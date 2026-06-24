En plena transmisión en vivo del Mundial 2026, periodista de Gol Caracol denunció acoso: esto dijo

El episodio ocurrió el 22 de junio en La Minerva, un punto de concentración de hinchas colombianos en Guadalajara, donde la periodista de Gol Caracol y Noticias Caracol entrevistaba aficionados - crédito REUTERS/Raquel Cunha/Captura video

La periodista y presentadora Alejandra Murgas denunció que fue acosada durante una transmisión en vivo en Guadalajara, México, mientras cubría el ambiente previo al partido de Colombia ante República Democrática del Congo en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El hecho ocurrió en la tarde del 22 de junio en el sector de La Minerva, uno de los puntos de concentración de aficionados colombianos en esa ciudad, según Revista Vea de El Espectador.

Allí, la integrante del equipo de Gol Caracol y Noticias Caracol entrevistaba a hinchas de la selección cuando, de acuerdo con su denuncia, un hombre la manoseó.

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La comunicadora barranquillera publicó después una historia en Instagram con la imagen del hombre al que señaló por lo ocurrido. En ese mensaje escribió: “Qué lindo sería poder hacer siempre muy bien tu trabajo sin tener que lidiar con asquerosos como este tipo. Qué necesidad de aprovecharse de la fiesta para manosear a una mujer”.

La periodista publicó en Instagram la imagen del hombre al que señaló por el acoso y cuestionó que una mujer no pueda trabajar sin enfrentar este tipo de situaciones - crédito Captura de video Noticias Caracol

La denuncia tomó fuerza en redes sociales porque ocurrió en medio de una cobertura periodística y durante una jornada en la que miles de aficionados se habían reunido para acompañar a la selección colombiana. Las imágenes que circularon muestran a Murgas trabajando entre simpatizantes del equipo antes de que difundiera su reclamo público.

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En respuesta al hecho, otra integrante del equipo de cubrimiento de Gol Caracol replicó la publicación de Murgas y manifestó su apoyo con un mensaje directo: “Esto le pasó a mi compañera @alejamurgas y no hay derecho!! Los mundiales son una celebración y el respeto no se deja en la casa. En la fiesta del fútbol todas debemos sentirnos seguras pero gracias a tipos como este, no podemos”.

La denuncia de Murgas pone en el centro del debate la necesidad de asegurar que las mujeres periodistas puedan ejercer su trabajo sin temor a sufrir acoso o agresiones en contextos públicos. El caso no es aislado: la periodista ya había reportado anteriormente hechos similares.

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Actualmente, Caracol Televisión no ha emitido un pronunciamiento público sobre el incidente ocurrido en México.

Murgas afirmó que un hombre la manoseó mientras trabajaba en la cobertura periodística del ambiente previo al encuentro de Colombia ante República Democrática del Congo - crédito @alejamurgas/Instagram

Cristina Hurtado sobre Lumumba Vea

La publicación de Cristina Hurtado en redes sociales puso en el centro del debate la interpretación de las expresiones culturales durante el Mundial 2026, luego de que la presentadora cuestionara el comportamiento de Michel Kuka, un integrante de la delegación de la República Democrática del Congo. El mensaje desató una ola de respuestas que fue mucho más allá del fútbol.

Varios usuarios se apresuraron a precisar el significado del gesto, explicando que Kuka permaneció inmóvil en la tribuna como parte de un acto simbólico de apoyo espiritual y concentración para su selección. No se trata de un espectador común, sino de una figura reconocida dentro del entorno deportivo congoleño.

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En su cuenta de X, Hurtado había escrito: “Nos hace pensar muy mal! No me gusta! ¿Tendrá algo que ver con el arquero? ¿Será que por eso no entra el balón de Colombia?” La inquietud de la presentadora se viralizó, generando tanto críticas como explicaciones detalladas sobre la función de Kuka en el estadio.

El caso de Michel Kuka, miembro de la delegación congoleña en el Mundial, generó controversia cuando la presentadora colombiana sugirió en X que su actitud podía estar relacionada con el desempeño del arquero y el resultado del partido ante Colombia.

El episodio ilustra cómo las manifestaciones culturales, al ser observadas fuera de su contexto, pueden dar lugar a malentendidos en plataformas digitales.

“Michel Kuka no reacciona ante goles, faltas o el calor; su objetivo es mantenerse imperturbable para transmitir fuerza espiritual y concentración a los jugadores de la selección de la República Democrática del Congo. Hace parte de la delegación del Congo”, aclararon varios usuarios en respuesta directa a la inquietud de Hurtado.

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Mientras algunos seguidores respaldaron la duda de la presentadora, otros la llamaron a informarse antes de emitir juicios públicos. Entre las respuestas más replicadas figuró el reclamo: “Creo que tienes que instruirte un poco. Hay que leer”.