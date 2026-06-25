Colombia

Petro ‘estalló’ por comentario publicado en una cuenta no oficial de X de Abelardo de la Espriella: “Diciendo mentiras”

El mandatario saliente respondió a una crítica que surgió por hallazgos fiscales de la Contraloría, en relación con $69.000 millones destinados al pago de becas que no tienen soporte

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El presidente Petro aseguró que la campaña de Abelardo de la Espriella incluyó mentiras - crédito @delaespriella_style/Instagram/Presidencia de Colombia
El presidente Petro aseguró que la campaña de Abelardo de la Espriella incluyó mentiras - crédito @delaespriella_style/Instagram/Presidencia de Colombia

En abril de 2026, la Contraloría General de la República alertó sobre posibles irregularidades en el pago de más de $69.000 millones en regalías para becas en Magdalena y Chocó. De acuerdo con el máximo órgano de control fiscal del Estado, no hay soporte de los recursos que fueron destinados a los proyectos “Fortalecimiento del Departamento del Magdalena en sus capacidades de investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, Magdalena, Caribe” y “Apoyo formación de recurso humano de alto nivel para un nuevo Chocó todo el Departamento, Chocó, Occidente”.

El órgano de control determinó que la ejecución de los proyectos no logró materializar su finalidad y no cuenta con soportes que permitan demostrar su correcta ejecución”, precisó la Contraloría en un comunicado.

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Advirtió que los sistemas de control interno de las entidades son inadecuados. Quedó al descubierto la ausencia de auditorías, la exclusión de los recursos de regalías de los procedimientos de seguimiento, la falta de procesos formales de control y la imposibilidad de verificar los listados de beneficiarios y otros indicadores.

La Contraloría General de la República estableció dos hallazgos administrativos con incidencia fiscal por más de $69.000 millones, relacionados con dos proyectos impulsados en Magdalena y Chocó - crédito Contraloría General de la República
La Contraloría General de la República estableció dos hallazgos administrativos con incidencia fiscal por más de $69.000 millones, relacionados con dos proyectos impulsados en Magdalena y Chocó - crédito Contraloría General de la República

Además, se detectó el incumplimiento del principio de transparencia, debido a que la información contractual no fue debidamente publicada en plataformas como Secop. Esto “limita el seguimiento institucional y el control ciudadano”.

Crítica al Gobierno Petro desde una cuenta no oficial

En una cuenta no oficial atribuida al presidente electo, Abelardo de la Espriella (@De La Espriella Presidente), se hizo una crítica al Gobierno saliente, liderado por el mandatario Gustavo Petro, en relación con los hallazgos fiscales de la Contraloría. Aseguró que la administración incurrió en otro caso de corrupción y que ha estado engañando a la población estudiantil.

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En la publicación, incluso, se aseguró que el mandatario debería abandonar su cargo antes del 7 de agosto, día en el que Abelardo de la Espriella se posesionará ante el Congreso de la República como nuevo jefe de Estado.

Muy grave esto, más casos de corrupción del gobierno Petro: 69 mil millones en becas de las cuales no se registra estudiantes (sic). A este paso no puede haber ningún empalme con estos bandidos, lo que se debe hacer es pedirle que desocupe el cargo y hacer unas auditorías para ver el verdadero estado en el que nos entregan el país y no el que Petro se invente la noche anterior en medio de sus locuras”, se lee en la publicación de la cuenta.

Desde la cuenta @De La Espriella Presidente, que no es la cuenta oficial del presidente electo, se hizo una crítica al Gobierno de Gustavo Petro por irregularidades identificadas por la Contraloría - crédito @AbelardoPTE/X
Desde la cuenta @De La Espriella Presidente, que no es la cuenta oficial del presidente electo, se hizo una crítica al Gobierno de Gustavo Petro por irregularidades identificadas por la Contraloría - crédito @AbelardoPTE/X

El presidente Gustavo Petro reaccionó al comentario publicado en X, creyendo que era una de las cuentas oficiales del mandatario electo. Afirmó que las anomalías que identificó la Contraloría en las auditorías son consecuencia de la administración del expresidente Iván Duque Márquez, su antecesor.

Así comienza el próximo gobierno diciendo mentiras. Lo hizo en toda la campaña con fondos extranjeros. Lo que denuncia el presidente electo, es la política de Duque, su aliado, que nosotros quitamos. La plata perdida está en gobernaciones y alcaldías, donde debe investigarse (sic)”, señaló.

De igual manera, defendió las acciones promovidas en su Gobierno en favor de la educación en Colombia. Indicó que, bajo su administración, se cambió el sistema educativo y, de esta manera, se han obtenido resultados exitosos. Según detalló, ahora hay muchos más beneficiarios en el país, que acceden a becas para formarse en otras naciones.

Llegan a la población con menos capacidad económica”, precisó.

El presidente Gustavo Petro respondió a una cuenta no oficial de Abelardo de la Espriella y defendió las acciones de su Gobierno en materia de educación - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro respondió a una cuenta no oficial de Abelardo de la Espriella y defendió las acciones de su Gobierno en materia de educación - crédito @petrogustavo/X

De acuerdo con el Ministerio de Educación, el Gobierno Petro tuvo un importante impacto en el impulso de la educación en Colombia. Hizo una inversión que supera los $1,74 billones, que sirvió para la ejecución de 108 proyectos de infraestructura de educación superior pública en todo el país, para así “reducir brechas regionales y llevar oportunidades educativas a zonas históricamente excluidas”.

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