Colombia

Representante a la Cámara de Estados Unidos destacó el respaldo de la comunidad colombo-estadounidense al presidente electo Abelardo de la Espriella

Carlos A. Giménez expresó su disposición a coordinar con la próxima administración nacional y señaló que el resultado abre un nuevo capítulo para el país

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Abelardo de la Espriella, abogado de ultraderecha conocido como “El Tigre”, fue electo presidente de Colombia tras vencer por un margen muy estrecho al candidato de izquierda Iván Cepeda en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales - crédito Luisa González/Reuters
Abelardo de la Espriella, abogado de ultraderecha conocido como “El Tigre”, fue electo presidente de Colombia tras vencer por un margen muy estrecho al candidato de izquierda Iván Cepeda en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales - crédito Luisa González/Reuters

El representante a la Cámara de Estados Unidos, Carlos A. Giménez, dijo que la relación bilateral con Colombia es “inquebrantable” al felicitar al presidente electo Abelardo de la Espriella tras la segunda vuelta del 21 de junio de 2026, cuyo resultado fue confirmado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, dos días después, sobre el 23 de junio.

En el Comunicado 021, difundido el 24 de junio de 2026 por la Oficina de Prensa del Presidente Electo de la República de Colombia, Giménez resaltó el respaldo de la comunidad colombo-estadounidense al nuevo mandatario y presentó el cambio de gobierno como el inicio de una transición política.

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Desde el Congreso de Estados Unidos, el legislador, que integra el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, planteó su disposición a coordinar con la próxima administración nacional “Estoy listo para trabajar con el nuevo gobierno colombiano para fortalecer la alianza entre ambas naciones”, afirmó.

En el mismo pronunciamiento, Giménez encuadró el triunfo electoral como un punto de partida político para el país. “Este momento representa un nuevo capítulo para Colombia”.

El congresista vinculó ese escenario con los ejes que, según su declaración, sostienen el vínculo entre ambos países. “Es una oportunidad para reafirmar los valores de libertad, democracia y prosperidad que unen a los dos pueblos”.

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El representante a la Cámara de Estados Unidos Carlos A. Giménez dijo que la relación bilateral con Colombia es “inquebrantable” al felicitar al presidente electo Abelardo De La Espriella tras la segunda vuelta del 21 de junio de 2026, cuyo resultado fue confirmado por la Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito @defensoresco/X
El representante a la Cámara de Estados Unidos Carlos A. Giménez dijo que la relación bilateral con Colombia es “inquebrantable” al felicitar al presidente electo Abelardo De La Espriella tras la segunda vuelta del 21 de junio de 2026, cuyo resultado fue confirmado por la Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito @defensoresco/X

Canciller israelí felicitó al presidente electo y dijo que busca fortalecer los lazos con Colombia

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel cobró impulso tras la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial. Gideon Sa’ar, canciller israelí, no tardó en enviar un mensaje público felicitando al mandatario electo y celebrando la tendencia irreversible que arrojó el preconteo oficial.

Sa’ar recurrió a la red social X para destacar el resultado: “El Tigre ganó, Colombia ganó”, escribió, en alusión al apodo que acompaña a De la Espriella. El jefe de la diplomacia israelí añadió su deseo de “trabajar junto al próximo gobierno para fortalecer los vínculos entre ambos países” y anticipó que aspira a que la relación alcance “un nivel sin precedentes”.

El mensaje de Sa’ar incluyó una invitación formal para que el presidente electo visite Israel durante los próximos meses. La convocatoria fue leída como un gesto político de peso, especialmente por el enfriamiento de los lazos bilaterales durante la gestión de Gustavo Petro.

Gideon Sa’ar confirmó conversaciones telefónicas con De la Espriella para restablecer relaciones diplomáticas con Colombia - crédito @gidonsaar/X
Gideon Sa’ar confirmó conversaciones telefónicas con De la Espriella para restablecer relaciones diplomáticas con Colombia - crédito @gidonsaar/X

En respuesta a las felicitaciones, De la Espriella agradeció el saludo del canciller Sa’ar y reafirmó su compromiso con el “restablecimiento de los lazos diplomáticos entre ambos países”. El mandatario electo expresó su disposición a mantener una relación cercana con el Estado israelí, según lo reflejaron los mensajes intercambiados en redes sociales.

La rápida reacción diplomática de Israel dejó en claro la expectativa de un cambio de rumbo en la política exterior colombiana. El propio Sa’ar, citado por el diario argentino La Razón, calificó al presidente electo como “mi amigo” y celebró la “contundencia” del triunfo.

La victoria de De la Espriella marca el inicio de una etapa en la que la cooperación y el acercamiento bilateral prometen ocupar un lugar central en la agenda internacional de Colombia. El gesto de Israel, tanto en las felicitaciones como en la invitación oficial, refuerza la expectativa de que la relación entre ambos países recupere dinamismo y proyección regional.

Abelardo De La Espriella agradeció las felicitaciones de Gideon Sa’ar y reiteró su compromiso de estrechar la relación bilateral entre Colombia e Israel - crédito Abelardo de la Espriella/X
Abelardo De La Espriella agradeció las felicitaciones de Gideon Sa’ar y reiteró su compromiso de estrechar la relación bilateral entre Colombia e Israel - crédito Abelardo de la Espriella/X

En cifras, el preconteo otorgó a De la Espriella cerca de 12,9 millones de votos, lo que representa el 49,66% del total, frente al 48,70% alcanzado por el senador Iván Cepeda. El margen ajustado no restó contundencia al reconocimiento internacional.

El resultado electoral llevó a que otros líderes, como el primer ministro Benjamin Netanyahu, también felicitaran al nuevo jefe de Estado colombiano y manifestaran su interés en avanzar en una agenda común.

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