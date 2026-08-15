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La propuesta de una cartagenera al expresidente Petro para que se vaya a vivir con ella: “La demora es tuya, ¿oíste?”

La mujer dejó en claro que hasta la exigencia en la cama no sería mucha durante la intimidad, puesto que ella aseguró: “Con uno solo de diez minuticos, ya yo estoy contenta”

La mujer le dijo al exmandatario que se fueran a vivir juntos al barrio Mandela en Cartagena (Bolívar) - crédito @canalcnccartagena/IG
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La jornada del 7 de agosto de 2026, fecha en la que Gustavo Petro concluyó su mandato presidencial en Colombia, estuvo marcada por mensajes de despedida, reflexiones políticas y, sorpresivamente, una inusual propuesta que se hizo viral en redes sociales.

Todo ocurrió por cuenta de una ciudadana cartagenera y residente del barrio Mandela, que compartió en un video dirigido al exmandatario una invitación directa y cargada de humor para que se mude a vivir con ella tras dejar la Casa de Nariño.

En el video, que Petro mismo replicó desde su cuenta en X el viernes 14 de agosto el video, que solo acompañó con la frase “una propuesta...”, y en el que la mujer inicia reconociendo el cierre del ciclo presidencial y la necesidad de que cada colombiano piense en su propio futuro.

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Petro replicó desde su cuenta de X la noche del viernes 14 de agosto de 2026 el video que compartió la ciudadana cartagenera - crédito @petrogustavo/X
Petro replicó desde su cuenta de X la noche del viernes 14 de agosto de 2026 el video que compartió la ciudadana cartagenera - crédito @petrogustavo/X

Ya hoy, 7 de agosto, finaliza tu periodo presidencial. Ya hiciste una labor espectacular y todo el mundo, pues ya tiene que mirar qué va a hacer con sus vidas. Entonces, bajo esa premisa, yo me tomé el atrevimiento de comentarte algo”, expresa, antes de lanzarse con franqueza a su propuesta.

Refiriéndose a la vida personal del expresidente, la cartagenera menciona que él está divorciado y que su hija menor, Antonella, ya alcanzó la mayoría de edad.

“Tú te separaste, te divorciaste de Vero (Verónica Alcocer). Anto, que es la más pequeña, ya cumplió 18 años, como quien dice, ya está haciendo su vida. Entonces, mi propuesta es la siguiente: ¿tú por qué no te vienes a vivir conmigo? Yo vivo en Mandela, acá todo el mundo te ama, o sea que tu hermosa vida no va a correr ningún tipo de riesgo”, comentó la mujer mientras se realizaba su rutina de limpieza de la cara (skin care).

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Petro oficializó el fin de su matrimonio con Verónica Alcocer a través de un mensaje desde su cuenta de X - crédito Sergio Acero / Colprensa
Petro oficializó el fin de su matrimonio con Verónica Alcocer a través de un mensaje desde su cuenta de X - crédito Sergio Acero / Colprensa

La ciudadana anticipó algunas posibles dudas del exmandatario sobre su diferencia de edad, su energía (en la cama) o los gastos que podría implicar la convivencia.

“Tú dirás: ‘No, lo que pasa es que tú eres una mujer más joven, yo no te aguanto el voltaje’. Bueno, yo la verdad es que tengo que confesarte que yo también de uno solo, uno solo de diez minuticos, ya yo estoy contenta”, comenta con espontaneidad para referirse a cuántas veces deberían tener relaciones sexuales, despejando así dudas sobre cualquier preocupación acerca del ritmo de vida en pareja.

Sobre el aspecto financiero, la cartagenera afirma que es independiente y que no espera que el exmandatario destine recursos personales en su bienestar.

“Tú no te vas a gastar tu dinero para nada, porque yo soy una mujer que yo sola me pongo pestañas, yo sola me pongo uñas, como ves estos crespos hermosos, yo solo me los defino. Así que tu dinero lo puedes gastar en obras sociales, tu dinero lo puedes pagar en la educación de Anto. O sea, por eso no es”, comenta la usuaria, al reafirmar su autosuficiencia y su interés genuino por compartir su vida al lado del jefe de Estado.

Petro confirmó que se encuentra soltero y que, efectivamente, está divorciado de Verónica Alcocer - crédito @petrogustavo/X
Petro confirmó que se encuentra soltero y que, efectivamente, está divorciado de Verónica Alcocer - crédito @petrogustavo/X

La mujer también destacó su perfil intelectual y cultural como un punto a favor de su propuesta.

“Otra cosa que juega a mi favor y es que yo soy una mujer muy culta. Si tú te das una pasadita por mis videos, tú me vas a escuchar hablando vulgaridades, siguiéndole la corriente a la gente, pero la verdad es que a mí me encanta leer, sé de política, sé de geografía, sé cómo funciona el mundo, la economía, sé de monedas. Entonces, en la mañana tú y yo levantándonos temprano, viendo el sol salir, tomándonos un café y hablando espectacular. O sea, la verdad es que yo a nuestra relación todavía no le he encontrado una sola desventaja”, argumentó la cartagenera.

La creadora de contenido no eludió las polémicas mediáticas y comentarios sobre la vida personal y la reputación de Petro, especialmente en lo relativo a rumores sobre sus relaciones.

“Tú vas a decir: ‘No, porque qué tú sabes la reputación que yo tengo, que la gente dice que yo me junto con chicas trans y yo no sé qué más’. Bueno, déjame decirte que tengas que ver con chicas trans no significa que no seas un hombre homo(sexual) o bi(sexual), para lo cual para mí no tendría ningún problema. ¿Por qué? Porque ellas son mujeres completamente”, sostiene, añadiendo con humor que incluso ella misma admiraría a figuras trans conocidas.

Gustavo Petro habló sobre sus posibles salidas del país - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro habló sobre sus posibles salidas del país - crédito @petrogustavo/X

Al final, la cartagenera resaltó que ya ha intentado contactar a Petro por todos los medios posibles.

“Igual, ya yo te he escrito bastantes mensajes al Instagram, te he mandado mi WhatsApp, te he mandado mi correo, te he mandado mi ubicación. La demora es tuya, ¿oíste?”, cierra el mensaje, sellando su declaración con un beso al aire.

El expresidente Petro oficializó días atrás (12 de agosto) su divorcio con Alcocer, y lo confirmó en un mensaje vía X: “En innumerables oportunidades he visto periodistas asignándome parejas sentimentales. Decidir sobre una pareja sentimental es cuestión solo de dos personas y de nadie más. Así que no me asignen novias que no tengo. Yo y ella decidimos, nadie más. En este momento mi situación es ser libre, separado y firmé mi divorcio. Punto. No tengo más situación que esa”

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Gustavo PetroInvitación de mujerCartagenaIrse a vivir juntosDivorcioVerónica AlcocerColombia-Noticias

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