Jimmy Butler le envió mensaje a Daniel Muñoz, “compañero de dominó”, luego de su gol con Colombia en el Mundial 2026

Luego de su anotación ante la RDC, Daniel Muñoz recibió un mensaje del basquetbolista Jimmy Butler en redes sociales - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS y Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

Daniel Muñoz es uno de los hombres del momento en la Selección Colombia que disputa el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El lateral del Crystal Palace ya suma dos goles en idéntica cantidad de partidos en el torneo y es el máximo goleador del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, anotando en el debut ante Uzbekistán en Ciudad de México, y el pasado 23 de junio ante República Democrática del Congo en Guadalajara.

Muñoz fue habilitado en el segundo tiempo por Juan Fernando Quintero, luego de que Jhon Córdoba le abriera el espacio al balón ante la marca de un jugador rival. El lateral entró en velocidad y de primera remató, batiendo al arquero Lionel Mpasi y convirtiendo el único gol del encuentro, que a su vez le aseguró la clasificación a Colombia a los dieciseisavos de final.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Colombia vs República Democrática del Congo - Estadio Guadalajara, Guadalajara, México - 23 de junio de 2026. El colombiano Daniel Muñoz celebra tras marcar el primer gol. REUTERS/Daniel Becerril

El encuentro fue seguido por celebridades de todo tipo. Desde exjugadores como Mario Alberto Yepes presente en los palcos hasta Shakira, que vio el partido en televisión previo a su concierto en Dallas, pasando por el jugador de la NBA, Jimmy Butler.

El basquetbolista de los Golden State Warriors desarrolló una relación cercana con Colombia a lo largo de los años, inicialmente gracias a intereses comunes por emprender en el negocio del café con James Rodríguez, y paulatinamente desarrolló lazos con la cultura latina y la colombiana en particular.

De hecho, Butler estuvo en Cartagena semanas atrás como invitado de J Balvin para un concierto del reguetonero en La Heroica, y luego viajó a reunirse con los jugadores de la Tricolor en plena preparación del debut ante Uzbekistán.

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Butler estuvo en San Diego, visitando a los jugadores de la Tricolor, particularmente a su amigo James Rodríguez, antes de su debut en el Mundial - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

Ahora, en plena fiebre por la Copa del Mundo, Butler viene siguiendo atentamente los partidos, y demostró que por Colombia siente una afinidad mayor. En su cuenta de Instagram, el estadounidense subió una foto envuelto en la bandera tricolor y vistiendo la camiseta de la Selección mientras hacía una cara graciosa y enviaba un mensaje especialmente dirigido a Muñoz, luego de su gol ante la RCD.

“Déjenme contarles sobre mi compañero de dominó @daniel.chitiva y que yo soy realmente colombiano, no @jbalvin”, escribió, etiquetando tanto a Muñoz como al reguetonero.

El basquetbolista siguió el partido de Colombia ante la RDC y le soltó un curioso comentario a J Balvin - crédito @jimmybutler/Instagram

Con el mensaje dejó claro que estuvo atento al partido de la Tricolor y le mandó un guiño al lateral derecho, pero también aprovechó para mostrar el nivel de complicidad que comparte con el reguetonero.

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J Balvin y la llamada de broma a Jimmy Butler

El reguetonero fue convocado para una dinámica en redes sociales en la que hizo una serie de "pegas" telefónicas a otras tres celebridades - crédito @elleusa/Instagram

Sin embargo, la mención de Balvin también podría tener relación con el hecho de que fue una de las víctimas del paisa, que participó de una dinámica de bromas telefónicas junto a la revista Elle, en la que también se vieron envueltos Tom Brady y Maluma.

De hecho, la llamada a Butler tuvo la broma más elaborada, pues en ella Balvin le dijo que había perdido una cadena de dos millones de dólares que había comprado el día anterior. Explicó que, por error, había cargado el gasto a una cuenta compartida con su pareja, Valentina Ferrer. El cantante le pidió al basquetbolista que le hiciera una transferencia bancaria para cubrir el monto de inmediato, prometiendo devolver el dinero esa misma noche.

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La respuesta del jugador de la NBA no dejó lugar a dudas sobre la solidez de su amistad con el colombiano: “Solo mándame tus datos bancarios y te lo envío”, expresó. Ante esa disposición inmediata, Balvin no aguantó más y confesó entre risas: “Te amo porque era mentira, pero acabas de pasar la prueba”.

Butler, entre la risa y la incredulidad, le reclamó: “¿Qué te pasa? Dos millones de dólares. ¿Perdiste una cadena de dos millones? Estás loco”. Balvin cerró el video con una sentencia escueta: “Jimmy Butler tenía el efectivo”, comentó entre risas.