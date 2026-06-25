Clínica del Prado suspende atención a afiliados de Coosalud EPS por problemas de cartera

La clínica del Prado de Medellín informó cambios en la prestación de servicios para usuarios de una EPS debido a condiciones relacionadas con su relación contractual.- crédito Clínica del Prado

La Clínica del Prado de Medellín anunció la suspensión de la prestación de servicios a los afiliados de Coosalud EPS, una decisión que, según la institución, fue adoptada tras evaluar las condiciones actuales de su relación con la entidad promotora de salud y la situación relacionada con la cartera y el cumplimiento de obligaciones económicas.

La medida fue comunicada a través de un pronunciamiento oficial dirigido a los pacientes de la EPS, en el que la clínica explicó los motivos que llevaron a tomar esta determinación y las acciones previstas para garantizar la continuidad de los tratamientos en curso.

La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento oficial

En el documento, la Clínica del Prado señaló que la evaluación realizada tuvo en cuenta aspectos financieros y operativos asociados a la relación contractual con Coosalud EPS.

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De acuerdo con la institución, la suspensión de los servicios responde a la necesidad de preservar las condiciones que permitan mantener la operación y garantizar la prestación de servicios de salud bajo los estándares de calidad establecidos.

“Se ha tomado la decisión de suspender la prestación de servicios a los afiliados de esta entidad. Esta medida responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad de nuestra operación y asegurar que podamos brindar servicios oportunos, seguros y con los más altos estándares de calidad a todos nuestros usuarios“, indicó la clínica en el comunicado.

La entidad médica reiteró que continúa comprometida con la atención en salud y con el bienestar de los pacientes y sus familias.

Los usuarios que actualmente reciben atención continuarán sus tratamientos conforme a lo establecido por la normatividad vigente. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Pacientes que actualmente reciben atención mantendrán continuidad en sus tratamientos

La Clínica del Prado informó que la medida no afectará de manera inmediata a los pacientes que actualmente se encuentran recibiendo atención médica en la institución.

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Según explicó, estas personas contarán con el acompañamiento necesario para garantizar la continuidad de sus tratamientos, de conformidad con la normatividad vigente.

"Los pacientes que actualmente se encuentran en atención recibirán el acompañamiento necesario para garantizar la continuidad de sus tratamientos“, señaló la institución.

Asimismo, indicó que la decisión fue adoptada teniendo en cuenta el bienestar de los usuarios y bajo criterios de responsabilidad institucional.

La atención continuará para afiliados de otras EPS

La clínica también aclaró que la suspensión anunciada aplica exclusivamente para los afiliados de Coosalud EPS.

En consecuencia, los servicios continuarán prestándose con normalidad para los usuarios de las demás EPS con las que la institución mantiene convenios vigentes, así como para pacientes particulares.

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Además, invitó a los afiliados de Coosalud a comunicarse con su asegurador para recibir orientación sobre la red de prestadores disponible y los mecanismos definidos para la continuidad de los procesos asistenciales.

Coosalud permanece bajo discusión jurídica y administrativa

El anuncio se produce en un contexto en el que Coosalud EPS continúa siendo objeto de decisiones y controversias relacionadas con su administración.

La entidad fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud durante 2025. Posteriormente, el Tribunal de Bolívar ordenó la suspensión de dicha intervención, decisión que abrió una discusión jurídica sobre el control administrativo de la EPS.

En abril de este año, el presidente Gustavo Petro manifestó públicamente su desacuerdo con la decisión judicial que ordenaba devolver la administración de la entidad a sus propietarios.

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Mientras se resuelven los procesos en curso, Coosalud continúa operando y prestando servicios a sus afiliados en diferentes regiones del país.

Coosalud cuenta con cerca de 467.000 afiliados en Antioquia y deberá orientar a sus usuarios sobre la red de atención disponible. - crédito Coosalud

Coosalud cuenta con cerca de 467.000 afiliados en Antioquia

La EPS tiene aproximadamente 467.000 afiliados en Antioquia, según cifras del sector salud conocidas por El Colombiano, lo que la convierte en una de las entidades con mayor presencia en el departamento.

La suspensión de servicios por parte de la Clínica del Prado implica que los usuarios deberán consultar con la EPS las alternativas disponibles dentro de su red de prestadores para la continuidad de consultas, procedimientos y demás servicios médicos.

Coosalud también ha sido mencionada entre las entidades con obligaciones pendientes frente a diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud en Antioquia, entre ellas el Hospital General de Medellín.

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