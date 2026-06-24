Una emprendedora de la calle denunció acoso mientras transmitía en vivo en Medellín: “La vulnerabilidad siempre va a estar”

Andrea Rico aseguró que un hombre la siguió durante horas en Medellín mientras ella trabajaba en la calle - crédito andrearico_24 /IG

La emprendedora callejera Andrea Rico, reconocida en Medellín por su contenido en redes sociales y una comunidad de más de 700 mil seguidores, compartió en una transmisión en vivo un episodio que la llevó a buscar acompañamiento policial tras sentirse acosada durante varias horas por un desconocido armado con un palo.

En sus propias palabras, narró lo sucedido: “Desde hace rato hay un chico persiguiéndome. Hace mucho rato hay un chico persiguiéndome y vamos a ir a ver qué es lo que quiere este chico. Véalo, por allá está. No sé si se ve. Perseguidera. Miren, estoy acá vendiendo y vamos a preguntarle cuál es la perseguidera”.

PUBLICIDAD

El hombre, al ser encarado por la vendedora, apenas respondió: “No sé”, y, ante la insistencia de Rico sobre las razones de su comportamiento, repitió: “Ni idea” y “No le quiero decir nada”.

La situación se prolongó desde primeras horas de la mañana, según la denunciante: “Llevamos desde las seis de la mañana y me estás persiguiendo desde arriba. ¿Por qué lo estás haciendo?”, preguntó en el video. Al no encontrar respuestas, la emprendedora alertó a sus seguidores sobre el peligro potencial al que estaba expuesta.

La mujer decidió confrontar en la calle al hombre que, según su relato, la perseguía en Medellín - crédito Captura video

La vendedora relató que el hombre no solo la seguía, sino que portaba un objeto contundente. “Vean, tiene un palo en la mano, como pueden ver. No, tiene un palo en la mano y me hace, sino perseguir desde... Son las 7:37 y desde las 6 de la mañana hace, sino perseguirme con ese palo en la mano y pa dónde vaya. Y la gente lo ha visto en el en vivo”, explicó.

PUBLICIDAD

El acompañamiento policial y la reacción de la comunidad

La comerciante optó por buscar ayuda de las autoridades, documentando el proceso mientras continuaba la transmisión frente a su audiencia: “Voy a ir a decirle a la policía. ‘No dejen de grabar, por favor’. Amigo, ¿cómo estás? Es que tengo un muchacho que me está persiguiendo desde hace rato. Este de allí, venga, yo se lo muestro. Con un palo en la mano desde hace rato y la gente está de testigo”.

En el video, se observa cómo la mujer se acerca a un policía para explicar lo ocurrido, señalando al presunto acosador: “Vea, aquí vinimos con el policía, porque de verdad... Vea, ese de gorrita negra desde las 6 de la mañana me está montando la perseguidora. Y tiene un palo en la mano y a mí no me gusta eso. Para que por favor le diga”.

PUBLICIDAD

Andrea Rico, visiblemente afectada, le pidió al individuo que detuviera el seguimiento: “No me siga persiguiendo, por favor, ¿listo? Que es que usted no tiene por qué perseguirme. Yo no soy... Todo bien. Gracias”.

Rico relató que el hombre que la seguía llevaba “un palo en la mano” durante el presunto acoso - crédito Captura video

La emprendedora explicó a sus seguidores que decidió hacer pública la situación por seguridad y para dejar constancia de lo vivido. Aseguró que “la gente está de testigo. Vea, aquí vinimos con el policía, porque de verdad... La gente sabe, las niñas que están en el en vivo saben, saben que yo no estoy inventando. De pronto a mucha gente le parezca raro, pero, pero es realidad, mire”.

PUBLICIDAD

Para denunciar un caso de acoso en la calle en Colombia, existen varias vías oficiales que puedes utilizar:

Fiscalía General de la Nación o Policía Nacional: Puedes acercarte personalmente para presentar la denuncia de forma verbal o escrita. No es necesario contar con abogado para este trámite, aunque puedes hacerte acompañar por uno si lo deseas. El proceso no tiene costo.

Entidades de apoyo: También puedes dirigirte a las Alcaldías Municipales, Personerías, Defensorías del Pueblo, Casas de Justicia, Inspecciones de Policía o consultorios jurídicos de tu municipio para recibir orientación y apoyo en la denuncia.

Líneas de atención y portales oficiales: Si prefieres orientación previa, puedes consultar la página oficial del Ministerio de Justicia, donde se detalla el procedimiento y los requisitos para denunciar hechos constitutivos de delito, como el acoso callejero. Allí se explican los pasos y las instancias competentes para recibir la denuncia. Más información en la página oficial del ministerio: ¿Cómo presentar una denuncia si fui víctima o conozco de ...

Denuncia en línea: Actualmente, el trámite de denuncia no se realiza completamente en línea, por lo que es necesario acudir de manera presencial a las entidades mencionadas.

Datos requeridos: Al presentar la denuncia, es recomendable aportar toda la información posible sobre el hecho, fecha, hora, lugar, descripción de la persona agresora y, si tienes, pruebas como fotos, videos o testigos.