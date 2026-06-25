Escocia reza por un milagro para clasificar a dieciseisavos del Mundial 2026: esto necesita para avanzar como mejor tercera

Escocia volvió a perder en el Mundial 2026 y finalizó en la tercera posición del grupo C con tres puntos - crédito Paul Childs/REUTERS

La Selección de Escocia sufrió un nuevo golpe en su camino en el Mundial 2026 al perder contra Brasil por goleada 3-0 en Miami y dejar escapar la opción de clasificar a los dieciseisavos de final sin depender de nadie, ya que ahora siente la eliminación muy cerca.

Los británicos ahora hacen cuentas para avanzar como una de las mejores ocho terceras, una opción que les puede ayudar por su puntaje, pero no por la diferencia de gol, que empeoró tras el enfrentamiento ante la Canarinha y solo una combinación de resultados puede salvarlos.

De esta manera, los escoceses deben esperar hasta el cierre de la fase de grupos para saber si cumplen con la hazaña de superar la primera ronda por primera vez en su historia, o se despiden de la Copa del Mundo con muchas críticas en su juego.

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Lo que Escocia necesita para clasificar

El Ejército de Tartán volvió a caer en la fase de grupos y por goleada ante Brasil por 3-0, un resultado que cambió los planes del equipo porque no esperaban perder por un marcador tan abultado, pues era claro que la Canarinha era favorita para sumar los tres puntos.

En este momento, Escocia depende de 14 resultados para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pues su único camino es ser una de las ocho mejores terceras entre los doce grupos, pero debe esperar hasta el 27 de junio para saber si se cumple la hazaña.

Escocia tiene una mínima opción de avanzar en el Mundial 2026 y es una combinación de 14 resultados en la fase de grupos - crédito Nathan Ray Seebeck/IMAGN IMAGES vía Reuters

Para empezar, los británicos sumaron tres puntos y diferencia de gol de -3, producto de un gol a favor y cuatro en contra, esa cifra juega en contra de ellos en caso de un desempate en unidades con el resto de rivales, así que necesitan que algunos de ellos caigan por goleada.

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Si Escocia consigue la clasificación, se vería con Alemania, México o el líder del grupo I, el cual es disputado entre Francia y Noruega, lo que significa un reto igual o mayor que contra Brasil en el Mundial 2026.

México se aseguró el primer puesto del grupo A y es un potencial rival de Escocia, si es una de las mejores terceras - crédito Annegret Hilse/REUTERS

Resultados que beneficiarán a Escocia

Derrotas de Sudáfrica ante Corea del Sur y Chequia frente a México en el grupo A

Derrota de Paraguay ante Australia en el grupo D

Derrotas de Ecuador contra Alemania y Curazao ante Costa de Marfil en el grupo E

Derrota de Suecia ante Japón por cuatro goles o más en el grupo F

Derrota de Irán contra Egipto en el grupo G

Derrota de Uruguay ante España y un ganador entre Cabo Verde y Arabia Saudita en el grupo H

Empate entre Senegal e Irak por el grupo I

Derrota de Argelia por dos goles o más ante Austria o caída de los europeos por más de cuatro anotaciones en el grupo J

Empate de República Democrática del Congo ante Uzbekistán en el grupo K

Derrota de Croacia contra Ghana en el grupo L

Goleada y regreso de Neymar en Miami

Brasil goleó 3-0 a Escocia el miércoles 24 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami y selló su clasificación a dieciseisavos de final como líder del grupo C con siete puntos y mejor diferencia de gol sobre Marruecos.

La figura fue Vinicius Júnior, autor de dos goles: el primero llegó a los siete minutos tras un error del conjunto escocés y el segundo en el 48′. El delantero del Real Madrid también tuvo un tanto anulado a los 22 minutos, luego de la revisión del VAR, por cometer una falta a un defensor.

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Con doblete de Vinicius Júnior y el regreso de Neymar a las canchas, la Canarinha le pasó por encima a los británicos y aseguró el primer puesto del grupo C - crédito TyC Sports

La otra anotación de la Canarinha fue de Matheus Cunha a los 60 minutos, pero el detalle que marcó el partido fue el regreso de Neymar, que debutó en el Mundial 2026 al ingresar a los 76 minutos, un movimiento que reforzó la confianza del equipo sobre su condición médica de cara a la fase de dieciseisavos.