Colombia

Este fue el hombre detrás de la campaña que llevó a Abelardo de la Espriella a la presidencia

Carlos Suárez habló de las claves que marcaron la carrera política que terminó con el triunfo del abogado

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Carlos Suárez - Abelardo de la Espriella
Suárez afirmó que desde 2020 el abogado sonaba como un posible presidenciable - crédito Visuales IA

Tras el triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia, se han analizado varios factores que marcaron los comicios del 21 de junio, incluyendo la estrategia que utilizó la campaña para posicionar al “outsider” como un candidato importante.

Entre las claves de la campaña está el sobrenombre de “Tigre” que asumió Abelardo de la Espriella, además del eslogan “Firmes por la Patria” que se repitió en la mayoría de piezas publicitarias.

A nivel nacional, llamó la atención que en los eventos públicos, entre los pronunciamientos de De la Espriella sonaron canciones de barras de fútbol con una letra alusiva a la campaña del abogado que incluyó mensajes contra el Gobierno Petro.

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El hombre detrás de la campaña de Abelardo de la Espriella

Campaña de Abelardo de la Espriella
Suárez estuvo encargado de la estrategia de la campaña del presidente electo - crédito Campaña de Abelardo de la Espriella

La mayoría de aspectos que fueron tendencia y fortalecieron la campaña de Abelardo de la Espriella estuvieron a cargo de Carlos Suárez, que en diálogo con Caracol Radio habló sobre la simbología que utilizaron para estar presentes en las mentes de los colombianos.

Durante la conversación, Suárez mencionó que su vocación por la comunicación lo hizo fundar una firma en 2015, con la que comenzó a recibir mensajes sobre la posibilidad de que un “outsider” fuera presidente del país.

“Desde el 2020 el pueblo nos pedía que Abelardo fuera presidente. Aunque no lo veían venir, en el mundo digital ya se estaba hablando de él”, declaró Suárez sobre la importancia del mundo digital para la política y las comunicaciones del siglo XXI.

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El analista recordó que antes de comenzar con la campaña hicieron estudios cualitativos y cuantitativos sobre qué tipo de líder estaba buscando el pueblo colombiano, lo que marcó las bases de la estrategia política.

Diego Suárez - Campaña de Abelardo de la Espriella
Suárez afirmó quie el voto juvenil fue clave para el triunfo - crédito DiegoSuárez/Facebook

Para Suárez, escuchar al pueblo es fundamental, puesto que reveló que el sobrenombre de “Tigre” que asumió el presidente electo nació en los eventos con la ciudadanía.

“El tema de ‘El Tigre’ se lo han tratado de atribuir a varios sectores políticos, algunos dicen que se lo copiamos de la figura del león a Milei (presidente de Argentina), y lo que hay es mucho chisme digital. La realidad es que la campaña la construyó el pueblo. Ellos fueron los que empezaron a decirnos ‘ese es el tigre’ y de esa escucha, lo que hicimos fue encarrilar eso que se estaba creando en el subconsciente del pueblo”.

“Yo creo que esta campaña tuvo la menor cantidad de errores posibles, incluso puedo decir que fue casi perfecta”, afirmó Suárez al hablar de los momentos clave del trabajo que realizaron durante varios meses, lo que incluyó asumir que los resultados de la segunda vuelta serían cerrados.

El analista reveló que el sobrenombre de "Tigre" fue asumido por petición de la ciudadanía - crédito Reuters
El analista reveló que el sobrenombre de "Tigre" fue asumido por petición de la ciudadanía - crédito Reuters

Precisamente, al recordar que la diferencia fue mínima, Suárez aprovechó el espacio para hablar del trabajo de la campaña de Iván Cepeda, a la que elogió en repetidas ocasiones.

"La batalla digital es de 24 horas, la dimos toda. Tengo que reconocer que el enemigo fue muy bueno y nos dio una batalla muy interesante”.

Para el analista, la teoría de que el “voto fusil” ayudó a Cepeda es correcta, y reveló que contrarrestaron esa posibilidad al enfocarse en el voto joven, por lo que le apostaron a convencer a la población de entre 18 y 24 años que no tenía certeza sobre lo que marcaría el 21 de junio.

“Fue la participación del ‘voto fusil’ en algunos lugares que llevó a tener una votación atípica en algunos departamentos, hubo un fenómeno que evidentemente nos costó trabajo, pero nosotros teníamos del otro lado un fenómeno popular, nosotros sabíamos que teníamos que combatir a Petro con un fenómeno que era Abelardo de la Espriella”.

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