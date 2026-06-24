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Pautips reveló que se le apareció la virgen en un viaje que realizó con su esposo: esta es la sorprendente historia

La influenciadora compartió con sus seguidores que el episodio ocurrió tras visitar un importante centro de peregrinación por recomendación de su madre, en medio de un proceso de infertilidad y recientes problemas de salud familiares

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La influenciadora Paula Galindo contó que vio la silueta de la Virgen en una foto tomada en Medjugorje - crédito @pautips/tiktok

La creadora de contenido colombiana Paula Galindo, conocida en redes sociales como Pautips, sorprendió a sus seguidores al revelar una experiencia espiritual que vivió junto a su esposo durante un viaje por Europa.

A través de un video publicado en sus plataformas digitales, la influenciadora relató que, tras visitar el reconocido santuario de Medjugorje, creyó haber captado la silueta de la Virgen María en una fotografía tomada durante la peregrinación.

La historia ocurrió durante unas vacaciones en Croacia, destino al que viajó junto a su pareja antes de embarcarse en un crucero. Según explicó, la visita a Medjugorje no formaba parte del itinerario inicial, pero fue una recomendación insistente de su madre, una mujer profundamente católica y devota de la Virgen María.

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Pautips contó que decidió aceptar la sugerencia en medio de una etapa especialmente sensible de su vida y aprovechó para hablar abiertamente de las dificultades emocionales que ha enfrentado en el pasado, así como del proceso de infertilidad que atraviesa actualmente y de los recientes problemas de salud que afectaron a su madre.

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Pautips aseguró que la Virgen se le apareció durante un viaje con su esposo: la inesperada experiencia que compartió desde Medjugorje - crédito @pautips/IG

“Mi mamá realmente le tenía mucha fe a que yo fuera a Medjugorje, así fuera solamente a conocer a la Virgen, a sentir un poco de su presencia y también a orar por todas las cosas que en este momento como familia estamos pidiendo”, relató.

Aunque proviene de una familia católica, la creadora de contenido explicó que en los últimos años se ha sentido más cercana a espacios cristianos evangélicos. Por eso reconoció que llegó al lugar con cierta curiosidad y también con algunas dudas sobre las tradiciones marianas.

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Sin embargo, decidió vivir la experiencia con apertura y desde la ciudad croata de Split contrató una excursión que la llevó, junto con su esposo, hasta Bosnia y Herzegovina para conocer el famoso santuario.

Durante la visita recorrieron varios de los sitios emblemáticos de Medjugorje, entre ellos la colina donde, según la tradición católica, ocurrieron las primeras apariciones marianas reportadas en 1981, según explicó.

Pautips denuncia el uso ilegal de su imagen en estafas de productos de belleza en Colombia - crédito @pautips/IG
Así vivió Pautips un momento de fe durante su viaje - crédito @pautips/IG

Mientras ascendían por el terreno rocoso bajo un intenso sol, Pautips tomó varias fotografías de su esposo sin prestar demasiada atención a los detalles de las imágenes.

Horas después, ya de regreso en el hotel, comenzó a revisar el material para compartirlo en sus historias de Instagram y fue entonces cuando una seguidora le envió un mensaje asegurando que podía distinguir la figura de la Virgen María en una de las fotografías.

Intrigada, la influenciadora regresó a la imagen original y comenzó a observarla detenidamente: “Cuando ella me escribió eso, yo me fui a ver mi foto original y cuando veo que se nota el manto de la Virgen María. Entonces yo le digo a mi esposo: ‘No lo puedo creer, se nos reveló la Virgen’”.

Según relató, su esposo ajustó algunos parámetros de luz y contraste para observar mejor la imagen y ambos interpretaron que la silueta coincidía con las representaciones tradicionales de la Virgen de Medjugorje.

Esta es la foto que Pautips tomó en el santuario y en la que dice que se ve la silueta de la virgen - crédito @pautips/IG
Esta es la foto que Pautips tomó en el santuario y en la que dice que se ve la silueta de la virgen - crédito @pautips/IG

Cuando jugó con el contraste se notaba muchísimo la silueta de la Virgen María con el Sagrado Corazón en la parte de arriba. Era una cosa impresionante”, aseguró Pautips.

Más allá de la imagen, la influenciadora explicó que lo más significativo fue la sensación emocional que experimentó tras descubrir la figura en la fotografía y en su relato aseguró que sintió tranquilidad, esperanza y una profunda paz interior en un momento marcado por preocupaciones familiares y personales.

Para mí fue un momento de tanta paz. Tenía muchas ganas de llorar, pero me sentía abrazada, me sentía en paz”, expresó evidentemente conmovida.

La creadora de contenido también aclaró que no pretende convencer a nadie sobre la autenticidad de la experiencia y que entiende que cada persona vive la fe de manera distinta. Aun así, sostuvo que para ella lo ocurrido tuvo un significado especial y decidió compartirlo con sus millones de seguidores como una experiencia que marcó su viaje.

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