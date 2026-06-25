Colombia no participará en las clasificatorias de baloncesto femenino para los Juegos Olímpicos: esto fue lo que pasó

Este fue el video con el que Jenifer Muñoz anunció la decisión que tomó la Federación Colombiana de Baloncesto - crédito @jeniferbasket12/Instagram

La Federación Colombiana de Baloncesto decidió no participar en las clasificatorias a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Estados Unidos, 2028. Los JJOO son la celebración del deporte más grande a nivel mundial, y participar en una edición de estos es el sueño para todo deportista. Sin embargo, la directiva de esa entidad decidió de forma unilateral no participar y dejar a las deportistas sin la posibilidad de competir por cumplir su sueño y representar a Colombia en el deporte, ese que le ha dado tantas alegrías al país, en territorio estadounidense.

La decisión la dio a conocer Jenifer Muñoz, capitana del equipo colombiano de baloncesto a través de sus redes sociales, a manera de denuncia. “Hoy queremos alzar nuestra voz como jugadoras y como personas que hemos dedicado años de esfuerzo, disciplina y sacrificio por representar con orgullo a Colombia. Nos duele profundamente conocer que nuestro país quedará por fuera de un torneo tan importante como el preclasificatorio a los Juegos Olímpicos. Más allá de una competencia, este evento representa una oportunidad de crecimiento, de mostrar el talento colombiano y de seguir construyendo el camino del baloncesto nacional”, comienza diciendo la publicación de Muñoz.

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Este es el equipo de la Selección Colombia femenina que no pudo participar por clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 - crédito @jeniferbasket12/Instagram

Sueños rotos por una decisión unilateral

La jugadora pidió que se hiciera una reflexión a raíz de esta situación: “El baloncesto colombiano merece planificación, compromiso, y una visión que proteja los procesos que se han construido con tanto esfuerzo. Esperamos que esta situación sirva como un llamado a la reflexión y que se tomen medidas necesarias para que una oportunidad así no vuelta a perderse”, afirmó. A pesar de esta decisión de la Federación Colombiana de Baloncesto, Muñoz afirmó que respetan la entidad, pero dejó en claro que, bajo su concepto, faltó mayor responsabilidad al momento de tomar tal determinación.

“Respetamos el trabajo de las instituciones encargadas del baloncesto colombiano, pero creemos que decisiones como esta deben ser analizadas con mayor responsabilidad, teniendo siempre en cuenta a las jugadoras, entrenadores y a todos quienes hacen parte del desarrollo de este deporte”.

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Son doce las jugadoras que se quedan, ahora, sin la posibilidad de cumplir su sueño de representar a Colombia en unos Juegos Olímpicos. Sueño al cual le dedicaron horas de entrenamiento, de acuerdo a lo afirmado por Muñoz: “Esta situación genera una gran preocupación e incertidumbre en todas nosotras, porque detrás de cada proceso deportivo hay horas de entrenamiento, renuncias personales y el sueño de vestir los colores de nuestro país en los escenarios más importantes del mundo”.

Ella es Jenifer Muñoz, la capitana de la Selección Colombia de baloncesto femenino - crédito @jeniferbasket12

Historia del baloncesto colombiano en los Juegos Olímpicos

La Selección Colombia de baloncesto nunca ha clasificado a unos Juegos Olímpicos, ni en la rama masculina ni en la femenina. A pesar de contar con más de un siglo de historia desde su introducción en 1925, el país sudamericano se ha mantenido históricamente a la sombra de potencias regionales como Brasil y Argentina.

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La evolución de este deporte en el país y su búsqueda del sueño olímpico se resumen en los siguientes hitos:

Primeros pasos y consolidación: el baloncesto llegó a Colombia de la mano de la comunidad lasallista en 1925, jugándose el primer partido el 18 de julio de ese año en el Liceo La Salle de Bogotá. En 1937 se creó la Federación Colombiana de Baloncesto, ente rector del deporte.

El hito internacional más cercano: el logro más importante a nivel de selecciones ocurrió en 1982, cuando el equipo masculino obtuvo el séptimo lugar en el Campeonato Mundial FIBA, torneo en el cual Colombia actuó como país anfitrión.

Ausencia olímpica recurrente: Colombia ha disputado torneos clasificatorios mundiales y preclasificatorios, como el Preclasificatorio Olímpico FIBA, pero nunca ha logrado superar las fases eliminatorias para acceder al certamen olímpico.

Talento individual de exportación: Aunque el equipo colectivo no ha llegado a las justas olímpicas, el país ha logrado exportar talento a la élite mundial. Figuras como Álvaro Teherán (primer colombiano drafteado por la NBA) y Brian Angola han dejado huella internacional. Además, el pívot barranquillero Jaime Echenique se convirtió en el primer jugador nacido en el país en debutar oficialmente en la NBA.

Él es Álvaro Teherán, leyenda del baloncesto colombiano y quien estuvo cerca de jugar en la NBA en los años 90 - crédito Colprensa