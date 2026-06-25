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Gran Premio de Austria de la Fórmula 1: hora y dónde ver en colombia la octava carrera de la temporada 2026

El trazado con menos curvas del calendario recibirá a la parrilla de la gran carpa del automovilismo, presentando un desafío para los monoplazas y su fiabilidad

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Lewis Hamilton ganó en Barcelona, llegó a 115 puntos y quedó como el perseguidor más cercano de Antonelli en el campeonato de Fórmula 1, antes del Gran Premio de Austria - crédito Leonhard Foeger/REUTERS
Lewis Hamilton ganó en Barcelona, llegó a 115 puntos y quedó como el perseguidor más cercano de Antonelli en el campeonato de Fórmula 1, antes del Gran Premio de Austria - crédito Leonhard Foeger/REUTERS

El Red Bull Ring recibe la gran carpa del automovilismo para una nueva parada de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en Europa. Con el final de la racha de victorias de Andrea Kimi Antonelli y la recuperación de George Russell y Lewis Hamilton que recortaron puntos aprovechando el retiro del italiano en Barcelona, la batalla por el campeonato se reactivó.

Tras su llegada al trazado austriaco ubicado en la localidad de Spielberg quedan preguntas abiertas: ¿fue la victoria de Hamilton el punto de quiebre de la temporada, o algo más circunstancial?

El italiano Andrea Kimi Antonelli, de 19 años, sigue al frente del campeonato con 156 puntos, pero su ventaja se redujo de 68 a 41 puntos tras su abandono en España por un fallo eléctrico en su Mercedes, cuando disputaba la segunda posición con George Russell a tres vueltas del final.

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Andrea Kimi Antonelli cedió puntos en el mundial de pilotos, después de su abandono en Barcelona, por un fallo eléctrico en su Mercedes - crédito REUTERS/Leonhard Foeger
Andrea Kimi Antonelli cedió puntos en el mundial de pilotos, después de su abandono en Barcelona, por un fallo eléctrico en su Mercedes - crédito REUTERS/Leonhard Foeger

Hamilton, que ganó en Barcelona, sacando más de 19 segundos de diferencia sobre George Russell, se convirtió en el cuarto piloto de mayor edad en ganar un Gran Premio de Fórmula 1, llegó a 115 puntos y se consolidó como el perseguidor más cercano del líder Antonelli.

En Ferrari aspiran a repetir ese rendimiento, y así colocar al británico a la vanguardia en una lucha que podría representar no solo la oportunidad del anhelado octavo título con el que supere a Michael Schumacher en el histórico, sino el primer título de pilotos de los de Maranello desde Kimi Raikonnen en 2007.

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Mercedes afronta una prueba de fuego en el GP de Austria después de que la FIA ordenara cambiar su sistema difusor por las quejas del resto de la parrilla - crédito Bruna Casas/REUTERS
Mercedes afronta una prueba de fuego en el GP de Austria después de que la FIA ordenara cambiar su sistema difusor por las quejas del resto de la parrilla - crédito Bruna Casas/REUTERS

Mercedes tendrá una prueba de fuego, luego de que la FIA ordenara el cambio de su sistema difusor, por quejas del resto de la parrilla. Eso llevará a que el equipo alemán tenga la exigencia de demostrar que pueden mantenerse a la vanguardia de la parrilla con Antonelli y Russell, mientras que Ferrari, McLaren y RedBull están a la expectativa, esperando poder cerrar la brecha con los actuales líderes del campeonato.

Trazado y pronóstico del clima en el GP de Austria

El Red Bull Ring consta de 71 vueltas y 10 curvas, siendo el trazado con menor cantidad de esquinas en el calendario - crédito F1
El Red Bull Ring consta de 71 vueltas y 10 curvas, siendo el trazado con menor cantidad de esquinas en el calendario - crédito F1

El Gran Premio de Austria de 2026 se extenderá a lo largo de 71 vueltas en un trazado de 4,326 kilómetros de longitud y solo 10 curvas —el circuito con menos esquinas del calendario—. Combina tres largas rectas con una serie de derechas en ascenso en su primera mitad y una sección de curvas rápidas cuesta abajo que incluye la exigente curva Rindt, nombrada en honor al campeón mundial austríaco Jochen Rindt, en 1970, el único que lo logró de manera póstuma, pues falleció en un accidente antes del final de dicha temporada,

Esa configuración favorece la potencia en recta y la eficiencia aerodinámica, dos áreas donde Mercedes se ha mostrado superior al resto en lo corrido de la temporada. Sin embargo, al ser una carrera en temporada veraniega, el calor extremo y la exigencia que representan las curvas lentas del trazado, pondrán a prueba los sistemas de refrigeración de todos los monoplazas, con especial atención a las baterías de los nuevos motores híbridos de 2026, que ya mostraron vulnerabilidad en condiciones de alta temperatura.

Esta condición se agrava al tratarse de un circuito que se desarrolla sobre 600 m.s.n.m, haciendo que el desgaste de los neumáticos aumente debido a la menor cantidad de oxígeno, incrementando de manera más rápida la temperatura de los neumáticos. En suma, la configuración aerodinámica debe pulirse al máximo para garantizar los mejores resultados en cada una de las escuderías.

Para el fin de semana, Pirelli confirmó que llevará sus compuestos más blandos: C3 (duro), C4 (medio) y C5 (blando), repitiendo la selección de 2025. El fabricante italiano anticipó que podrían haber estrategias de una parada, pero las altas temperaturas podrían llevar a que los equipos apuesten en su mayoría por las dos paradas.

Esto dependerá de que se cumplan las previsiones meteorológicas para el fin de semana, que anticipan altas temperaturas. El viernes de prácticas libres se esperan temperaturas de hasta 31°C con temperaturas de pista cercanas a los 51°C. El sábado de clasificación, el termómetro podría alcanzar los 32°C y la pista podría rondar los 52°C (125,6 °F). Por su parte, el domingo de carrera, las condiciones serán similares: máximas de 32°C con temperaturas de pista que podrían alcanzar los 53°C. Los equipos, no obstante, monitorearán de cerca el radar, puesto que la región de Estiria, donde está ubicado el circuito, puede producir tormentas aisladas con una rapidez mayor a la que los pronósticos anticipan.

Hora y dónde ver el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 en Colombia

  • Lugar: Red Bull Ring, Spielberg, Austria.
  • Fecha y hora de las prácticas libres 1: viernes 26 de junio, 6:30 a. m., hora colombiana.
  • Fecha y hora de las prácticas libres 2: viernes 26 de junio, 10:00 a. m., hora colombiana.
  • Fecha y hora de las prácticas libres 3: sábado 27 de junio, 5:30 a. m., hora colombiana.
  • Fecha y hora de la clasificación: sábado 27 de junio, 9:00 a. m., hora colombiana.
  • Fecha y hora de la carrera: domingo 28 de junio, 8:00 a. m., hora colombiana.
  • Transmisión: ESPN y Disney+.

Así va la clasificación de pilotos antes del GP de Austria

Luego de siete carreras, Andrea Kimi Antonelli lidera el mundial de pilotos de la Fórmula 1 2026 - crédito Europa Press
Luego de siete carreras, Andrea Kimi Antonelli lidera el mundial de pilotos de la Fórmula 1 2026 - crédito Europa Press
  • Andrea Kimi Antonelli - 156 puntos
  • Lewis Hamilton - 115 puntos
  • George Russell - 106 puntos
  • Charles Leclerc - 75 puntos
  • Lando Norris - 73 puntos

Así va la clasificación de constructores antes del GP de Austria

  • Mercedes - 262 puntos
  • Ferrari - 190 puntos
  • McLaren - 141 puntos
  • Red Bull Ford - 89 puntos
  • Alpine-Mercedes - 57 puntos

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