Denuncian presunto maltrato en hogar geriátrico en Bogotá: “No me dejaron ir al baño”

Los ciudadanos no estarían recibiendo la atención adecuada ni los alimentos que necesitan - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una mujer denunció maltrato en contra de los adultos mayores que se encuentran alojados en un hogar geriátrico del barrio Normandía, en la localidad de Engativá, y aseguró que tiene testimonios y material audiovisual que demuestran las posibles agresiones y malas condiciones de atención.

Entre las personas presuntamente afectadas, según explicó la ciudadana, se encuentra su madre, una mujer de 64 años con discapacidad, que fue enviada al centro para tener acompañamiento por sus condiciones de salud.

La denunciante indicó al diario local Q’hubo Bogotá que entre los presuntos malos tratos contra los residentes de ese hogar geriátrico se encuentran las restricciones para ir al baño, alimentación deficiente, fallas de iluminación y falta de acompañamiento nocturno, pese a que todos los abuelitos cuentan con afecciones que requieren acompañamiento.

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Algunos adultos mayores no podrían ir ni siquiera al baño, según la denuncia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La mujer afirmó que ingresó a su madre el 3 de enero de 2026 por recomendación médica y anunció que presentará una denuncia formal para que se investiguen los hechos.

Del mismo modo, contó que internó a su madre porque no podía quedarse sola y ella tenía que salir a cumplir con sus labores: “Soy la única hija que ella tiene, entonces, para poder desempeñar mis labores cotidianas tengo que salir y no la puedo dejar sola”.

Según su relato, durante una visita su madre le dijo que habría sufrido malos tratos dentro del lugar. La mujer aseguró al medio que la adulta mayor le contó lo que le hicieron: “No me dejaron ir al baño, me sentaron en el mueble y me pusieron las manos atrás”.

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Aunque la denunciante sacó de ese lugar a su madre, varios abuelitos continúan allí - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Este no sería el único caso de maltrato presentado en el centro

Días después, la mujer afirmó que recibió información y videos de una persona que habría presenciado distintas situaciones dentro del centro. Tras conocer ese material, decidió sacar a su familiar del establecimiento.

“Lo primero que hice fue ir a recoger a mi familiar”, indicó la denunciante, que además aseguró que en los registros audiovisuales “se evidencia a mi mamá en un estado terrible”, por lo que decidió emprender acciones legales para evitar que más adultos mayores tengan que pasar por maltratos de este tipo en este y otros centros de atención.

La mujer también denunció deficiencias en la alimentación de los residentes que podrían tener repercusiones graves en su estado de salud, al ser personas con enfermedades que requieren dietas estrictas: “Les daban cueros de pescado, patas de menudencias y huesos de pechuga, pero sin nada de proteína”, afirmó al diario Q’hubo.

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A esas acusaciones sumó problemas de saneamiento y de infraestructura. Según su versión, algunos adultos mayores tendrían que hacer sus necesidades en baldes que a veces se desbordan y causan caídas.

La denunciante agregó que el lugar presentaría fallas de iluminación y que por las noches los residentes quedarían sin compañía de los trabajadores del lugar, lo que también podría ocasionar accidentes: “Ellos en la noche se quedan solos”.

Pese a la atención que requieren, los adultos se quedarían solos en la noche - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La comunidad pide intervención de las autoridades y sanciones contra los responsables

Cabe mencionar que hasta el momento no se conocen respuestas por parte del hogar geriátrico ni de las autoridades, de acuerdo con la ciudadana que decidió contar el caso al diario local. Sin embargo, dijo que llevará el caso ante las instancias correspondientes para que revisen lo ocurrido y, de ser posible, interpongan acciones legales contra los “cuidadores” de los abuelos para que no sigan cometiendo este tipo de abusos con las personas en situación de vulnerabilidad.

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Ante la gravedad de lo ocurrido, la denunciante pidió a las autoridades que se realicen estrictos controles a los establecimientos que reciben a esta población y reclamó una revisión de las condiciones de atención a los adultos mayores.