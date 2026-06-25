El Invima lanzó alerta por productos para bajar de peso que se comercializan de forma fraudulenta

La entidad advirtió que la oferta digital de artículos no autorizados expone a los consumidores a riesgos porque no han sido evaluados en calidad, seguridad ni eficacia - crédito Invima / YouTube

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó sobre el aumento de productos fraudulentos para bajar de peso vendidos en redes sociales y plataformas digitales en Colombia, una oferta ilegal que, según la entidad, expuso a los consumidores a riesgos sanitarios porque estos artículos no cuentan con registro sanitario, pues su calidad, seguridad y eficacia no fueron evaluadas por la autoridad.

La advertencia oficial se apoyó en acciones de vigilancia y denuncias recibidas por el organismo. Las autoridades informaron además que algunos de los productos ya habían sido asociados a reportes de posibles eventos adversos, entre ellos mareo persistente, episodios de presíncope, alteraciones en el ciclo menstrual, aumento de peso y cambios en el perfil lipídico confirmados mediante exámenes médicos.

PUBLICIDAD

Entre los productos fraudulentos que identificó la entidad se encuentran: Retratutida Retatutride, Tirzepatide injection 10 mg, Retatrutide 10 mg/mL solution for injection, GHK-Cu peptide solution, LIPO-C + B12 combination injection y NAD+ 10 mg/mL solution for injection.

La comercialización de estos productos es ilegal al no contar con autorización en Colombia para circulación, promoción o consumo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Invima explicó que estos productos se promocionaron como alternativas para controlar o reducir el peso corporal y aprovecharon el interés creciente por sustancias asociadas a medicamentos análogos del GLP-1. Además, se indicó ninguno de los artículos detectados tenía registro sanitario emitido en Colombia, por lo que su comercialización es ilegal.

William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, afirmó que muchos de estos productos usan nombres de sustancias reconocidas o hacen referencia a medicamentos que despertaron interés internacional, lo que podría llevar a creer de forma errónea que son seguros o que tienen respaldo sanitario.

PUBLICIDAD

Muchos intentan bajar de peso con el consumo de suplementos o aplicación de inyecciones sin saber que ponen en riesgo su salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El hallazgo indica que estos productos para adelgazar circulan sin autorización sanitaria y con composición no verificada, un escenario que, de acuerdo con el Invima, podría exponer a quienes los consumen a efectos adversos y a una falsa percepción de seguridad. El riesgo, según la autoridad, no se limitó a la falta de eficacia: también incluyó la ausencia de certeza sobre qué contienen, cómo fueron fabricados y en qué condiciones llegaron al consumidor.

Saza señaló que cuando un producto no tiene registro sanitario se desconoce su composición real, sus condiciones de fabricación y los posibles riesgos asociados a su uso, así que pidió a los ciudadanos consultar fuentes oficiales y desconfiar de las promesas de resultados rápidos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, los productos señalados incumplieron el Decreto 677 de 1995 y no fueron evaluados en términos de calidad, seguridad ni eficacia.

El experto añadió que, al tratarse de productos fraudulentos, tampoco existe garantía sobre la autenticidad de sus componentes, la trazabilidad de su fabricación ni las condiciones de almacenamiento y transporte.

Si su objetivo es bajar de peso, recuerde consultar con un especialista - crédito Imagen ilustrativa Infobae

El Instituto recordó que ya había advertido sobre los riesgos del uso de medicamentos análogos del Péptido Similar al Glucagón Tipo 1 para bajar de peso sin supervisión médica. Esa advertencia quedó documentada en el Informe de Seguridad No. 143-2025, donde se consignaron los peligros de la automedicación y del uso de productos no autorizados con ese fin.

PUBLICIDAD

La nueva alerta extendió la vigilancia a la comercialización en redes sociales, servicios de mensajería y páginas web no autorizadas, canales que, según el organismo, cuentan con ofertas de los productos mencionados.

Recomendaciones del Invima

La autoridad sanitaria pidió abstenerse de adquirir o consumir los productos incluidos en la alerta. También instó a no comprar medicamentos, suplementos dietarios o productos fitoterapéuticos sin registro sanitario vigente y verificar siempre la autenticidad de ese registro antes de adquirir artículos para el control de peso.

El organismo señaló que, en caso de estar consumiendo alguno de estos productos, corresponde suspender su uso de inmediato y reportar cualquier evento adverso a los canales oficiales de farmacovigilancia. También solicitó informar a las autoridades sanitarias sobre lugares físicos o canales digitales donde se estén comercializando.

PUBLICIDAD

El consumo de productos sin autorización del Invima puede generar efectos adversos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Incluso, el Invima solicitó a las secretarías de salud, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio y los programas institucionales de farmacovigilancia fortalecer la vigilancia y la búsqueda activa de posibles reacciones adversas.

Finalmente, informó que continuará con acciones de inspección, vigilancia y control para identificar y retirar del mercado productos fraudulentos que puedan poner en riesgo la salud de los colombianos.