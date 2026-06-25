Empresas hacen llamado de atención al Gobierno Petro para que evite que vender productos colombianos a EE. UU. salga más caro desde julio

Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, lo que quiere decir es que es clave para las exportaciones del país suramericano - crédito Ecopetrol

Un nuevo arancel amenaza las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos. Se trata de un arancel adicional de 12,5% sobre productos colombianos que aún no está vigente, pero que tiene en alerta al comercio exterior del país. La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) advirtió que el plazo clave de la investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (Ustr) vence el 6 de julio.

Colombia enfrenta ese riesgo porque la Ustr la ubicó en la categoría de mayor exposición dentro de una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. La razón, según AmCham Colombia, es que el país no cuenta con una prohibición legal expresa ni con mecanismos efectivos para impedir la importación de bienes producidos total o de manera parcial con trabajo forzoso.

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El gremio que lidera la exministra de Comercio María Claudia Lacouture precisó que el señalamiento no recae sobre las empresas exportadoras, sino sobre “una brecha institucional en materia de comercio exterior, trazabilidad y control aduanero”.

AmCham Colombia dice que no es una sanción vigente, pero sí una alerta seria: el plazo clave vence el 6 de julio - crédito AmCham Colombia

Por qué Colombia quedó en la categoría de mayor exposición

La categorización se relaciona con la falta de una prohibición expresa sobre el ingreso al país de bienes elaborados con trabajo forzoso. A eso se suma la ausencia de controles efectivos para detectar e impedir ese tipo de importaciones.

Para Colombia, la situación la deja en una posición vulnerable dentro de la investigación que adelanta la Ustr. AmCham insistió en que el cuestionamiento no debe leerse como un reproche directo a los exportadores colombianos.

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Llamado de atención al Gobierno

AmCham Colombia señaló que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo busca avanzar en alternativas para atender la preocupación. Sin embargo, sostuvo que no se logró todavía la coordinación interinstitucional ni la adopción de medidas normativas, aduaneras y operativas antes del cierre del período de comentarios ante la Ustr.

María Claudia Lacouture es la presidenta ejecutiva de AmCham Colombia - crédito Colprensa

Ante el escenario, el sector privado dijo que ya intervino de manera formal en el proceso. “Desde AmCham Colombia hemos presentado comentarios formales y argumentos técnicos para evitar que una eventual medida arancelaria termine afectando a empresas exportadoras, empleo formal, mipymes, proveedores rurales, manufacturas, logística y cadenas productivas que dependen del mercado estadounidense”, apuntó.

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La organización añadió que la acción del sector privado “no puede reemplazar las decisiones que corresponden al Gobierno nacional”. También pidió una respuesta institucional clara, con una norma de comercio exterior que prohíba de manera expresa la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, fortalezca la trazabilidad, active controles aduaneros y refuerce la coordinación técnica con Estados Unidos.

Lo que está en juego en el principal mercado de exportación

AmCham advirtió que una eventual decisión de la Ustr podría encarecer los envíos colombianos a ese destino, reducir la competitividad y afectar los ingresos de miles de colombianos. En su pronunciamiento, la cámara sostuvo: “El llamado es urgente: Colombia debe actuar antes de que se adopten medidas que puedan encarecer nuestras exportaciones, reducir competitividad y afectar los ingresos de miles de colombianos”.

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Colombia y EE. UU. tiene un TLC firmado hace 12 años - crédito Iván Valencia/AP

Precisamente, Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. Por ejemplo:

En el primer trimestre de 2026, las exportaciones hacia ese país sumaron USD4.124 millones, con un alza de 14,3% frente al mismo período de 2025.

Ese mercado absorbió 31,9% de las ventas externas totales de Colombia.

Además, recibió 56% de las manufacturas que el país exportó al mundo. Ese rubro creció 48% hacia ese destino.

Dentro de esa relación comercial aparecen combustibles, oro, carbón, flores, café y aguacate Hass.

El riesgo, según la advertencia empresarial, es que el principal destino comercial de Colombia se convierta en una fuente de presión para empresas, empleo y cadenas productivas si no se cierran a tiempo los vacíos regulatorios y de control.