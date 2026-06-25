Colombia

Cambio Radical también se declaró partido de Gobierno: Abelardo de la Espriella sigue sumando mayorías en el órgano legislativo

Con siete senadores y 12 representantes, la colectividad se suma a la coalición oficialista junto al Centro Democrático y Salvación Nacional, en un reacomodo de mayorías a pocos días de la victoria electoral del abogado

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Hombre con barba en traje azul, camisa blanca, y pin de bandera colombiana, posando frente a un fondo repetido con los logos de Cambio Radical.
Abelardo de la Espriella contará con el respaldo de Cambio Radical en la legilslatura que se aproxima - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La bancada del partido Cambio Radical en el Congreso de la República anunció el jueves 25 de junio de 2026 su decisión de declararse partido de Gobierno y prestar apoyo al presidente electo Abelardo de la Espriella, que ya recibió su credencial como el vencedor de la contienda electoral del domingo 21 de junio, en la que se impuso ante el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, por apenas un 0,96% de diferencia.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la colectividad confirmó que acompañará al nuevo mandatario, según se expresó, en el propósito de “recuperar el rumbo del país, fortalecer sus instituciones y trabajar por soluciones concretas para los colombianos”. Un desafío en el que dejarán de un lado el rol opositor y buscarán sumar con un total de siete senadores y 12 representantes.

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Esta postura de Cambio Radical se conoció a cuatro días de que De la Espriella ganara los comicios y en lo que empieza a ser el reacomodo de fuerzas en la corporación. Así, el partido fundado por el fallecido Germán Vargas Lleras y que, pese a que no lo anunció de manera colegiada, apoyó la candidatura del “Tigre” se sumó al Centro Democrático, que el martes 23 de junio anunció que sus 47 congresistas apoyarían al gobernante.

Cambio Radical será partido de Gobierno
Con este comunicado, Cambio Radical confirmó que será partido de Gobierno de cara al periodo 2026-2030 - crédito suministrado a Infobae Colombia

De esta manera, la bancada señaló que respaldará las reformas y proyectos del Ejecutivo que vayan en la misma idea de país. “Los congresistas de Cambio Radical acompañarán las reformas y proyectos que permitan avanzar en seguridad, crecimiento económico y bienestar social, trabajando de manera articulada con el nuevo Gobierno para responder a las necesidades de los colombianos”, sostuvo la representatividad.

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¿Cómo llega Cambio Radical a la próxima legislatura?

En este pronunciamiento, el partido indicó que espera adelantar en el próximo cuatrienio una agenda legislativa ambiciosa, “enfocada en las grandes prioridades nacionales: la recuperación del sistema de salud, el fortalecimiento de la economía, la generación de empleo, la creación de oportunidades para mujeres y jóvenes, y la construcción de un país con mayor equidad”. Todo esto, a la par de los proyectos institucionales.

Ilustración estilo acuarela de un hombre de espaldas mostrando una carta de renuncia a un grupo de personas frente al logo de Cambio Radical.
Cambio Radical anunció cuáles serán sus principales propuestas en el Congreso, con miras al periodo 2026-2030 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con ello, la decisión de sumarse al Gobierno da cuenta, según la colectividad, de un compromiso renovado con el país. “Esta decisión refleja el compromiso de Cambio Radical con una Colombia que necesita recuperar la confianza, impulsar el desarrollo y garantizar mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos”, destacó la bancada de Cambio Radical, en una declaratoria que anticipa directrices claras para sus miembros.

Al igual que este partido, el Centro Democrático, reunida bajo los lineamientos del expresidente Álvaro Uribe, también comunicó su declaración como partido de Gobierno y su disposición a trabajar de manera conjunta con el Ejecutivo y apoyar las iniciativas orientadas a recuperar la seguridad, promover una economía fraterna, impulsar el crecimiento económico y generar más oportunidades para todos los colombianos.

Bancada electa del Centro Democrático
La bancada electa del Centro Democrático se reunió en Bogotá, para anunciar su respaldo al presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito suministrada a Infobae Colombia

De esta forma, entre los puntos de la agenda legislativa presentada por esta representatividad se encuentran la recuperación del sistema de salud, la reducción del costo del predial, la reforma del sistema pensional, y el fortalecimiento de la educación orientada al empleo y el emprendimiento. En este orden de ideas, la convergencia de Cambio Radical y Centro Democrático empieza a marcar un escenario de mayorías.

En consecuencia, la instalación del nuevo periodo legislativo, prevista para el 20 de julio, representará la posibilidad para que ambas colectividades, que expresaron una oposición férrea a la administración Petro, pongan en marcha sus respectivas agendas, teniendo en cuenta que otro de los partidos de Gobierno será Salvación Nacional, que coavaló la candidatura de De la Espriella y que tendrá cinco parlamentarios.

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