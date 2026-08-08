Así fueron los nombramientos del gabinete de Abelardo de la Espriella - en imágenes: nueve mujeres y nueve hombres

Nuevo gabinete ministerial de Abelardo de la Espriella se posesionó (Vía X)

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El presidente Abelardo de la Espriella dejó listo su primer gabinete ministerial tras la ceremonia de investidura en Cali. El equipo quedó conformado por nueve mujeres y nueve hombres, en cumplimiento de la cuota de género, y tendrá como vicepresidente al economista y académico José Manuel Restrepo.

José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia (Vía X)

De acuerdo con la información divulgada por EFE, los nombramientos mezclan perfiles políticos, técnicos, académicos, empresariales y exfuncionarios que acompañarán las primeras decisiones del nuevo Gobierno.

Uno de los nombramientos más relevantes es el de Rodrigo Lara en el Ministerio del Interior, cartera clave por su relación con el Congreso. Lara fue representante a la Cámara, senador e hijo del asesinado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.

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Posesión de Rodrigo Lara como ministro del Interior (Vía X)

Seguridad, justicia y economía, los frentes de mayor peso

En Defensa fue designado el mayor general retirado Jorge Eduardo Mora, quien tendrá la misión de recuperar la capacidad operativa de la Fuerza Pública y enfrentar a los grupos armados ilegales. Mora fue comandante de la Octava División del Ejército y también dirigió la División de Fuerzas Especiales.

La Cancillería quedó en manos del académico Omar Bula Escobar, encargado de liderar una “reingeniería” del servicio exterior y orientar la política internacional hacia el pragmatismo. En Hacienda fue nombrado el economista conservador Miguel Gómez Martínez, a quien De la Espriella le encomendó ordenar las finanzas y defender los recursos públicos.

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Posesión de Omar Bula Escobar como canciller de Colombia (Vía X)

En Justicia asumió el abogado penalista Iván Cancino, exfiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá y columnista en temas legales. Para Salud, una de las carteras más sensibles por la crisis del sector, fue designada la abogada Ana María Vesga, quien ya anunció un plan de choque para aliviar problemas de citas y entrega de medicamentos.

Parte del nuevo gabinete ministerial de Abelardo de la Espriella (Vía X)

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo quedó a cargo del abogado y exsenador Mauricio Gómez Amín, quien fue jefe de debate de la campaña presidencial de De la Espriella. En Educación fue nombrada la jurista Viviane Morales, primera mujer en llegar a la Fiscalía General en 2011 y reconocida por sus posiciones conservadoras en temas sociales.

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Posesión de Mauricio Gómez Amín como ministro de Comercio (Vía X)

Atlántico tendrá presencia en Comercio y Transporte

El gabinete también incluye a dos figuras atlanticenses: Mauricio Gómez Amín, en Comercio, y Elsa Noguera, en Transporte. Noguera fue la primera mujer alcaldesa de Barranquilla, ministra de Vivienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos y gobernadora del Atlántico.

En Agricultura fue nombrado el empresario Indalecio Dangond Baquero, fundador de Open Loans, plataforma enfocada en estructurar proyectos agropecuarios para buscar financiación. En Trabajo estará la abogada Natalia López, exdirectora territorial del Ministerio de Trabajo en Córdoba y exfuncionaria de la Defensoría del Pueblo.

Posesión de Natalia López como ministra de Trabajo (Vía X)

Para Ambiente y Desarrollo Sostenible fue elegido el biólogo Fabio Arjona, quien durante más de 20 años dirigió en Colombia la organización Conservación Internacional. En Minas y Energía asumió la ingeniera eléctrica María Nohemí Arboleda, con la tarea de impulsar el fortalecimiento energético del país.

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Posesión de Fabio Arjona como ministro de Ambiente (Vía X)

El Ministerio TIC será liderado por la periodista Alexandra Falla, con el objetivo de avanzar en soberanía digital. En Cultura fue nombrada Paola Holguín, exsenadora del Centro Democrático y periodista, con la misión de encabezar lo que el Gobierno ha llamado una “batalla cultural por la Nación”.

Posesión de Alexandra Falla, ministra de la TIC (Vía X)

En Vivienda, Ciudad y Territorio fue designado el pastor evangélico Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga y gerente nacional de regiones durante la campaña presidencial. En Ciencia, Tecnología e Innovación asumirá la ingeniera industrial Claudia Benavides Salazar, seleccionada tras inscribirse en el Banco de Talentos creado por el nuevo Gobierno.

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Posesión de Jaime Andrés Beltrán, como ministro de Vivienda (Vía X)

El equipo se completa con Juliana Gutiérrez en el Ministerio del Deporte, nombrada por su experiencia en trabajo con comunidades vulnerables en Antioquia.

Con estos nombramientos, De la Espriella instala formalmente el equipo que deberá ejecutar sus primeras medidas de gobierno y marcar el rumbo político, económico y social de la nueva administración.