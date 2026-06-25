Fuerte advertencia de Thierry Henry para Portugal en el Mundial 2026: “La Selección Colombia será más difícil”

Portugal está tomando precauciones para el partido contra la Selección Colombia en Miami, pues ahí se jugará el pase a dieciseisavos y el liderato del grupo K del Mundial 2026 - crédito Annegret Hilse/REUTERS

Portugal se jugará su prestigio en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA, pues no solo busca el resultado que le entregue el cupo a los dieciseisavos de final, sino ser primera del grupo K ante la Selección Colombia en el estadio de Miami.

Thierry Henry le advirtió a los lusos sobre el nivel de la Tricolor, luego de dos fechas y el rendimiento de hombres como Luis Díaz y Daniel Muñoz, este último, goleador del combinado nacional con dos anotaciones, que tienen al equipo líder con seis unidades.

Esa misma idea es la que Cristiano Ronaldo compartió con los aficionados, pues el astro de 41 años no aceptará que su plantilla avance como segunda, pues es candidata al título, y buscará el triunfo de cualquier manera ante los dirigidos por Néstor Lorenzo.

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“Será un rival complicado”

Un día antes del partido ante Uzbekistán, el conjunto del entrenador Roberto Martínez lidió con una polémica por las declaraciones de algunos jugadores sobre Cristiano Ronaldo, las cuales dieron a entender que no era alguien tan importante en la plantilla, pese a su trayectoria.

Es por eso que la goleada 5-0 de Portugal despejó todas esas dudas, pero Henry abrió el debate sobre si hará lo mismo contra la Selección Colombia, debido a que el nivel de esos conjuntos es distinto, al igual que la realidad que viven en la Copa del Mundo y el contexto.

Portugal goleó a Uzbekistán por 5-0 en Houston, por la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026 - crédito Phil Noble/REUTERS

“¿Podrán hacer lo mismo con Colombia? Será más difícil, pero se abrirán y jugarán. Será un rival complicado, hay que lidiar con los contraataques colombianos", fueron las declaraciones del exjugador francés, campeón del mundo con Francia en 1998, para la cadena Fox.

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Henry también mencionó que Portugal debe apoyarse más en Cristiano Ronaldo, en especial porque ya marcó sus primeros dos goles ante Uzbekistán, logró el récord de anotar en seis mundiales y será determinante para quitarle el liderato a los cafeteros en Miami.

Thierry Henry es recordado por ser campeón y subcampeón con Francia en los mundiales - crédito Andrew Boyers/REUTERS

“Hay que alimentar al ‘grandulón’. Hablé de desmarques, de atacar el primer palo, que él hizo y marcó. Si alimentas a este hombre y haces esos desmarques, sí, marca. Me encantó lo que hizo en el tiro libre, sorprendió a todos, es un jugador de equipo, así es como se lidera un equipo”, afirmó.

“Vamos a tener un partido duro”

Cristiano Ronaldo, figura en la goleada 5-0 ante Uzbekistán en Houston, afirmó tras el juego que se debe pasar la página rápido para preparar el duelo frente a Colombia, pues se debía ganar para llegar tranquilos a ese encuentro en Miami por el rendimiento de los cafeteros.

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“Lo más importante era hoy, ganar para pasar en el grupo y estar preparados para lo que viene. Vamos a tener un partido duro contra Colombia, pero el objetivo principal era pasar. Lo logramos, jugué bien, marqué, ayudé y el equipo ha estado muy bien”, dijo el atacante a la prensa.

Cristiano Ronaldo quiere otra buena presentación en el Mundial 2026 contra la Selección Colombia - crédito Paul Childs/REUTERS

En conferencia con los medios, el entrenador Roberto Martínez reveló que ya se enfoca en el próximo partido: “De Colombia no voy a descubrir el gran talento individual con jugadores que están en Europa con momento de forma fantástico. Colombia adora estar en torneos como mundiales, son selecciones referencia”.

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Sobre Cristiano, el timonel afirmó que “es un jugador que tiene ese movimiento de abrir espacios y el remate. Es un poco la pieza final dentro del modelo de juego que tenemos en Portugal. Él reacciona como un capitán, con mucha experiencia. Es el sexto Mundial y en toda su carrera estamos hablando de alguien que lleva 21 temporadas defendiendo y representando a la selección. Tiene un hambre increíble de seguir mejorando y ayudar al grupo”.