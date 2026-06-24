Carlos Antonio Vélez se refirió al trabajo de Colombia ante el Congo: “Ha sido lo mejorcito, lo más potable que ha hecho en el último tiempo”

Daniel Muñoz y Luis Díaz, jugadores de la selección Colombia ante Uzbekistán - créditos Catalina Olaya/Colprensa | Alfredo Estrella / AFP

La lectura del periodista Carlos Antonio Vélez sobre el triunfo de Colombia ante República del Congo en el Mundial 2026 no se detuvo en el resultado: planteó que la selección mostró su tramo más convincente del último año, pero volvió a exponer un problema de fondo en la gestión del partido, con un equipo que perdió profundidad, administró mal la ventaja y terminó dependiendo de su arquero para sostener el cierre.

En su análisis en Win Sports, el periodista ubicó el mejor pasaje del equipo en los 18 minutos iniciales y marcó un quiebre preciso en el desarrollo. “Ha sido lo mejorcito, lo más potable que ha hecho Colombia en el último tiempo. Yo diría que en el último año. Pero hay huecos”, afirmó, antes de señalar que tras ese inicio el juego cayó en una secuencia “plana”.

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Vélez también puso el foco en un dato puntual del trámite: el arquero rival había sumado “cinco o seis” atajadas en el primer tiempo y otra en el segundo, una señal de que Colombia generó, pero no logró sostener ni traducir ese dominio en control. Para él, esa dificultad reapareció incluso después del gol.

El periodista describió un partido partido en dos planos: una mejora futbolística visible y una incapacidad para cerrar sin sobresaltos. Su diagnóstico apuntó a nombres propios, al desgaste físico de varios titulares y a una decisión del entrenador Néstor Lorenzo que, según dijo, cambió el desarrollo cuando el equipo ya había perdido ritmo.

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La lectura del periodista Carlos Antonio Vélez sobre el triunfo de Colombia ante República del Congo en el Mundial 2026 no se detuvo en el resultado: planteó que la selección mostró su tramo más convincente del último año, pero volvió a exponer un problema de fondo en la gestión del partido, con un equipo que perdió profundidad, administró mal la ventaja y terminó dependiendo de su arquero para sostener el cierre - crédito Jesús Aviles / Infobae

El ingreso de Juanfer y Córdoba alteró el partido, pero no resolvió la falta de control

Al reconstruir la secuencia del encuentro, Vélez sostuvo que el equipo volvió a caer luego de la ocasión de Luis Díaz en el arranque del segundo tiempo. Recién encontró otra respuesta cuando el entrenador modificó la estructura. “Hasta que por fin don Lorenzo, impulsado quién sabe por qué, decidió hacer lo que tendría que haber hecho en partidos anteriores: tocar el equipo”, dijo.

Ese cambio tuvo dos protagonistas claros. El comentarista remarcó que James Rodríguez “ya no daba más” y vinculó su desgaste con los roces físicos del partido. Luego destacó el ingreso de Juan Fernando Quintero y de Jhon Córdoba como el movimiento que destrabó la jugada del gol.

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“A partir de ahí el equipo es otro, pero sin la suficiente profundidad. Llegaba, pero no profundizaba”, señaló. En esa misma línea, atribuyó a la presencia de Juanfer Quintero y a la frescura de Jhon Córdoba la acción que terminó en la ventaja, con un remate desviado por un defensor que descolocó al arquero.

La crítica central del análisis apareció después de la ventaja. Vélez sostuvo que el equipo confundió la búsqueda de un segundo gol con la necesidad de proteger un triunfo corto. “Terminamos sufriendo, que no tenía sentido. Ahí había que darle administración al juego. No se le dio administración”.

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Once jugadores de la selección nacional de fútbol de Colombia posan uniformados con su camiseta amarilla en el césped de un estadio antes de un encuentro, con las tribunas de fondo - crédito Ulises Ruiz/AP

Su argumento fue táctico y directo: cuando un equipo tarda tanto en convertir, debe cuidar el gol conseguido antes de exponerse otra vez. “Cuando el equipo necesitó tanto para hacer un gol, había que cuidar ese gol. ¿Y cómo se cuida? Seguridad y desde la seguridad, si hay posibilidad de marcar el otro, bien. Y si no, que no me vayan a empatar”, sostuvo.

Esa observación conectó el cierre del partido con una crítica previa a otras presentaciones. Para Vélez, insistir en atacar sin asegurar el resultado abrió un tramo final innecesario ante un rival que, según su lectura, tenía limitaciones para dañar, pero encontró espacios por la falta de manejo de Colombia.

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Camilo Vargas salvó el cierre y Vélez habló de una reivindicación tras Uzbekistán

El desenlace del encuentro reforzó esa idea. Vélez aseguró que Camilo Vargas evitó el empate con dos paradas decisivas en el final, una de ellas a falta de un minuto. “Dos paradas de Camilo salvaron al final”.

El periodista añadió un matiz personal sobre el arquero, al recordar que había quedado señalado por su responsabilidad “en gran parte del gol de Uzbekistán”. A su juicio, esta vez “quedó a paz y salvo” por una intervención final en la que, aun con la pelota sucia, logró reaccionar y evitar que entrara.

El desenlace del encuentro reforzó esa idea. Vélez aseguró que Camilo Vargas evitó el empate con dos paradas decisivas en el final, una de ellas a falta de un minuto. “Dos paradas de Camilo salvaron al final”, resumió - crédito Raquel Cunha/Reuters

También incluyó en ese tramo una mención a Daniel Muñoz, otro jugador cuestionado en la previa, al remarcar que “le ha dado goles a Colombia”. La valoración apuntó a dos futbolistas que llegaban observados y que terminaron siendo determinantes en un partido que, según su análisis, se complicó más por errores propios que por virtudes del rival.

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El desgaste físico de varios titulares apareció como la falencia que persiste

Más allá de la mejora que reconoció en el funcionamiento, Vélez cerró su comentario con una advertencia sobre el estado físico del plantel. “Ya hay jugadores que físicamente no dan más”, dijo, y colocó a Luis Díaz en el centro de esa observación.

“Este no es el Lucho que nosotros conocemos. Este es un Lucho de breves arreones. Ya siente la temporada encima, es muy bravo”, sostuvo. La frase condensó una de sus principales preocupaciones: el equipo ofrece pasajes mejores, pero algunos nombres decisivos ya no sostienen el mismo ritmo durante todo el partido.

Frente a ese cuadro, destacó la respuesta de futbolistas con mayor frescura y mencionó el “muy buen partido” de Dávinson Sánchez, sobre todo en la salida desde el fondo. Su balance final combinó ambas caras del encuentro: “Hubo una mejoría evidentemente en el juego, sobre todo en los primeros 18 minutos. Ya después el equipo empezó a caer”.

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