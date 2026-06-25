Abelardo de la Espriella respondió al presidente Lula da Silva y planteó una alianza con Brasil basada en el “trabajo conjunto, respetuoso y soberano”

De la Espriella reiteró que su administración buscará mantener relaciones con los países vecinos con base en la coherencia y no en las ideologías - crédito Sergio Acero/Adriano Machado/REUTERS

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, respondió al mensaje de felicitación enviado por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificara los resultados del conteo preliminar de la segunda vuelta presidencial. En su pronunciamiento, el mandatario electo manifestó su intención de mantener una relación con el país vecino fundamentada en el “trabajo conjunto, respetuoso y soberano”, al tiempo que reiteró que su administración buscará fortalecer la cooperación con los gobiernos del continente.

La reacción de De la Espriella se produjo después de que Lula destacara la importancia de la relación entre Colombia y Brasil y expresara su disposición a continuar trabajando de manera conjunta frente a desafíos regionales como la preservación de la Amazonía, la lucha contra la pobreza y el combate al crimen organizado.

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El intercambio de mensajes se suma a las felicitaciones que el presidente electo ha recibido en las últimas horas por parte de distintos líderes internacionales tras su victoria electoral.

De la Espriella planteó una relación de cooperación con Brasil

El intercambio de mensajes se produjo después de que el Consejo Nacional Electoral ratificara la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial con 12.960.166 votos - crédito Sergio Acero/REUTERS

A través de su cuenta de X, Abelardo de la Espriella respondió al mandatario brasileño con un mensaje en el que resaltó la necesidad de mantener una agenda común frente a los desafíos que comparten los países del continente: “El Continente americano tiene problemas comunes que son transnacionales y que solo se enfrentan con trabajo conjunto, respetuoso y soberano“.

El presidente electo también hizo referencia a los vínculos históricos y culturales entre Colombia y Brasil, señalando que la cercanía entre ambos países trasciende las coyunturas políticas.

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“Brasil es nuestro vecino, y a nuestros pueblos los unen no solo desafíos, sino virtudes culturales, históricas, medioambientales y comerciales que, junto con las tribulaciones comunes a la América entera, requieren de unión entre los pueblos y los gobiernos del continente“, escribió el presidente electo.

En el mismo mensaje, De la Espriella indicó cuál será el enfoque que buscará imprimir a la política exterior de su administración en relación con el país vecino. “Colombia, en libertad y orden, bajo mi mandato, buscará un solo objetivo: cumplir la alianza con el Pueblo que, como lo dije en campaña, no es de ideologías sino de extrema coherencia, y eso incluye a nuestros vecinos de Brasil, en cabeza de su Presidente @LulaOficial”, escribió De la Espriella.

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Abelardo de la Espriella respondió al mensaje de felicitación del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando que la relación entre ambos países debe construirse sobre un trabajo conjunto, respetuoso y soberano - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La respuesta llegó luego de que Lula da Silva reconociera oficialmente el resultado electoral colombiano y enviara un mensaje de felicitación tras la jornada democrática del domingo 21 de junio.

Lula da Silva destacó la relación entre ambos países

El presidente brasileño manifestó su respaldo al proceso electoral colombiano y expresó su expectativa de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral durante el nuevo gobierno. “Felicito al pueblo colombiano por el proceso democrático y soberano, expresado a través de su voluntad en las urnas, en la elección de su nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, en las elecciones del pasado domingo“.

En su publicación, Lula da Silva también resaltó que la relación entre Brasil y Colombia supera las diferencias ideológicas y consideró que ambos países comparten retos comunes que requieren trabajo coordinado.

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“La amistad entre Brasil y Colombia, que trasciende ideologías, es fundamental para superar desafíos comunes como la preservación de la Amazonía, la lucha contra la pobreza y el combate al crimen organizado. Que sigamos trabajando juntos por el bien de nuestros pueblos”, señaló da Silva.

Lula da Silva felicitó al pueblo colombiano por el proceso democrático y expresó su interés en continuar fortaleciendo la cooperación bilateral con Colombia - crédito @LulaOficial/X

El intercambio de mensajes se produjo después de que el Consejo Nacional Electoral confirmara los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial. La autoridad electoral ratificó la victoria de Abelardo de la Espriella con 12.960.166 votos, frente a los 12.708.312 obtenidos por Iván Cepeda, una diferencia inferior a un punto porcentual.