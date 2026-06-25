Este sería el rival de la Selección Colombia en la segunda ronda del Mundial 2026: nunca lo ha enfrentado

Si James Rodríguez juega algún minuto de otro partido en este Mundial 2026, se convertirá en el jugador con más partidos con Colombia en este torneo - crédito Eloisa Sanchez/Reuters

La Selección Colombia aguarda por su rival de la Copa del Mundo 2026 en la segunda ronda. Tras la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final, al ganarle 1-0 a la República Democrática del Congo, los dirigidos por Néstor Lorenzo esperan a la resolución de la tercera fecha de la fase de grupos para conocer el rival que será juez en la continuidad de su sueño mundialista. Esta será la primera vez que la fase de dieciseisavos esté presente en un Mundial, tras la ampliación del número de equipos que participan en una máxima cita orbital. Anteriormente, la fase que proseguía a la ronda de grupos era la de los octavos de final, esa instancia a la que Colombia ha clasificado tres veces: en Italia 1990, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Un simulador se adelantó al desenlace de la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y determinó cuál sería el rival de la Selección Colombia, de acuerdo a la probabilidad que existe de los resultados en los partidos de la última fecha. Es decir, si no hay sorpresas en cómo terminarán los partidos de la jornada final y están en línea con la probabilidad más alta marcada antes del inicio del partido. Este simulador fue procesado por los medios The Athletic, The New York Times y la BBC.

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Cristiano Ronaldo es el capitán de la Selección de Portugal, James Rodríguez lo es de la de Colombia, equipos que se enfrentarán en la tercera jornada de la fase de grupos - crédito Reuters/EFE

Colombia vs. Portugal: el partido que definirá el rival de la Tricolor

Cabe recordar que la Selección Colombia no se ha asegurado en el liderato del grupo K para la finalización de esta primera fase. La permanencia en ese lugar, que ostenta desde la jornada uno, dependerá del resultado que obtenga cuando enfrente a la Selección de Portugal este sábado 27 de junio de 2026 a las 6:30 p. m. hora colombiana. Si la Tricolor gana o empata, continuará liderando el grupo, si pierde, los portugueses pasarán a ser primeros.

De acuerdo con ese simulador, la probabilidad de que el resultado de ese partido termine a favor de Colombia ronda entre el 25% al 35%. Es decir, es más probable que Portugal gane y se quede con el liderato del grupo, con un 40% al 45%, el restante es la posibilidad de que el compromiso finalice en empate.

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Este es el Estadio de Toronto, que acogería a Colombia en el partido de dieciseisavos, si la Tricolor finaliza segunda - crédito Thomas Mukoya/Reuters

Posibles horarios del partido de segunda ronda para la Selección Colombia

Si Colombia queda segunda, se enfrentará a la segunda del grupo L, que actualmente es Ghana, pero no tiene segura su permanencia en esa casilla: si pierde ante Croacia, el sábado 27 a las 4:00 p.m., el equipo croata pasará a tener esa posición. Ese partido sería el próximo 2 de julio, en Toronto.

Por el contrario, si la Tricolor finaliza primera de su grupo, el rival saldrá de alguno de los mejores terceros de los grupos D, E, I, J y L. En este caso, el partido se desarrollaría el 3 de julio en Kansas City.

Esta es la probabilidad de cada equipo de ser el rival de la Selección Colombia en la segunda ronda del Mundial 2026 - crédito The Athletic

Ghana, el que más tiene probabilidades tiene de ser rival de Colombia

Ghana es el equipo que más probabilidad tiene de enfrentar a la Selección Colombia con un 46%, de acuerdo a ese simulador. Muy cerca, con el 43%, está Croacia, el rival que enfrentó en un duelo amistoso de preparación para la Copa del Mundo 2026. Con mucho menor porcentaje se encuentra Inglaterra, en la tercera casilla, del ranking con un 8%. Y es que la posibilidad de que el equipo inglés no finalice líder de su grupo es muy mínima, actualmente ostenta esa casilla y en la última fecha enfrentará al último, que es Panamá. La probabilidad, según el simulador, de que pierda el partido es del 5.8%.

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Una casilla más abajo aparece Senegal, como uno de los potenciales rivales de la Selección Colombia en la segunda ronda de la Copa del Mundo 2026. La posibilidad de ese enfrentamiento es muy mínima, apenas del 2%, mientras que el 1% restante corresponde a la probabilidad de que otro mejor tercero enfrente al equipo colombiano en esa segunda ronda del torneo.