño y Simón Molina, nuestros dos representantes elegidos por el Equipo Creemos, haremos parte de la bancada de Gobierno, comprometida con el apoyo decidido a las reformas e iniciativas que el señor Presidente ponga a consideración del Congreso de la República”, precisó.

El partido Creemos informó que dos congresistas en la Cámara de Representantes apoyarán las iniciativas de Abelardo de la Espriella en el Legislativo - crédito @creemosco/X
El partido Creemos informó que dos congresistas en la Cámara de Representantes apoyarán las iniciativas de Abelardo de la Espriella en el Legislativo - crédito @creemosco/X

El movimiento político aseguró que, con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, Colombia podría atravesar una transformación positiva, para lo cual se requiere de la aprobación de las iniciativas de la administración en el Congreso. En consecuencia, indicó que la bancada trabajará para garantizar que las propuestas presentadas por el abogado durante la campaña se conviertan en resultados reales y hechos concretos.

“Nuestra decisión de acompañar este Gobierno nace de la coherencia. Seguiremos trabajando sin pausa, con independencia, responsabilidad y diálogo permanente y abierto, aportándole a nuestro país el apoyo al Gobierno, de tal forma que responda a la confianza depositada por millones de colombianos que votaron por él y, como bien lo dijo en su discurso el día que ganó las elecciones, también para quienes no votaron: un Presidente de todos y para todos los colombianos”, concluyó.

Bancada electa del Centro Democrático
La bancada electa del Centro Democrático se reunió en Bogotá, para anunciar su respaldo al presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito suministrada a Infobae Colombia

Al igual que la colectividad, el Centro Democrático, que inicialmente apoyó la candidatura de su senadora Paloma Valencia, también se declaró partido de Gobierno. Los legisladores afirmaron estar dispuestos a trabajar de manera mancomunada con el Gobierno entrante.

“La bancada de 47 congresistas del Centro Democrático en el Congreso de la República se declara partido de Gobierno. Asimismo, expresa su voluntad para iniciar un trabajo conjunto que apoye iniciativas del presidente electo Abelardo de la Espriella orientadas a recuperar la seguridad, promover una economía fraterna, impulsar el crecimiento económico y generar más oportunidades para todos los colombianos”, expuso el partido en un comunicado.

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