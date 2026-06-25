Colombia

La Junta Directiva de Ecopetrol aclaró si Ricardo Roa volverá o no a la presidencia de la compañía después de terminar sus vacaciones

En las últimas 24 horas surgieron dos versiones vinculadas a Roa: una relacionada con su eventual regreso a la empresa y otra sobre la programación de una audiencia judicial en su contra

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Ricardo Roa Barragán asumió la Presidencia de Ecopetrol el 24 de abril de 2023 - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
Ricardo Roa Barragán asumió la Presidencia de Ecopetrol el 24 de abril de 2023 - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Hay muchas expectativas en Colombia ante el posible regreso de Ricardo Roa a la Presidencia de Ecopetrol. Tanto, que la Junta Directiva de la estatal tuvo que desmentir información publicada en algunos medios de comunicación. Por medio de un escueto comunicado, rechazó las versiones según las cuales ese órgano habría negado su regreso antes de que se cumpla la licencia autorizada, exactamente, el 27 de junio.

“El tema no ha sido objeto de la agenda de las sesiones de Junta Directiva que se han desarrollado, por lo que son imprecisas y faltan a la verdad las noticias que se han publicado al respecto”, señaló la Junta.

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Ante esto, la Junta Directiva pidió verificar la información directamente con la compañía para evitar la difusión de datos que, a su juicio, no corresponden con la realidad. En su comunicado indicó: “Ecopetrol está a su disposición para que puedan verificar y contrastar la información directamente con la compañía y evitar que se divulgue información que no corresponda con la realidad”.

La Junta Directiva de Ecopetrol aclaró que el regreso de Ricardo Roa no ha sido objeto de la agenda de las sesiones del órgano - crédito Ecopetrol
La Junta Directiva de Ecopetrol aclaró que el regreso de Ricardo Roa no ha sido objeto de la agenda de las sesiones del órgano - crédito Ecopetrol

Cómo surgieron las versiones sobre el regreso de Ricardo Roa

En las últimas 24 horas circularon dos rumores sobre Roa. Uno apuntaba a un posible reintegro a la compañía y el otro a la fijación de fecha para una diligencia judicial en su contra. En distintos círculos del sector energético se especuló con un eventual regreso de Roa a la presidencia de la compañía antes de su salida definitiva. De acuerdo con fuentes cercanas al proceso citadas por algunos medios, esa alternativa fue descartada por la Junta Directiva.

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Dichas versiones señalaban que un eventual reintegro podría volver a exponer a la empresa a cuestionamientos y abrir un nuevo foco de atención pública mientras Roa sigue con procesos ante la justicia. También indicaban que la decisión se daba en medio de discusiones sobre el futuro liderazgo de la compañía y de las expectativas de inversionistas y analistas frente a su estrategia en los próximos meses con la entrada de un nuevo Gobierno.

Otra versión decía que en Ecopetrol desmintieron que el regreso de Roa se hubiera planteado en la junta del miércoles. No obstante, el asunto tampoco estaba previsto en el orden del día de la sesión siguiente.

La licencia, la incapacidad y la discusión sobre el eventual reintegro de Ricardo Roa

La licencia de Roa había sido aprobada de manera previa por la Junta Directiva, pero quedó suspendida debido una incapacidad médica de 30 días presentada por el directivo. Según lo aprobado, una vez termine esa incapacidad debe activarse el período de licencia autorizado.

Ecopetrol es la empresas más rentable del Estado colombiano - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
Ecopetrol es la empresas más rentable del Estado colombiano - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Sin embargo, Roa pidió a la Junta no hacer uso de esa licencia. La solicitud fue analizada por los directivos.

Fuentes consultadas por El Tiempo señalaron que la intención de un eventual retorno se relacionaba con la necesidad de atender decisiones administrativas y de contratación pendientes antes de su desvinculación de la compañía. En ese mismo contexto, una vez concluya la incapacidad médica y se haga efectiva la licencia aprobada, la expectativa es avanzar después en una salida acordada entre Roa y la actual Junta Directiva.

El frente judicial de Roa

La justicia avanzará en el proceso penal contra Roa con una audiencia de acusación prevista para el 20 de agosto a las 12:00 m. por el presunto delito de tráfico de influencias relacionado con la compra de un apartamento en Bogotá. La Fiscalía envió un correo electrónico al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao para solicitar audiencia de imputación dentro de uno de los casos que se le sigue por ese mismo delito.

Roa deberá responder por las presuntas presiones que ejerció en el Grupo Ecopetrol para favorecer al expolicía Juan Guillermo Mancera, intermediario en la compra del apartamento 901, en el norte de Bogotá. El expediente partió de una investigación periodística de diciembre de 2023 sobre esa negociación, vinculada a un inmueble del inversionista de petróleo y gas Serafino Iacono.

La documentación mencionada incluye escrituras, acuerdos y pagos hechos por una firma de Mancera para cubrir $1.800 millones del apartamento mientras gestionaba contratos en Ecopetrol por medio de su firma Gaxi. Según esa trazabilidad, hubo seis desembolsos entre marzo de 2023 y febrero de 2024.

Juan Espinal, representante a la Cámara, celebró que Ricardo Roa no vuelva a Ecopetrol - crédito @Juan_EspinalR/X
Juan Espinal, representante a la Cámara, celebró que Ricardo Roa no vuelva a Ecopetrol - crédito @Juan_EspinalR/X

Desde la Casa de Nariño se preparaba un plan para remover a dos integrantes de la Junta Directiva de Ecopetrol que se opusieron a la permanencia de Roa tras su doble imputación por tráfico de influencias y violación de topes de campaña. También indica que el triunfo de Abelardo de la Espriella habría frenado una asamblea extraordinaria en la que serían reemplazados Luis Felipe Henao y Ricardo Rodríguez Yee.

Sí al “fracking”

La reacción política llegó desde el representante a la Cámara por el Centro Democrático Juan Espinal, que dio por hecho que Roa no volvería a la estatal y escribió en X: “Por fin saldrá Roa de Ecopetrol. Ganamos la batalla, salió como tenía que salir. No podía regresar el doblemente imputado. Llegó el momento de recuperar la empresa más importante del país, apostarle a la exploración con la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, y decirle sí al fracking”.

Con esta aclaración, la Junta buscó zanjar las versiones que circularon sobre un eventual regreso anticipado de Roa. La posición oficial de la compañía sostiene que ese asunto no ha entrado en las discusiones formales del máximo órgano de gobierno de la empresa.

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