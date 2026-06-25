Colombia

Empresas hacen llamado de atención al Gobierno Petro para que evite que vender productos colombianos a EE. UU. salga más caro desde julio

Miles de empleos, industrias regionales y la estabilidad de pequeños productores están bajo presión por vacíos en la coordinación legislativa nacional, alertó AmCham Colombia

Guardar
Google icon
Primer envío de 600 toneladas de asfalto sólido hacia Panamá - crédito Ecopetrol
Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, lo que quiere decir es que es clave para las exportaciones del país suramericano - crédito Ecopetrol

Un nuevo arancel amenaza las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos. Se trata de un arancel adicional de 12,5% sobre productos colombianos que aún no está vigente, pero que tiene en alerta al comercio exterior del país. La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) advirtió que el plazo clave de la investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (Ustr) vence el 6 de julio.

Colombia enfrenta ese riesgo porque la Ustr la ubicó en la categoría de mayor exposición dentro de una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. La razón, según AmCham Colombia, es que el país no cuenta con una prohibición legal expresa ni con mecanismos efectivos para impedir la importación de bienes producidos total o de manera parcial con trabajo forzoso.

PUBLICIDAD

El gremio que lidera la exministra de Comercio María Claudia Lacouture precisó que el señalamiento no recae sobre las empresas exportadoras, sino sobre “una brecha institucional en materia de comercio exterior, trazabilidad y control aduanero”.

AmCham Colombia dice que no es una sanción vigente, pero sí una alerta seria: el plazo clave vence el 6 de julio - crédito AmCham Colombia
AmCham Colombia dice que no es una sanción vigente, pero sí una alerta seria: el plazo clave vence el 6 de julio - crédito AmCham Colombia

Por qué Colombia quedó en la categoría de mayor exposición

La categorización se relaciona con la falta de una prohibición expresa sobre el ingreso al país de bienes elaborados con trabajo forzoso. A eso se suma la ausencia de controles efectivos para detectar e impedir ese tipo de importaciones.

Para Colombia, la situación la deja en una posición vulnerable dentro de la investigación que adelanta la Ustr. AmCham insistió en que el cuestionamiento no debe leerse como un reproche directo a los exportadores colombianos.

PUBLICIDAD

Llamado de atención al Gobierno

AmCham Colombia señaló que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo busca avanzar en alternativas para atender la preocupación. Sin embargo, sostuvo que no se logró todavía la coordinación interinstitucional ni la adopción de medidas normativas, aduaneras y operativas antes del cierre del período de comentarios ante la Ustr.

El estudio de AmCham Colombia, liderada por María Claudia Lacouture, revela que el 94% de los productos exportados a Estados Unidos tienen oportunidades medias o altas de crecimiento tras el nuevo decreto - crédito Colprensa
María Claudia Lacouture es la presidenta ejecutiva de AmCham Colombia - crédito Colprensa

Ante el escenario, el sector privado dijo que ya intervino de manera formal en el proceso. “Desde AmCham Colombia hemos presentado comentarios formales y argumentos técnicos para evitar que una eventual medida arancelaria termine afectando a empresas exportadoras, empleo formal, mipymes, proveedores rurales, manufacturas, logística y cadenas productivas que dependen del mercado estadounidense”, apuntó.

La organización añadió que la acción del sector privado “no puede reemplazar las decisiones que corresponden al Gobierno nacional”. También pidió una respuesta institucional clara, con una norma de comercio exterior que prohíba de manera expresa la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, fortalezca la trazabilidad, active controles aduaneros y refuerce la coordinación técnica con Estados Unidos.

Lo que está en juego en el principal mercado de exportación

AmCham advirtió que una eventual decisión de la Ustr podría encarecer los envíos colombianos a ese destino, reducir la competitividad y afectar los ingresos de miles de colombianos. En su pronunciamiento, la cámara sostuvo: “El llamado es urgente: Colombia debe actuar antes de que se adopten medidas que puedan encarecer nuestras exportaciones, reducir competitividad y afectar los ingresos de miles de colombianos”.

Colombia y EE. UU. tiene un TLC firmado hace 12 años - crédito Iván Valencia/AP
Colombia y EE. UU. tiene un TLC firmado hace 12 años - crédito Iván Valencia/AP

Precisamente, Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. Por ejemplo:

  • En el primer trimestre de 2026, las exportaciones hacia ese país sumaron USD4.124 millones, con un alza de 14,3% frente al mismo período de 2025.
  • Ese mercado absorbió 31,9% de las ventas externas totales de Colombia.
  • Además, recibió 56% de las manufacturas que el país exportó al mundo. Ese rubro creció 48% hacia ese destino.
  • Dentro de esa relación comercial aparecen combustibles, oro, carbón, flores, café y aguacate Hass.

El riesgo, según la advertencia empresarial, es que el principal destino comercial de Colombia se convierta en una fuente de presión para empresas, empleo y cadenas productivas si no se cierran a tiempo los vacíos regulatorios y de control.

Temas Relacionados

Aranceles Estados UnidosExportaciones a Estados UnidosGustavo PetroColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella respondió al presidente Lula da Silva y planteó una alianza con Brasil basada en el “trabajo conjunto, respetuoso y soberano”

El presidente electo de Colombia aseguró que su Gobierno buscará fortalecer los vínculos con el país vecino sobre la base de la cooperación, luego del mensaje de felicitación enviado tras los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial

Abelardo de la Espriella respondió al presidente Lula da Silva y planteó una alianza con Brasil basada en el “trabajo conjunto, respetuoso y soberano”

Petro ‘estalló’ por comentario publicado en una cuenta no oficial de X de Abelardo de la Espriella: “Diciendo mentiras”

El mandatario saliente respondió a una crítica que surgió por hallazgos fiscales de la Contraloría, en relación con $69.000 millones destinados al pago de becas que no tienen soporte

Petro ‘estalló’ por comentario publicado en una cuenta no oficial de X de Abelardo de la Espriella: “Diciendo mentiras”

Este sería el rival de la Selección Colombia en la segunda ronda del Mundial 2026: nunca lo ha enfrentado

Un simulador reveló la probabilidad de que Ghana, Croacia, Senegal o Inglaterra sean los rivales de la Tricolor en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026

Este sería el rival de la Selección Colombia en la segunda ronda del Mundial 2026: nunca lo ha enfrentado

El Invima lanzó alerta por productos para bajar de peso que se comercializan de forma fraudulenta

La mayoría de estos supuestos medicamentos se promocionan a través de las redes sociales y las autoridades comprobaron que no hay certeza sobre su composición, fabricación, almacenamiento ni transporte, por lo que representan un riesgo para la salud

El Invima lanzó alerta por productos para bajar de peso que se comercializan de forma fraudulenta

Agua, energía y gas: así Ecopetrol transforma la vida de comunidades vulnerables

Miles de hogares de estratos 1 y 2 han accedido por primera vez a servicios básicos mediante programas de inversión social impulsados por Ecopetrol

Agua, energía y gas: así Ecopetrol transforma la vida de comunidades vulnerables
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

ENTRETENIMIENTO

Shakira felicitó a Neymar y a Brasil luego de su victoria ante Escocia y reveló sorpresa para sus fans

Shakira felicitó a Neymar y a Brasil luego de su victoria ante Escocia y reveló sorpresa para sus fans

Jhonny Rivera reaccionó a las acciones que tomó Andrea Valdiri con un seguidor que la insultó por redes sociales: “Uno está acostumbrado”

Marbelle arremetió contra Diana Ángel y le recordó sus arengas en campaña: “Está ronquita”

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, despidió a un familiar con un mensaje de duelo: “Les pido una oración por mi familia”

Shakira, Westcol, Chabe, Mariam Obregón y otros famosos se movilizan por Venezuela: esto se puede hacer para colaborar con afectados por terremotos

Deportes

Este sería el rival de la Selección Colombia en la segunda ronda del Mundial 2026: nunca lo ha enfrentado

Este sería el rival de la Selección Colombia en la segunda ronda del Mundial 2026: nunca lo ha enfrentado

Fuerte advertencia de Thierry Henry para Portugal en el Mundial 2026: “La Selección Colombia será más difícil”

Hermana de Daniel Muñoz reveló cómo vivió la clasificación de Colombia y habló del sueño mundialista

Colombia no participará en las clasificatorias de baloncesto femenino para los Juegos Olímpicos: esto fue lo que pasó

Gran Premio de Austria de la Fórmula 1: hora y dónde ver en colombia la octava carrera de la temporada 2026